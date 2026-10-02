Bakanlık Açıkladı: Ünlü Restoranda Tek Tırnaklı Eti Çıktı!

İşletmenin açıklamasına göre Acı Dayı, 1958'de Necmettin Pideci ile başladı, Yusuf Pideci ile devam etti ve üçüncü kuşakta Mete Pideci ile sürüyor. Kayhan Çarşısı'nda yaklaşık 70 yıldır hizmet veren salon, bu mirasın müşterilere ve Bursa'nın gastronomi kültürüne karşı sorumluluğu artırdığını ifade etti.

Mete Pideci, 'Bizim için mesele sadece bugün değildir. 70 yıllık bir emeğin, bir aile adının ve sizlerin bize duyduğu güvenin söz konusu olduğu bir durumdur' dedi. İşletme, tamamlanan çalışmaları, alınan önlemleri ve nihai yargı kararını kurumsal hesaplarından paylaşacağını duyurdu; dava sürecinin nasıl sonuçlanacağı bekleniyor.