Kanuni Viyana’ya Giremedi, Ama Viyana’yı Değiştirdi

1529 seferinin kaderini anlamak için savaş resimlerinden çok, çamura bakmak gerekir.

Yol boyunca yağan şiddetli yağmurlar araziyi ağırlaştırdı. Arabalar ilerlemekte zorlandı; atlar ve yük hayvanları tükendi.

Osmanlı ordusu Viyana’ya ulaştığında ağır kuşatma toplarının önemli bir bölümünü yanında getirememişti. Viyana’nın yaşlı surları ciddi biçimde zorlandı; ancak onları sistemli biçimde parçalayacak ağır ateş gücünün eksikliği kuşatmanın en önemli sorunlarından biri oldu.

Bu yüzden mücadelenin merkezi top ateşinden çok lağım savaşına kaydı.

Osmanlı birlikleri duvarların altına tüneller kazıp patlayıcı yerleştirmeye, savunmacılar ise kazı seslerini dinleyip karşı tüneller açmaya çalıştı.

Şehrin kaderi bazen surların üzerinde değil, toprağın altında birkaç metre arayla ilerleyen insanların duyduğu en küçük sese bağlıydı.

9, 12 ve 14 Ekim’deki büyük hücumlar sonuç vermedi. 14 Ekim’deki son saldırının ardından kuşatma sona erdi; Osmanlı ordusunun çekilmesi 15 Ekim’de belirginleşti.

Erken bastıran soğuk, bozulan ikmal ve yorgunluk, askerî direnişle birleşmişti.

Tarihte büyük orduların iradesi kadar yolların, yağmurun ve erzağın da söz hakkı vardır.

1529 bunun en çarpıcı örneklerinden biridir.