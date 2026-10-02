Bakanlık Açıkladı: Ünlü Restoranda Tek Tırnaklı Eti Çıktı!
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Bursa'nın simge lezzeti cantık, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesine girdi. 68 yıldır hizmet veren Acı Dayı Cantık Salonu'ndan 8 Haziran'da alınan 'Çiğ Cantık Harcı (Dana Eti)' numunesinde tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi. İşletme bulguya itiraz ediyor ve idari işleme karşı dava açtığını duyurdu.
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Bakanlığın listesinde Acı Dayı'nın dana eti olarak kayıtlı cantık harcında tek tırnaklı eti çıktı.
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Mete Pideci: "Haberlerde yer alan tespite ilk günden itibaren itiraz ettik."
Acı Dayı, dışarıdan getirilen harçlar için ayrı tezgâh ve tek kullanımlık malzeme dahil yeni önlemler alacağını duyurdu.
İşletme 1958'de Necmettin Pideci ile başladı, aile mirası bugün üçüncü kuşakta sürüyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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