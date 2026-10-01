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Messi 105 Yıllık Bir Kulübü Satın Aldı: İspanya 2. Ligi Ekibi CD Eldense'nin Yeni Sahibi Oldu

Messi 105 Yıllık Bir Kulübü Satın Aldı: İspanya 2. Ligi Ekibi CD Eldense'nin Yeni Sahibi Oldu

İspanya
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
01.10.2026 - 22:22
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Lionel Messi'nin saha dışındaki yatırımlarına bir yenisi eklendi. Arjantinli yıldızın bu kez İspanya'da köklü bir kulübü satın alması, kulübün içinde bulunduğu zor durum nedeniyle de dikkat çekti.

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Messi bir kulübün sahibi oldu.

Messi bir kulübün sahibi oldu.

Arjantinli futbolcu Lionel Messi, İspanya 2. Futbol Ligi ekiplerinden CD Eldense'yi satın aldı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada 'CD Eldense, Messi'nin kulüp sahibi olmasıyla yeni bir döneme başlıyor' denildi. Messi, kulübün tüm hisselerini Kolombiyalı yatırım grubu TH Soluciones Group'tan devraldı. Kulübün bir önceki başkanı ve sahibi Carolina Holguín Tafur ise yaptığı açıklamada 'Lionel Messi'nin elinde yeni bir dönem başlıyor, benim için futbol dünyasının en büyük efsanesi' dedi. Satış bedeli resmi olarak açıklanmadı ve işlem İspanya Spor Konseyi'nin (CSD) onayını bekliyor.

Kulüp Barcelona taraftarlarınca kuruldu.

Kulüp Barcelona taraftarlarınca kuruldu.

Alicante'nin 55 bin nüfuslu Elda ilçesinde bulunan CD Eldense, 17 Eylül 1921'de FC Barcelona taraftarları tarafından kuruldu ve bu yıl 105 yaşına girdi. Kulüp ilk kez 1956'da İspanya 2. Ligi'ne yükselse de üç yıl sonra düştü. En iyi derecesini 1962-63 sezonunda yedinci sırada bitirerek elde eden mavi kırmızılılar, 59 yıl süren bir aradan sonra 2023-24 sezonunda yeniden 2. Lige döndü.

Eldense ligde düşme hattında.

Eldense ligde düşme hattında.

Yaklaşık 5 bin 776 kişilik Nuevo Pepico Amat Stadı'nda maçlarını oynayan Eldense, yeni sezona kötü başladı ve İspanya 2. Ligi'nde 5 puanla 19. sırada bulunuyor. Düşme hattında yer alan takım için yeni sahibinin getireceği moralin önemli olacağı belirtiliyor. Ancak İspanya'daki katı maaş sınırı kuralları, Messi'nin kulübe pahalı oyuncular kazandırmasını zorlaştırıyor.

Messi'nin portföyü giderek büyüyor.

Messi'nin portföyü giderek büyüyor.

Messi, nisan ayında da İspanya 5. Ligi takımlarından UE Cornellà'yı satın almıştı. Barcelona yakınlarındaki Cornellà, altyapısıyla tanınıyor ve kulübün formasını David Raya ile Jordi Alba gibi isimler de giymişti. Arjantinli futbolcu, 2023 yılında Inter Miami ile imzaladığı özel sözleşmenin bir parçası olarak da bu kulübün hissedarları arasında yer alıyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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