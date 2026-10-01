Kontrolden Çıkan Zamlar Çiftçinin Sabrını Taşırdı: Vergi Dairesinin Kapısına Gübre Yığdılar
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Fransa'da tırmanan akaryakıt fiyatlarına tepki gösteren çiftçiler, seslerini duyurmak için sıra dışı bir protestoya imza attı. Paris yakınlarındaki Guyancourt kentinde vergi dairesinin önüne traktörleriyle gelen eylemciler, binanın girişine tonlarca gübre, saman ve odun atığı döktü.
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Kaynak: Anadolu Ajansı
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Traktörleriyle gelen çiftçiler vergi dairesinin girişine birkaç ton atık boşaltıp cephesini sıvıyla püskürttü.
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Sendika, yakıt maliyetlerinin üretim giderlerini artırdığını belirterek eylemlerin sertleşebileceği mesajını verdi.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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