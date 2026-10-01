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Kontrolden Çıkan Zamlar Çiftçinin Sabrını Taşırdı: Vergi Dairesinin Kapısına Gübre Yığdılar

Kontrolden Çıkan Zamlar Çiftçinin Sabrını Taşırdı: Vergi Dairesinin Kapısına Gübre Yığdılar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
01.10.2026 - 22:27
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Fransa'da tırmanan akaryakıt fiyatlarına tepki gösteren çiftçiler, seslerini duyurmak için sıra dışı bir protestoya imza attı. Paris yakınlarındaki Guyancourt kentinde vergi dairesinin önüne traktörleriyle gelen eylemciler, binanın girişine tonlarca gübre, saman ve odun atığı döktü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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Traktörleriyle gelen çiftçiler vergi dairesinin girişine birkaç ton atık boşaltıp cephesini sıvıyla püskürttü.

Traktörleriyle gelen çiftçiler vergi dairesinin girişine birkaç ton atık boşaltıp cephesini sıvıyla püskürttü.

Yvelines vilayetindeki Guyancourt kentinde düzenlenen protestoya çok sayıda traktörle gelen çiftçiler, beraberlerinde getirdikleri gübre, saman ve odun parçalarını vergi dairesinin girişine döktü. Binanın cephesi de kimliği henüz belirlenmeyen bir sıvıyla püskürtüldü. Eylem alanında birkaç ton atık birikti.

Eylemi Coordination Rurale sendikası organize etti. Sendika, özellikle tarım makinelerinde kullanılan gazole non routier (GNR) fiyatlarındaki artışa tepki gösterdi.

Sendika, yakıt maliyetlerinin üretim giderlerini artırdığını belirterek eylemlerin sertleşebileceği mesajını verdi.

Sendika, yakıt maliyetlerinin üretim giderlerini artırdığını belirterek eylemlerin sertleşebileceği mesajını verdi.

Coordination Rurale, yükselen yakıt maliyetlerinin üretim giderlerini artırdığını belirterek çiftçiler üzerindeki yükün azaltılmasını talep ediyor. Sendika ayrıca hükümete yönelik protestoların daha da sertleştirilebileceği mesajını verdi.

Fransa hükümeti ise akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle tarım sektörüne yönelik desteği sürdürüyor. Hükümetin eylül ve ekim ayları için tarımsal dizelde litre başına 15 sentlik desteği devam ettirdiği, GNR için uygulanan destek mekanizmasının ise 31 Aralık 2026'ya kadar uzatıldığı duyuruldu. Coordination Rurale ise mevcut desteklerin artan maliyetler karşısında yeterli olmadığını savunuyor ve daha kalıcı önlemler istiyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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