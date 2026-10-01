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"Daha Az Para Kazanmış Olmamız" Esprisi Güldürdü: Çok Güzel Hareketler 2'nin Uzun Ömrünün Sebebi Ortaya Çıktı!

"Daha Az Para Kazanmış Olmamız" Esprisi Güldürdü: Çok Güzel Hareketler 2'nin Uzun Ömrünün Sebebi Ortaya Çıktı!

Youtube
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
01.10.2026 - 13:05
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Çok Güzel Hareketler 2'nin sevilen ikilisi Atakan Çelik ve Cemile Canyurt, YouTube kanalı Bavela'daki sohbette izleyicilerin uzun süredir merak ettiği bir soruya cevap verdi. Programın neden ilk kuşaktan daha uzun soluklu olduğu sorulunca Atakan Çelik'in ağzından çıkan ilk cümle stüdyoyu kahkahaya boğdu. Ama işin bir de ciddi tarafı vardı.

Kaynak: Bavela

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Atakan Çelik ve Cemile Canyurt, Çok Güzel Hareketler 2 sahnesinin en sevilen ikilileri arasında.

Atakan Çelik ve Cemile Canyurt, Çok Güzel Hareketler 2 sahnesinin en sevilen ikilileri arasında.

Yılmaz Erdoğan'ın genel sanat yönetmenliğini üstlendiği Çok Güzel Hareketler 2, ilk bölümüyle 10 Şubat 2019'da ekrana geldi. Program, BKM'nin efsane kadrosuyla hafızalara kazınan Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın izinden giderek sahneye yepyeni bir kuşak taşıdı. Atakan Çelik ile Cemile Canyurt da bu kuşağın en tanıdık yüzlerinden.

İkili son günlerde Bavela'daki sohbetiyle sık sık gündeme geliyor. Kadroya PIN kodlarına göre seçildiklerini anlattıkları an da, Güldür Güldür Show ile aralarındaki kitle farkını yorumladıkları an da çok konuşuldu. Üstelik ekipten Hilmi Deler, programın bitmediğini, yeni sezonda televizyon yerine YouTube'dan yayınlanacağını açıklamıştı.

Atakan Çelik'e göre Çok Güzel Hareketler 2'yi ayakta tutan sır, ekibi bir arada tutabilmek.

Atakan Çelik'e göre Çok Güzel Hareketler 2'yi ayakta tutan sır, ekibi bir arada tutabilmek.

Sohbetin bir anında sunucu, Çok Güzel Hareketler 2'nin ilk kuşaktan neden daha uzun sürdüğünü sordu. Atakan Çelik hiç düşünmeden 'Bizim daha az para kazanmış olmamız' dedi. Stüdyo gülmeye başlarken Cemile Canyurt'un 'Sus, söyleme onu, söyleme!' tepkisi kahkahaları ikiye katladı.

Esprinin ardından Atakan Çelik işin ciddi tarafına geçti. 'Ekibi sürdürebilmek, işi sürdürmekten daha zordur' diyen oyuncu, farkı 'ben' olmayı bırakıp 'biz' olabilmekte gördüğünü anlattı. Pandemi günlerini de hatırlattı: İnsanlar hastalanıyor, dünyada ölümler yaşanıyordu ve ekip 'Komedi yapmaya devam etsek mi?' diye düşünüyordu. Çelik'e göre o dönem kimini yıprattı, kimini ise daha da kenetledi. Birinci kuşaktan biri de aynı soruya benzer bir cevap verirdi, çünkü ekibi tutabiliyorsan iş de bir şekilde devam ediyor.

Cemile Canyurt, Çok Güzel Hareketler 2'nin uzun ömründe altyapı ekibinin payına dikkat çekti.

Cemile Canyurt, Çok Güzel Hareketler 2'nin uzun ömründe altyapı ekibinin payına dikkat çekti.

Cemile Canyurt ise başka bir detayın altını çizdi. Programın bir de altyapısı olduğunu hatırlatan oyuncu, yıllar sonra bu altyapıdan gelenlerle yeni bir ekip kurulduğunu ve o ekibin de kısa sürede kaynaştığını anlattı.

Canyurt'a göre yeni ekipte sorunlar çıksaydı iş orada da bitebilirdi. Ama ekip oturdu, rayına girdi ve 4-5 yıldır yoluna devam ediyor. Atakan Çelik de kısa bir 'Var' ile arkadaşına hak verdi. Sunucunun 'Umarım gittiği yere kadar devam eder' dileğine Cemile Canyurt'un cevabı ise içtendi: 'İnşallah, teşekkür ederiz.'

O anları buradan izleyebilirsiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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