"Daha Az Para Kazanmış Olmamız" Esprisi Güldürdü: Çok Güzel Hareketler 2'nin Uzun Ömrünün Sebebi Ortaya Çıktı!

Yılmaz Erdoğan'ın genel sanat yönetmenliğini üstlendiği Çok Güzel Hareketler 2, ilk bölümüyle 10 Şubat 2019'da ekrana geldi. Program, BKM'nin efsane kadrosuyla hafızalara kazınan Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın izinden giderek sahneye yepyeni bir kuşak taşıdı. Atakan Çelik ile Cemile Canyurt da bu kuşağın en tanıdık yüzlerinden.

İkili son günlerde Bavela'daki sohbetiyle sık sık gündeme geliyor. Kadroya PIN kodlarına göre seçildiklerini anlattıkları an da, Güldür Güldür Show ile aralarındaki kitle farkını yorumladıkları an da çok konuşuldu. Üstelik ekipten Hilmi Deler, programın bitmediğini, yeni sezonda televizyon yerine YouTube'dan yayınlanacağını açıklamıştı.