BDDK Açıkladı: Kredi Kartlarında Asgari Ödeme Tutarı ve Cep Telefonu Taksitlendirmeleri Değişti
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, cep telefonu alımlarında tüketici kredisi vade sınırlarını ve kredi kartlarında asgari ödeme oranlarını yeniden belirledi. 40 bin lira ve altında olan cep telefonlarında kredi vadesi 12 ay, üzerindeki telefonlarda 3 ay olacak.
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredileri ile kredi kartlarında uygulanacak yeni düzenlemeleri açıkladı.
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Yenilenmiş cep telefonlarına 50 bin TL sınırı geldi.
Kredi kartlarında da düzenleme oldu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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