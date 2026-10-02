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BDDK Açıkladı: Kredi Kartlarında Asgari Ödeme Tutarı ve Cep Telefonu Taksitlendirmeleri Değişti

BDDK Açıkladı: Kredi Kartlarında Asgari Ödeme Tutarı ve Cep Telefonu Taksitlendirmeleri Değişti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.10.2026 - 20:39 Son Güncelleme: 02.10.2026 - 20:47
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, cep telefonu alımlarında tüketici kredisi vade sınırlarını ve kredi kartlarında asgari ödeme oranlarını yeniden belirledi. 40 bin lira ve altında olan cep telefonlarında kredi vadesi 12 ay, üzerindeki telefonlarda 3 ay olacak.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredileri ile kredi kartlarında uygulanacak yeni düzenlemeleri açıkladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredileri ile kredi kartlarında uygulanacak yeni düzenlemeleri açıkladı.

BDDK'nın 1 Ekim 2026 tarihli iki ayrı kararıyla cep telefonu kredilerinde vade sınırları yeniden belirlenirken, kredi kartlarında asgari ödeme tutarının hesaplanmasında esas alınan limit de 100 bin liraya yükseltildi.

BDDK'nın 11582 sayılı kararı kapsamında, cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırları telefonun fiyatına göre yeniden belirlendi. Buna göre, fiyatı 40 bin lira ve altında olan cep telefonları için kredi vadesi 12 ay, 40 bin liranın üzerindeki cep telefonları için ise 3 ay olacak.

Yenilenmiş cep telefonlarına 50 bin TL sınırı geldi.

Yenilenmiş cep telefonlarına 50 bin TL sınırı geldi.

“Yenilenmiş ürün” niteliğindeki cep telefonları için ise farklı bir fiyat sınırı uygulanacak. Fiyatı 50 bin lira ve altında olan yenilenmiş cep telefonlarında vade 12 ay, 50 bin liranın üzerindeki telefonlarda ise 3 ay olarak uygulanacak. Ancak bu uygulamadan yararlanılabilmesi için satış yapılan iş yerinin, 27 Haziran 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Yenilenmiş Ürünler Hakkında Yönetmelik kapsamında “yenileme merkezi” veya “yetkili satıcı” niteliğinde olması gerekecek.

Cep telefonu alımlarında kredi kartlarına ilişkin mevcut uygulamada ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. Buna göre yenilenmiş ürün niteliğinde olmayan cep telefonlarının kredi kartıyla alımında taksitlendirme yasağı devam edecek.

Yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonu alımlarında ise herhangi bir tutar sınırı olmaksızın 12 aya kadar taksitlendirme uygulanmaya devam edecek.

Kredi kartlarında da düzenleme oldu.

Kredi kartlarında da düzenleme oldu.

BDDK'nın 11581 sayılı kararı ile kredi kartlarında asgari ödeme tutarlarının belirlenmesinde kullanılan limit sınırı da değiştirildi. Yeni düzenlemeyle daha önce 50 bin lira olan eşik, 100 bin liraya yükseltildi. Buna göre limiti 100 bin lira ve altında olan kredi kartlarında asgari ödeme tutarı, dönem borcunun yüzde 20'si olacak. Limiti 100 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarında ise asgari ödeme tutarı, dönem borcunun yüzde 40'ı olarak uygulanacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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