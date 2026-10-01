Süper Lig Hakemlerinden Yasin Kol Gözaltına Alındı
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Hakemler dosyası kapsamında aktif Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı. Kol'un gözaltına alınmadan yaklaşık bir saat önce Trabzonspor ile Drogheda United arasında oynanan karşılaşmayı yönetmişti.
Soruşturma kapsamında aktif ve eski hakemlerin yanı sıra bir MHK üyesinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin ifadesine başvuruldu.
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İki Süper Lig hakemi gözaltında.
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Çok sayıda kişinin ifadesine başvuruldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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