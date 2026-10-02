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İspanya'da Konut Kararnameleri 2 Günde Meclisten Döndü: Erken Seçim Kapıda

İspanya'da Konut Kararnameleri 2 Günde Meclisten Döndü: Erken Seçim Kapıda

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
02.10.2026 - 20:23
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İspanya Meclisi, hükümetin konut krizine karşı çıkardığı iki kararnameyi oylamada reddetti. Sanchez hükümetinin adımı yürürlükte yalnızca iki gün kaldı. Siyasette gözler şimdi olası bir erken seçime çevrildi.

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Meclis iki kararnameyi de reddetti.

Meclis iki kararnameyi de reddetti.

Hükümetin 29 Eylül'deki Bakanlar Kurulu'nda kabul ettiği ve Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameler, PP, Vox ve Junts'un oylarıyla düştü. İlk kararnameye 178 milletvekili hayır, 172 milletvekili evet dedi. İkincisinde sonuç 184 hayır, 166 evet oldu. Junts'un Meclis Sözcüsü Miriam Nogueras, kararname için 'Bu kararname, fonların satın almaya, spekülasyon yapmaya ve insanları evlerinden çıkarmaya devam etmesine izin veriyor' dedi. Sosyalist İşçi Partisi yönetimi erken seçimi kaçınılmaz görüyor ve basında seçim tarihi olarak 29 Kasım geçiyor.

Kararnamelerde neler vardı?

Kararnamelerde neler vardı?

İlk kararname, 31 Aralık 2028'den önce sona erecek kira sözleşmelerinin iki yıl uzatılmasını, zorunlu tahliyelerin 2030'a kadar durdurulmasını ve konut endeksini aşan kiralarda sıfır artışı öngörüyordu. Sezonluk ve oda kiralamalarına yapısal düzenleme getiriyor, yatırım fonlarının 2028'e kadar konut satın almasını da yasaklıyordu. İkinci kararname kira sözleşmelerinin tüketici endeksine göre otomatik yenilenmesini istiyor, kabul etmeyen ev sahibine tazminat ödetiyordu. Konut Bakanı Isabel Rodriguez, kararnamelere karşı çıkan partilere 'İspanya gibi gelişmiş bir demokrasi, bir kişinin daha evinden tahliyesini kaldıramaz' dedi. Rodriguez, kimsenin kazanmadığını, kaybedenin ülke demokrasisi ve çözüm bekleyen İspanyollar olduğunu da söyledi.

Krizin simgesi 87 yaşında.

Krizin simgesi 87 yaşında.

Madrid'de 70 yıldır kirada oturan 87 yaşındaki Mari Carmen evinden çıkarılınca konut krizinin simgesi oldu. Kontrol amacıyla hastanede kalan Mari Carmen, varılan anlaşmanın ardından taburcu olup evine dönebildi. 8 yıllık yeni bir kira sözleşmesi imzaladı ve gelirinin yüzde 30'unu kira olarak ödeyecek. Meclis binasının dışında gösteriler düzenlendi, Sol Meydanı'ndaki çadırlı eylem de 26 Eylül'den beri sürüyor. Kiracı Sendikaları Konfederasyonu ülke genelindeki büyük şehirlerde de gösteri yapacağını duyurdu.

Krizin rakamları ne diyor?

Krizin rakamları ne diyor?

Yargı Genel Konseyi'nin raporuna göre İspanya'da 2025'te 24 bin 540 tahliye yaşandı. Konut fiyatları 2024-2025 arasında yüzde 13 arttı, ülkede 3,5 milyondan fazla boş konut duruyor. Aşırı konut maliyeti 6,8 milyon kişiyi etkiliyor ve en düşük gelirli hanelerin yüzde 20'si gelirinin yüzde 70'inden fazlasını kiraya veriyor. 26-34 yaş arasındaki İspanyolların yüzde 47,3'ü hâlâ ebeveyniyle yaşıyor. Gençlerin evden ayrılma yaşı 30,2 iken AB ortalaması 26,3. 1997-2008 arasında 5 milyon ev yapılan İspanya'da bugün bin kişi başına iki konut inşa ediliyor, diğer Avrupa ülkelerinde bu sayı dört.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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