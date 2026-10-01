Messi 105 Yıllık Bir Kulübü Satın Aldı: İspanya 2. Ligi Ekibi CD Eldense'nin Yeni Sahibi Oldu

Arjantinli futbolcu Lionel Messi, İspanya 2. Futbol Ligi ekiplerinden CD Eldense'yi satın aldı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada 'CD Eldense, Messi'nin kulüp sahibi olmasıyla yeni bir döneme başlıyor' denildi. Messi, kulübün tüm hisselerini Kolombiyalı yatırım grubu TH Soluciones Group'tan devraldı. Kulübün bir önceki başkanı ve sahibi Carolina Holguín Tafur ise yaptığı açıklamada 'Lionel Messi'nin elinde yeni bir dönem başlıyor, benim için futbol dünyasının en büyük efsanesi' dedi. Satış bedeli resmi olarak açıklanmadı ve işlem İspanya Spor Konseyi'nin (CSD) onayını bekliyor.