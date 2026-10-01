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Sosyal Medya Operasyonu: Mehmet Aden Arslan, Semih Varol’un da Arasında Olduğu 10 Fenomen Gözaltına Alındı

Sosyal Medya Operasyonu: Mehmet Aden Arslan, Semih Varol’un da Arasında Olduğu 10 Fenomen Gözaltına Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.10.2026 - 12:30 Son Güncelleme: 01.10.2026 - 12:58
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ile Siber Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında; TikTok, Instagram ve X üzerinden canlı yayın yapan şüphelilere yönelik 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kaynak: Mustafa Kadir Mercan / X

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Soruşturma kapsamında şüphelilerin; kavga, tehdit, hakaret, gerilim ve mağduriyet içerikli yayınlar yaptıkları, Türk aile yapısına aykırı içerikler ürettikleri ve bu yayınlardan dijital gelir elde etmek amacıyla birlikte hareket ettikleri öne sürüldü.

Şüpheliler hakkında “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” ile “Müstehcenlik” suçları kapsamında işlem başlatıldı.

İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Bursa, Kocaeli, Muğla, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Elazığ’da düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler:

1-) Sinan KAYA

2-) Cansum KAYA

3-) Ferhat BİLLOR

4-) Çağlayan YILDIRIM

5-) Onur SERMİK

6-) Elif AKDEMİR

7-) Onur CAN GÜZEL 

8-) Mehmet Emin CİTER

9-) Mehmet Aden ARSLAN

10- Semih VAROL

Şüphelilere ayrıca yasaklı madde kullanımının tespitine yönelik test uygulandığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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