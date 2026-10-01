Kontrolden Çıkan Zamlar Çiftçinin Sabrını Taşırdı: Vergi Dairesinin Kapısına Gübre Yığdılar

Coordination Rurale, yükselen yakıt maliyetlerinin üretim giderlerini artırdığını belirterek çiftçiler üzerindeki yükün azaltılmasını talep ediyor. Sendika ayrıca hükümete yönelik protestoların daha da sertleştirilebileceği mesajını verdi.

Fransa hükümeti ise akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle tarım sektörüne yönelik desteği sürdürüyor. Hükümetin eylül ve ekim ayları için tarımsal dizelde litre başına 15 sentlik desteği devam ettirdiği, GNR için uygulanan destek mekanizmasının ise 31 Aralık 2026'ya kadar uzatıldığı duyuruldu. Coordination Rurale ise mevcut desteklerin artan maliyetler karşısında yeterli olmadığını savunuyor ve daha kalıcı önlemler istiyor.