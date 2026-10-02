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Bakanlık Açıkladı: Ünlü Restoranda Tek Tırnaklı Eti Çıktı!

Bakanlık Açıkladı: Ünlü Restoranda Tek Tırnaklı Eti Çıktı!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.10.2026 - 20:17
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Bursa'nın simge lezzeti cantık, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesine girdi. 68 yıldır hizmet veren Acı Dayı Cantık Salonu'ndan 8 Haziran'da alınan 'Çiğ Cantık Harcı (Dana Eti)' numunesinde tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi. İşletme bulguya itiraz ediyor ve idari işleme karşı dava açtığını duyurdu.

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Bakanlığın listesinde Acı Dayı'nın dana eti olarak kayıtlı cantık harcında tek tırnaklı eti çıktı.

Bakanlığın listesinde Acı Dayı'nın dana eti olarak kayıtlı cantık harcında tek tırnaklı eti çıktı.

Bakanlığın yayımladığı listeye göre, 'Pideci Un Mamülleri Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi-Acı Dayı Cantık Salonu' adlı firmanın Osmangazi'deki işletmesinden 8 Haziran 2026'da çiğ cantık harcı numunesi alındı. Kayıtlara 'Çiğ Cantık Harcı (Dana Eti)' olarak geçen ürünün uygunsuzluk gerekçesi 'Tek Tırnaklı Eti Tespiti' oldu. 

Tek tırnaklı eti, at, eşek veya katır gibi hayvanların etini ifade ediyor ancak Bakanlığın kaydında hangisinin bulunduğu belirtilmedi.

Mete Pideci: "Haberlerde yer alan tespite ilk günden itibaren itiraz ettik."

Mete Pideci: "Haberlerde yer alan tespite ilk günden itibaren itiraz ettik."

Acı Dayı'nın üçüncü kuşak temsilcisi Mete Pideci, numune alma ve laboratuvar süreçlerine ilişkin ciddi itirazları olduğunu, hukuki sürecin devam ettiğini söyledi. İşletmenin açıklamasında, idari işleme karşı Bursa 2. İdare Mahkemesi'nde dava açıldığı ve yargılamanın sürdüğü belirtildi.

Acı Dayı, dışarıdan getirilen harçlar için ayrı tezgâh ve tek kullanımlık malzeme dahil yeni önlemler alacağını duyurdu.

Acı Dayı, dışarıdan getirilen harçlar için ayrı tezgâh ve tek kullanımlık malzeme dahil yeni önlemler alacağını duyurdu.

Müşterilerin evde hazırladıkları kıyma harçlarını fırına getirip cantık pişirtme geleneğini sürdürmek istediklerini söyleyen işletme, olası bulaş riskini göz ardı edemeyeceklerini kaydetti. Bu kapsamda dışarıdan getirilen harçlar için ayrı tezgâh ve ekipman kullanılacak.

İşletme 1958'de Necmettin Pideci ile başladı, aile mirası bugün üçüncü kuşakta sürüyor.

İşletme 1958'de Necmettin Pideci ile başladı, aile mirası bugün üçüncü kuşakta sürüyor.

İşletmenin açıklamasına göre Acı Dayı, 1958'de Necmettin Pideci ile başladı, Yusuf Pideci ile devam etti ve üçüncü kuşakta Mete Pideci ile sürüyor. Kayhan Çarşısı'nda yaklaşık 70 yıldır hizmet veren salon, bu mirasın müşterilere ve Bursa'nın gastronomi kültürüne karşı sorumluluğu artırdığını ifade etti.

Mete Pideci, 'Bizim için mesele sadece bugün değildir. 70 yıllık bir emeğin, bir aile adının ve sizlerin bize duyduğu güvenin söz konusu olduğu bir durumdur' dedi. İşletme, tamamlanan çalışmaları, alınan önlemleri ve nihai yargı kararını kurumsal hesaplarından paylaşacağını duyurdu; dava sürecinin nasıl sonuçlanacağı bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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