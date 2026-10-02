BDDK Açıkladı: Kredi Kartlarında Asgari Ödeme Tutarı ve Cep Telefonu Taksitlendirmeleri Değişti

“Yenilenmiş ürün” niteliğindeki cep telefonları için ise farklı bir fiyat sınırı uygulanacak. Fiyatı 50 bin lira ve altında olan yenilenmiş cep telefonlarında vade 12 ay, 50 bin liranın üzerindeki telefonlarda ise 3 ay olarak uygulanacak. Ancak bu uygulamadan yararlanılabilmesi için satış yapılan iş yerinin, 27 Haziran 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Yenilenmiş Ürünler Hakkında Yönetmelik kapsamında “yenileme merkezi” veya “yetkili satıcı” niteliğinde olması gerekecek.

Cep telefonu alımlarında kredi kartlarına ilişkin mevcut uygulamada ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. Buna göre yenilenmiş ürün niteliğinde olmayan cep telefonlarının kredi kartıyla alımında taksitlendirme yasağı devam edecek.

Yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonu alımlarında ise herhangi bir tutar sınırı olmaksızın 12 aya kadar taksitlendirme uygulanmaya devam edecek.