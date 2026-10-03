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Tarihin Yaşamı

etiket Tarihin Yaşamı

Burçak Yüce
Burçak Yüce - yazio
03.10.2026 - 16:25
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Eski bir romanın sayfalarını çevirirken bazen tuhaf bir duyguya kapılırım: Sanki satırların arasından biri bana bakıyor. Kahraman değil, yazar da değil; o romanın yazıldığı günlerin kendisi. Sokakların tozu, evlerin lambası, insanların birbirine hitap ediş biçimi… Hepsi oradadır, sabırla okunmayı bekler.

Uluslararası 16. Kocaeli Kitap Fuarı bu yıl tam da bu duyguyu tema olarak seçmiş: “Romanların ve Hatıratların İzinde.” 3–11 Ekim tarihleri arasında Kocaeli Kongre Merkezi’nde okurlarını bekleyecek fuar, tarihî romanları ve hatıratları aynı masaya oturtuyor. Bana göre bu seçim çok yerinde; çünkü roman geçmişi kurguyla yeniden kurarken hatırat onu bir tanığın gözünden kayda geçirir. Biri hayal eder, öteki hatırlar.

Fuarın tema metninde dikkatimi çeken şu: Anlatı geleneğimiz destanlardan menkıbelere, klasik metinlerden modern romanlara ve hatıratlara uzanan kesintisiz bir zincir olarak ele alınıyor. Yani bir Dede Korkut boyu ile bir cephe hatırası, aynı hafızanın farklı halkaları sayılıyor. Program da bu fikrin peşinden gidiyor; “Hatırat ve Belgelerle Yakın Tarih” başlıklı oturum, bir insanın kendi hayatına düştüğü notların nasıl bütün bir toplumun belgesine dönüşebildiğini konuşmaya davet ediyor.

Bence tarih, bir ders kitabının kronolojisinden çok daha geniş bir şey; bu iki türü yan yana okuduğumda bunu daha açık görüyorum. Bu yazıda, raflar arasında dolaşmadan önce o izlerin peşine düşmek istiyorum.

İnsanın bazen bir binaya, tanıdık bir yüze bakar gibi baktığı olur. Uluslararası 16. Kocaeli Kitap Fuarı için hazırlanan Soyut Vatan kitabında İzmit’in Orhan Camii’nin adını görünce bende de böyle bir duygu uyandı. Orhan Gazi döneminden kalma bu cami, yedi asra yakın bir süredir aynı şehirde, aynı işi yapıyor: İnsanları bir araya topluyor. Bir müzede değil, bir vitrinin ardında değil; ezanın okunduğu, ayakkabıların kapı önüne dizildiği, gündelik hayatın tam ortasında.

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İzlerin Peşinde

İzlerin Peşinde

Fuarın programında bu düşünceyi tamamlayan bir oturum daha var. 9 Ekim’de Selim Sırrı Paşa Salonu’nda tanıtılacak Kültürel Değerler Destek Projesi, yani KÜDEP, şehrin tarihî ve kültürel birikimini korumayı ve gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlıyor. Fuarın tema metni de aynı kelimenin altını çiziyor: kültürel hafızanın aktarılması. Bütün bunları yan yana koyduğumda aklıma şu soru takıldı: Tarihi korumak ile yaşatmak aynı şey mi? Bu yazı, o sorunun peşinden yürüyor.

Tarihi hep ölülerin işi sanırdık. Tozlu raflarda, cam vitrinlerin ardında, adı sanı çoktan unutulmuş insanların arasında bekleyen bir şey. Oysa yıllar geçtikçe başka bir şeyi fark ettim: Tarih ölmez, yalnızca kılık değiştirir. Bir sabah sofrasında, bir el hareketinde, bir sokağın kıvrımında yaşamayı sürdürür. Biz onu geçmişte ararken, o çoğu zaman yanı başımızda oturur.

Bir kadının hamur yoğururken bileğini çevirişini izlediğim bir sabahı hiç unutmam. O hareket kimseden yazılı olarak öğrenilmemişti. Annesinden, annesinin annesinden, belki yüzlerce yıl öncesinden gelen bir bilginin bedende kalmış iziydi. Hiçbir kitap o bilek dönüşünü kaydetmemişti ama o hareket bütün kitaplardan daha eski ve daha sağlamdı. Buradan şunu çıkarıyorum: Tarih bazen bir el hareketi olarak yaşar ve kuşaktan kuşağa sessizce aktarılır.

Fransız tarihçi Marc Bloch, iyi tarihçiyi masallardaki deve benzetir: İnsan kokusu aldığı yerde avının orada olduğunu bilen dev. Bu benzetmeyi çok severim. Çünkü tarihin asıl konusunun krallar, savaşlar ya da tarihler değil, zaman içindeki insanlar olduğunu hatırlatır. İnsan kokusunun olduğu her yerde tarih de vardır: bir çarşının gürültüsünde, bir çocuk oyununun tekerlemesinde, bir düğün türküsünün nakaratında…

Bir başka Fransız, Fernand Braudel, tarihi farklı hızlarda akan sular gibi düşünmeyi önerdi. Yüzeyde olaylar hızla köpürür; savaşlar başlar, hükümdarlar gelip gider. Ama derinde çok daha yavaş akan bir akıntı vardır: iklim, coğrafya, toprakla kurulan ilişki, insanların yüzyıllar boyunca neredeyse hiç değişmeyen gündelik alışkanlıkları. Braudel buna “uzun süre” diyordu. Ben ise ona tarihin nefesi demeyi seviyorum: yavaş, derin ve kesintisiz.

Bazı zeytin ağaçlarının bin yıldan fazla yaşadığını öğrendiğimde uzun süre düşünmüştüm. O ağaçların gölgesinde kimler oturmuş, kimler dallarından meyve toplamış, kimler onların altında sevdasını itiraf etmiş, kimler yasını tutmuş? Ağaç her şeyi görmüş ama hiçbir şey söylememiş. Yine de her bahar yeniden çiçek açarak konuşur. Bence tarih de böyledir; yaşar, çünkü her yıl yeniden filizlenir.

Şehirler de yaşayan tarihlerdir. Eski ustaların “palimpsest” dediği yazmaları bilirsiniz: Üzerindeki yazı kazınıp yerine yenisi yazılmış ama eskisinin izi hâlâ altta seçilebilen parşömenler. Şehirler tam olarak böyledir. Bir sokağın adı değişir ama halkın ağzında eski adı yaşamaya devam eder. Bir bina yıkılır, yerine yenisi yapılır ama bir duvarın dibinde eski bir taş, bir kapı eşiğinde yüzyılların ayak izleriyle aşınmış bir mermer kalır. O eşiğe basan her adım, tarihin kalbinin bir atışıdır. Orhan Camii’nin eşiğini düşündükçe bu cümle bana daha da somut geliyor.

Tarih uyur da. Yüzyıllarca, hatta binlerce yıl toprağın altında sessizce bekler, sonra bir gün uyanır. Göbeklitepe’yi düşünün. Yaklaşık on iki bin yıl önce dikilen o taşlar, tarih hakkında bildiğimizi sandığımız pek çok şeyi yeniden sorgulattı. Uzun süre sıradan bir tepe sanılan yer, insanlığın en eski hikâyelerinden birini anlatmaya başladı. Demek ki tarih, biz onu unuttuğumuzda bile yaşamayı bırakmıyor; yalnızca sırasını bekliyor.

Ama tarih ölür de. Bir zanaatın son ustası göçüp gittiğinde, bir yemeğin tarifini bilen son kişi sustuğunda, bir türküyü ezbere bilen son ses kısıldığında tarihin küçük bir parçası sessizce ölür. Bu ölümler ne gazetelere haber olur ne de kitaplara geçer. Kimse yas tutmaz, çünkü çoğu zaman kimse fark etmez. Kanaatimce bu sessiz ölümler, büyük yıkımlardan daha acıdır.

Bu yüzden müzeleri severim ama onlara biraz da hüzünle bakarım. Bir vitrinin ardındaki bakır tencere artık hiçbir yemeği pişirmez. Bir çeyiz sandığı artık hiçbir gelinin umudunu taşımaz. Nesne korunur ama hayat ondan çekilmiştir. Oysa aynı tencere bir köy mutfağında hâlâ kullanılıyorsa, işte orada tarih yaşıyordur. Korumak ile yaşatmak arasındaki fark, bir çiçeği kurutup kitap arasında saklamakla onu toprakta sulamak arasındaki fark gibidir. Bana göre KÜDEP gibi projelerin asıl değeri de burada ölçülecek: Kültürü bir vitrine mi kaldıracaklar, yoksa ona yeniden nefes mi aldıracaklar?

Tarihin Yaşamı, Tarihin Dili

Tarihin Yaşamı, Tarihin Dili

Tarihin yaşamı, bizim yaşamımızla iç içedir. Bayram sabahı büyüklerin elini öpmek, yeni doğan bir çocuğun kulağına adını fısıldamak, yola çıkanın ardından su dökmek… Bunlar bize sıradan gelir, çünkü içinde yaşarız. Ama her biri yüzyılların süzgecinden geçip bugüne ulaşmış yaşayan tarih parçalarıdır. Biz onları yaptıkça tarih nefes almaya devam eder.

Bazen düşünürüm, tarih bir nehir değil bir ağaçtır. Kökleri görünmez ama derindir. Gövdesi yaşlı ve boğumludur. Dalları ise her bahar yeni yapraklarla örtülür. Biz o yaprakların en tazeleriyiz. Kökten gelen suyu içer, güneşe doğru uzanırız. Ve bir gün biz de sararıp düştüğümüzde toprağa karışır, gelecek baharların besini oluruz.

Tarihin yaşamı belki de hepimizin yaşamının toplamıdır; yazılmış olanıyla, yazılmamış olanıyla, hatırlananıyla, unutulanıyla. Onu yaşatmak için büyük işler yapmak gerekmez. Bir hikâyeyi dinlemek, bir tarifi sormak, bir türküyü öğrenmek, bir eşiğe basarken bir an durup o taşa kimlerin bastığını düşünmek yeter. Kocaeli’ye yolu düşenlere küçük bir önerim var: Fuardan çıkınca Orhan Camii’nin avlusunda birkaç dakika oturun. Yedi asırlık bir eşiğin hâlâ çiğnendiğini görmek, tarihin yaşadığını anlatan en sade kanıttır.

Çünkü tarih, ancak onu yaşayanlar olduğu sürece yaşar.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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