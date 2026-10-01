Sosyal Medya Operasyonu: Mehmet Aden Arslan, Semih Varol’un da Arasında Olduğu 10 Fenomen Gözaltına Alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ile Siber Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında; TikTok, Instagram ve X üzerinden canlı yayın yapan şüphelilere yönelik 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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