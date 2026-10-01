Süper Lig Hakemlerinden Yasin Kol Gözaltına Alındı

Hakemler dosyası kapsamında aktif Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı. Kol'un gözaltına alınmadan yaklaşık bir saat önce Trabzonspor ile Drogheda United arasında oynanan karşılaşmayı yönetmişti.

Soruşturma kapsamında aktif ve eski hakemlerin yanı sıra bir MHK üyesinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin ifadesine başvuruldu.