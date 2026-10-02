İspanya'da Konut Kararnameleri 2 Günde Meclisten Döndü: Erken Seçim Kapıda

İlk kararname, 31 Aralık 2028'den önce sona erecek kira sözleşmelerinin iki yıl uzatılmasını, zorunlu tahliyelerin 2030'a kadar durdurulmasını ve konut endeksini aşan kiralarda sıfır artışı öngörüyordu. Sezonluk ve oda kiralamalarına yapısal düzenleme getiriyor, yatırım fonlarının 2028'e kadar konut satın almasını da yasaklıyordu. İkinci kararname kira sözleşmelerinin tüketici endeksine göre otomatik yenilenmesini istiyor, kabul etmeyen ev sahibine tazminat ödetiyordu. Konut Bakanı Isabel Rodriguez, kararnamelere karşı çıkan partilere 'İspanya gibi gelişmiş bir demokrasi, bir kişinin daha evinden tahliyesini kaldıramaz' dedi. Rodriguez, kimsenin kazanmadığını, kaybedenin ülke demokrasisi ve çözüm bekleyen İspanyollar olduğunu da söyledi.