Kanuni Viyana’ya Giremedi, Ama Viyana’yı Değiştirdi
Bir kuşatma Viyana’nın surlarını ve yüzyıllar sonra Ringstrasse’ye dönüşecek şehir dokusunu nasıl biçimlendirdi?
Ringstrasse’de görünmeyen bir Osmanlı izi
Viyana’da bazı sabahlar Ringstrasse boyunca yürürüm. Opera’nın önünden geçer, Parlamento’ya, Rathaus’a ve üniversiteye doğru ilerlerim. Bir tarafta müzeler, diğer tarafta saraylar, parklar ve kahvehaneler uzanır.
Bugün bu geniş bulvar Viyana’nın kendine güvenen, görkemli yüzüdür.
Bu sonbaharda konu yalnızca geçmişe ait değil. Wiener Stadt- und Landesarchiv, 30 Eylül 2026’da “Tore, Türme und Basteien” başlıklı yeni sergisini açtı. 26 Şubat 2027’ye kadar sürecek sergi, Viyana’nın artık büyük ölçüde görünmeyen kapılarını, kulelerini ve burçlarını özgün belgeler üzerinden yeniden hatırlatıyor.
Fakat Ringstrasse’ye yalnızca 19. yüzyılın büyük şehircilik projesi olarak bakmak eksik kalır.
Çünkü bu bulvarın altında, artık görünmeyen başka bir Viyana vardır:
Surlar…Burçlar…Hendekler…
Ve şehri çevreleyen geniş bir savunma alanı…
Peki Kanuni Sultan Süleyman’ın Viyana’da bıraktığı en büyük iz bir top güllesi değil, şehrin biçimi olabilir mi?
Bu sorunun cevabı basit bir “evet” değildir.
Kanuni Ringstrasse’yi elbette kurmadı. 1529 kuşatması ile 1857’de başlayan surların yıkımı arasında üç yüzyıldan fazla zaman vardır.
Ancak tarih bazen tek bir kararın değil, birbirini izleyen korkuların, yatırımların ve dönüşümlerin hikâyesidir.
1529, Viyana’ya ortaçağ surlarının artık yeterli olmadığını gösterdi. Ardından modern tahkimatlar yükseldi. Yüzyıllar sonra bu savunma kuşağı işlevini kaybedince Ringstrasse’nin kurulacağı büyük alan ortaya çıktı.
Yani Kanuni Viyana’ya giremedi; fakat onun gelişi, şehrin kendi bedenini yeniden kuracağı uzun bir zincirin ilk büyük halkalarından biri oldu.
Kanuni’nin karşısındaki küçük ortaçağ şehri
Yağmur, çamur ve geride kalan toplar
Kapılar kapanırken şehir içinde hayat
Bir kuşatmayı yukarıdan seyreden harita
Kanuni çekildi, inşaat başladı
Surlardan Ringstrasse’ye
Kahve, kruvasan ve top gülleri
Şehirler yalnızca zaferlerle kurulmaz
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