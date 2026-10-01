"Daha Az Para Kazanmış Olmamız" Esprisi Güldürdü: Çok Güzel Hareketler 2'nin Uzun Ömrünün Sebebi Ortaya Çıktı!
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Çok Güzel Hareketler 2'nin sevilen ikilisi Atakan Çelik ve Cemile Canyurt, YouTube kanalı Bavela'daki sohbette izleyicilerin uzun süredir merak ettiği bir soruya cevap verdi. Programın neden ilk kuşaktan daha uzun soluklu olduğu sorulunca Atakan Çelik'in ağzından çıkan ilk cümle stüdyoyu kahkahaya boğdu. Ama işin bir de ciddi tarafı vardı.
Kaynak: Bavela
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Atakan Çelik ve Cemile Canyurt, Çok Güzel Hareketler 2 sahnesinin en sevilen ikilileri arasında.
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Atakan Çelik'e göre Çok Güzel Hareketler 2'yi ayakta tutan sır, ekibi bir arada tutabilmek.
Cemile Canyurt, Çok Güzel Hareketler 2'nin uzun ömründe altyapı ekibinin payına dikkat çekti.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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