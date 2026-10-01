Messi 105 Yıllık Bir Kulübü Satın Aldı: İspanya 2. Ligi Ekibi CD Eldense'nin Yeni Sahibi Oldu
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Lionel Messi'nin saha dışındaki yatırımlarına bir yenisi eklendi. Arjantinli yıldızın bu kez İspanya'da köklü bir kulübü satın alması, kulübün içinde bulunduğu zor durum nedeniyle de dikkat çekti.
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Messi bir kulübün sahibi oldu.
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Kulüp Barcelona taraftarlarınca kuruldu.
Eldense ligde düşme hattında.
Messi'nin portföyü giderek büyüyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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