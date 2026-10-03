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Kanuni Viyana’ya Giremedi, Ama Viyana’yı Değiştirdi

etiket Kanuni Viyana’ya Giremedi, Ama Viyana’yı Değiştirdi

Cem Kınay
Cem Kınay - yazio
03.10.2026 - 16:10
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Bir kuşatma Viyana’nın surlarını ve yüzyıllar sonra Ringstrasse’ye dönüşecek şehir dokusunu nasıl biçimlendirdi?

Ringstrasse’de görünmeyen bir Osmanlı izi

Viyana’da bazı sabahlar Ringstrasse boyunca yürürüm. Opera’nın önünden geçer, Parlamento’ya, Rathaus’a ve üniversiteye doğru ilerlerim. Bir tarafta müzeler, diğer tarafta saraylar, parklar ve kahvehaneler uzanır.

Bugün bu geniş bulvar Viyana’nın kendine güvenen, görkemli yüzüdür.

Bu sonbaharda konu yalnızca geçmişe ait değil. Wiener Stadt- und Landesarchiv, 30 Eylül 2026’da “Tore, Türme und Basteien” başlıklı yeni sergisini açtı. 26 Şubat 2027’ye kadar sürecek sergi, Viyana’nın artık büyük ölçüde görünmeyen kapılarını, kulelerini ve burçlarını özgün belgeler üzerinden yeniden hatırlatıyor.

Fakat Ringstrasse’ye yalnızca 19. yüzyılın büyük şehircilik projesi olarak bakmak eksik kalır.

Çünkü bu bulvarın altında, artık görünmeyen başka bir Viyana vardır:

Surlar…Burçlar…Hendekler…

Ve şehri çevreleyen geniş bir savunma alanı…

Peki Kanuni Sultan Süleyman’ın Viyana’da bıraktığı en büyük iz bir top güllesi değil, şehrin biçimi olabilir mi?

Bu sorunun cevabı basit bir “evet” değildir.

Kanuni Ringstrasse’yi elbette kurmadı. 1529 kuşatması ile 1857’de başlayan surların yıkımı arasında üç yüzyıldan fazla zaman vardır.

Ancak tarih bazen tek bir kararın değil, birbirini izleyen korkuların, yatırımların ve dönüşümlerin hikâyesidir.

1529, Viyana’ya ortaçağ surlarının artık yeterli olmadığını gösterdi. Ardından modern tahkimatlar yükseldi. Yüzyıllar sonra bu savunma kuşağı işlevini kaybedince Ringstrasse’nin kurulacağı büyük alan ortaya çıktı.

Yani Kanuni Viyana’ya giremedi; fakat onun gelişi, şehrin kendi bedenini yeniden kuracağı uzun bir zincirin ilk büyük halkalarından biri oldu.

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Kanuni’nin karşısındaki küçük ortaçağ şehri

Kanuni’nin karşısındaki küçük ortaçağ şehri

1529’daki Viyana, bugün bildiğimiz imparatorluk başkenti değildi.

Ringstrasse yoktu.

Schönbrunn henüz büyük bir saray değildi.

Barok kubbeler, anıtsal müzeler ve görkemli bulvarlar daha doğmamıştı.

Şehrin kalbi, Stephansdom çevresine sıkışmış dar sokaklardan ve yaklaşık 13. yüzyıldan kalma surlardan oluşuyordu.

Osmanlı ordusu 27 Eylül 1529’da Viyana önüne geldiğinde karşısında devasa bir metropol değil, savunması aceleyle güçlendirilen küçük bir şehir buldu.

Şehirde askerlerin yanında zanaatkarlar, tüccarlar, din adamları, kadınlar ve çocuklar vardı. Birkaç gün içinde gündelik hayatın dili değişti. Dükkânların, pazarların ve evlerin yerini toprak, taş, barut ve nöbet aldı.

Kuşatmayı yalnızca iki hükümdarın veya iki ordunun karşılaşması olarak anlatmak kolaydır.

Fakat bir şehrin içinden bakıldığında mesele daha somuttur:

O gece nerede uyuyacaksınız?

Çocuğunuzu hangi bodruma indireceksiniz?

Evinizin dışındaki sesi top mu, kazma mı, çöken bir duvar mı sanacaksınız?

Kanuni’nin ordusu için de bu, harita üzerindeki düz bir ilerleyiş değildi. İstanbul’dan Viyana’ya uzanan sefer; mesafe, ikmal, nehirler, bozulan yollar ve mevsimle mücadeleydi.

Viyana surlarına varıldığında iki taraf da yalnızca birbirleriyle değil, zamanla yarışıyordu.

Yağmur, çamur ve geride kalan toplar

Yağmur, çamur ve geride kalan toplar

1529 seferinin kaderini anlamak için savaş resimlerinden çok, çamura bakmak gerekir.

Yol boyunca yağan şiddetli yağmurlar araziyi ağırlaştırdı. Arabalar ilerlemekte zorlandı; atlar ve yük hayvanları tükendi.

Osmanlı ordusu Viyana’ya ulaştığında ağır kuşatma toplarının önemli bir bölümünü yanında getirememişti. Viyana’nın yaşlı surları ciddi biçimde zorlandı; ancak onları sistemli biçimde parçalayacak ağır ateş gücünün eksikliği kuşatmanın en önemli sorunlarından biri oldu.

Bu yüzden mücadelenin merkezi top ateşinden çok lağım savaşına kaydı.

Osmanlı birlikleri duvarların altına tüneller kazıp patlayıcı yerleştirmeye, savunmacılar ise kazı seslerini dinleyip karşı tüneller açmaya çalıştı.

Şehrin kaderi bazen surların üzerinde değil, toprağın altında birkaç metre arayla ilerleyen insanların duyduğu en küçük sese bağlıydı.

9, 12 ve 14 Ekim’deki büyük hücumlar sonuç vermedi. 14 Ekim’deki son saldırının ardından kuşatma sona erdi; Osmanlı ordusunun çekilmesi 15 Ekim’de belirginleşti.

Erken bastıran soğuk, bozulan ikmal ve yorgunluk, askerî direnişle birleşmişti.

Tarihte büyük orduların iradesi kadar yolların, yağmurun ve erzağın da söz hakkı vardır.

1529 bunun en çarpıcı örneklerinden biridir.

Kapılar kapanırken şehir içinde hayat

Kapılar kapanırken şehir içinde hayat

Kuşatma yaklaşırken savunmacılar sur dışındaki yerleşimlerin önemli bir bölümünü yaktırdı. Amaç, yaklaşan orduya barınak ve siper bırakmamaktı.

Wien Museum’un aktardığına göre yaklaşık 800 ev ateşe verildi.

O evler askerî haritada yalnızca birer engel olabilir; fakat her birinin içinde bir aile, bir masa, bir yatak ve yarım kalmış bir hayat vardı.

Şehir kapıları kontrol altına alındı, zayıf noktalar toprak ve ahşapla güçlendirildi. Kilise çanları gündelik hayatın saatini bildiren ses olmaktan çıktı.

Surların dışında duman yükselirken içeride insanlar taş taşıyor, yaralılarla ilgileniyor ve bir sonraki hücumu bekliyordu.

Biz kuşatmaları genellikle komutanların isimleri ve asker sayılarıyla hatırlarız.

Oysa şehir hafızası başka ayrıntıları saklar:

Kapanan bir kepenk…

Bölüşülen son ekmek…

Gece boyunca söndürülmeyen bir mum…

Surların ardından duyulan yabancı diller…

Viyana’nın 1529 hafızası, zafer kadar korkunun da hafızasıdır.

Ve korku, bazen bir şehrin mimarisini en güçlü hükümdarlardan daha uzun süre yönetir.

Bir kuşatmayı yukarıdan seyreden harita

Bir kuşatmayı yukarıdan seyreden harita

Kuşatmadan bir yıl sonra Nürnbergli matbaacı Niclas Meldeman, 1530 tarihli ünlü dairesel Viyana görünümünü yayımladı.

Yaklaşık 81’e 85 santimetre ölçülerindeki bu renkli ahşap baskı, Stephansdom’un yüksek kulesinden çevreye bakıyormuşuz hissi verir.

Ortada sıkışık şehir, çevresinde surlar ve hendekler vardır. Dışarıda Osmanlı çadırları, askerî hareket, yanan banliyö evleri ve yollar görülür.

Harita kusursuz bir askerî plan değildir; farklı bakış açılarını aynı yüzeyde birleştirir. Fakat tam da bu nedenle dönemin güçlü bir görsel haberi gibidir.

Okuyucuya yalnızca nerede ne olduğunu değil, şehrin kuşatma altında nasıl çevrelendiğini hissettirir.

Bugün bu esere baktığımda ilk dikkatimi çeken orduların büyüklüğünden çok, iki dünya arasındaki oran oluyor:

Ortada surlara sıkışmış küçük Viyana…

Çevresinde geniş bir hareket alanı…

Bugünün metropolünü bilen biri için bu görüntü şaşırtıcıdır.

Meldeman’ın eseri aynı zamanda bize önemli bir şeyi hatırlatır:

Tarih yalnızca yazıyla kurulmaz.

Bir şehir bazen kendisini bir haritada, bir gravürde veya yanan bir evin küçücük çiziminde ele verir.

Wien Museum koleksiyonundaki orijinal baskının dijital görüntüsünün CC0 lisansıyla kullanılabilmesi, bu yaklaşık 500 yıllık görsel tanıklığı bugün yeniden okumamıza imkân veriyor.

Kanuni çekildi, inşaat başladı

Kanuni çekildi, inşaat başladı

Osmanlı ordusu geri çekildiğinde Viyana kurtulmuştu; fakat kendisini güvende hissetmiyordu.

1529, mevcut ortaçağ savunmasının ne kadar kırılgan olduğunu göstermişti. Bundan sonra şehir, onlarca yıl sürecek büyük bir tahkimat dönemine girdi.

Eski duvarların önüne ve yerine, dönemin modern İtalyan savunma anlayışına uygun geniş burçlar yapıldı.

Top ateşine daha iyi dayanacak alçak ve kalın yapılar, önlerindeki hendekler ve açık görüş alanlarıyla birlikte yeni bir savunma sistemi oluşturdu.

Şehrin çevresindeki boş kuşak, yani glacis, yalnızca askerî bir alan değildi; Viyana’nın büyümesini de sınırlayan görünmez bir sınırdı.

Bu dönüşümü tek başına Kanuni’ye bağlamak tarihsel olarak doğru olmaz.

Avrupa’da top teknolojisinin gelişmesi zaten eski sur sistemlerini değiştiriyordu. Habsburg–Osmanlı rekabeti de 1529’dan sonra uzun süre devam etti.

Ancak ilk kuşatma, Viyana için tehdidi soyut bir ihtimal olmaktan çıkardı. Şehir, savunmaya bütçe, emek ve arazi ayırmak zorunda kaldı.

Kanuni’nin ordusu birkaç hafta sonra çekilmişti.

Fakat onun yarattığı güvenlik sorusu Viyana’da yüzyıllarca kaldı.

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Surlardan Ringstrasse’ye

Surlardan Ringstrasse’ye

19. yüzyıla gelindiğinde bir zamanlar şehri koruyan tahkimatlar artık büyüyen Viyana’nın önünde engeldi.

Eski şehir ile çevresindeki mahalleler arasında geniş bir duvar, hendek ve boş alan kuşağı uzanıyordu. Demiryolu, sanayileşme, nüfus artışı ve modern ulaşım ihtiyaçları, savunma mantığının yerini kentleşmeye bırakmasını gerektiriyordu.

İmparator Franz Joseph, 20 Aralık 1857’de surların yıkılmasını ve glacis alanının yapılaşmaya açılmasını emretti.

Yıkım 1858’de başladı.

Ringstrasse 1865’te açıldı; sonraki yıllarda opera, parlamento, belediye binası, üniversite ve büyük müzeler bu yeni bulvarın çevresinde yükseldi.

İşte 1529 ile bugünkü Ringstrasse arasındaki bağ burada kuruluyor.

Önce kuşatma, savunma sisteminin modernleşmesini hızlandırdı. Modern tahkimat, şehrin çevresinde geniş ve uzun ömürlü bir askerî kuşak oluşturdu. Bu kuşak 19. yüzyılda ortadan kaldırıldığında Viyana’nın en büyük şehircilik projesine alan açtı.

Bu, “Kanuni Ringstrasse’yi yaptırdı” şeklinde anlatılabilecek hoş bir şehir efsanesi değildir.

Daha ilginç ve daha doğru olan şudur:

Bir kuşatmanın yarattığı savunma coğrafyası, üç yüzyıl sonra barış zamanının anıtsal bulvarına dönüştü.

Bugün Ringstrasse’de yürürken farkında olmadan eski burçların, hendeklerin ve askerlerin nöbet tuttuğu hattın yakınından geçiyoruz.

Şehir geçmişini yok etmemiş; onu başka bir işleve çevirmiştir.

Kahve, kruvasan ve top gülleri

Kahve, kruvasan ve top gülleri

Viyana’nın Osmanlı kuşatmaları etrafında çok sayıda renkli hikâye anlatılır.

Kahvenin geride bırakılan Osmanlı çuvalları sayesinde başladığı, hilal biçimli kruvasanın zaferi kutlamak için yapıldığı veya duvarlardaki her top güllesinin kuşatmadan kaldığı söylenir.

Bu anlatıların önemli bir bölümü ya belgesizdir ya da 1529 ile 1683’ü birbirine karıştırır.

Viyana kahve kültürünün yükselişi esas olarak ikinci kuşatma sonrasındaki döneme aittir. Kruvasanın kökenini doğrudan Osmanlı yenilgisine bağlayan popüler hikâye de güvenilir çağdaş belgelerle doğrulanmaz.

Şehirde görülen her “Türk güllesi”nin hangi kuşatmaya ait olduğu da kesin değildir.

Efsaneler değersiz değildir. İnsanların geçmişi nasıl hatırlamak istediğini gösterirler.

Fakat efsane ile belge arasındaki sınırı korumak gerekir. Çünkü 1529 ve 1683 yalnızca iki askerî tarih değil; farklı siyasal bağlamları, farklı orduları ve farklı Viyana’ları anlatır.

Geçmişi daha ilginç kılmak için onu basitleştirmemize gerek yok.

Gerçek hikâye zaten yeterince güçlüdür.

Şehirler yalnızca zaferlerle kurulmaz

Şehirler yalnızca zaferlerle kurulmaz

Kanuni Sultan Süleyman Viyana’ya giremedi.

Viyana da 1529’dan sonra eski Viyana olarak kalmadı.

Şehir önce korkusunu taşa çevirdi:

Yeni burçlar, kalın duvarlar, hendekler ve geniş bir savunma kuşağı yaptı.

Yüzyıllar sonra aynı taşları söktü; onların yerinde operalar, müzeler, parklar ve kamusal hayatın aktığı bir bulvar kurdu.

Bu nedenle Ringstrasse’ye baktığımda yalnızca Habsburg ihtişamını görmüyorum.

Orada Osmanlı seferinin uzaktaki gölgesini, kuşatma gecelerinde surların üzerinde bekleyen insanları ve korkunun zamanla şehircilik kararına dönüşmesini de görüyorum.

Tarihi yalnızca “kim kazandı?” sorusuyla okursak şehirlerin nasıl değiştiğini anlayamayız.

Çünkü yenilgi kadar korku, tehdit kadar hazırlık, yıkım kadar yeniden kurma arzusu da kentleri biçimlendirir.

Bugün Viyana’nın en görkemli bulvarında yürüyen binlerce insanın altında görünmeyen bir savunma hattı uzanıyor.

Belki Kanuni’nin Viyana’daki en kalıcı izi de budur:

Ele geçiremediği bir şehrin, onun gelişinden sonra kendisini yeniden tasarlaması.

Bazen bir şehri değiştirmek için onu fethetmek gerekmez.

Yazar Hakkında:

Dr. Cem Kinay, uluslararası alanda tanınan bir turizm girişimcisi ve vizyonerdir.

Magic Life Hotels ile “Her Şey Dahil” konseptinin yaratıcısı olarak global turizm endüstrisinde çığır açmış, milyonlarca misafirin seyahat deneyimini yeniden tanımlamıştır.

1997 yılında Avusturya’da “Yılın Adamı” seçilmiş, 2006 yılından bu yana Avusturya Devleti tarafından verilen Devlet Nişanı ile onurlandırılmıştır.

CK Legacy Hotels’in kurucusu olarak bugün; deneyim ekonomisi, kültürel miras, gastronomi ve longevity odaklı yeni nesil otel konseptleri geliştirmekte ve turizmin geleceğine yön vermektedir.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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