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Süper Lig Hakemlerinden Yasin Kol Gözaltına Alındı

Süper Lig Hakemlerinden Yasin Kol Gözaltına Alındı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
01.10.2026 - 22:31
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Hakemler dosyası kapsamında aktif Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı. Kol'un gözaltına alınmadan yaklaşık bir saat önce Trabzonspor ile Drogheda United arasında oynanan karşılaşmayı yönetmişti. 

Soruşturma kapsamında aktif ve eski hakemlerin yanı sıra bir MHK üyesinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin ifadesine başvuruldu.

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İki Süper Lig hakemi gözaltında.

İki Süper Lig hakemi gözaltında.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen Hakemler dosyasındaki soruşturma devam ediyor. Operasyon öncesinde ve sonrasında çok sayıda hakem, eski hakem ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) mensubunun tanık veya müşteki sıfatıyla ifadelerine başvuruldu.

Yasin Kol'un, gözaltı haberinden yaklaşık bir saat önce tamamlanan Trabzonspor-Drogheda hazırlık maçını yönettiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında aktif Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel'in gözaltına alındığı bildirildi.

Çok sayıda kişinin ifadesine başvuruldu.

Çok sayıda kişinin ifadesine başvuruldu.

Hakemler Dosyası kapsamında yürütülen soruşturma sürerken, aralarında aktif ve eski hakemlerin yanı sıra bir Merkez Hakem Kurulu (MHK) üyesinin de bulunduğu çok sayıda kişinin ifadesine başvuruldu.

İfadeleri alınan isimler arasında Mete Kalkavan, Zorbay Küçük, Ümit Öztürk, Mustafa İlker Coşkun, Koray Gençerler, Süleyman Abay, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Bahattin Şimşek, Burak Pakkan, Mustafa Kamil Abitoğlu, Sarper Barış Saka, Oğuzhan Uğurlu, Kerem Ersoy, Abdullah Buğra Taşkınsoy ve Hüseyin Göçek yer aldı.

Mete Kalkavan, Koray Gençerler, Süleyman Abay ve Hüseyin Göçek'in eski hakem, Mustafa Kamil Abitoğlu'nun ise MHK mensubu olarak dosya kapsamında ifade verdiği belirtildi.

Oğuzhan Uğurlu ile Kerem Ersoy'un ise soruşturma kapsamında müşteki sıfatıyla ifadelerinin alındığı aktarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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