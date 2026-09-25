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YouTube'a Taşınan Çok Güzel Hareketler'in Oyuncuları Güldür Güldür'le Aradaki Farkı Açıkladı

YouTube'a Taşınan Çok Güzel Hareketler'in Oyuncuları Güldür Güldür'le Aradaki Farkı Açıkladı

Youtube Yılmaz Erdoğan Güldür Güldür
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.09.2026 - 18:01
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Çok Güzel Hareketler 2'nin sevilen ikilisi Atakan Çelik ve Cemile Canyurt, izleyicilerin sık sık merak ettiği bir soruyu yanıtladı: Güldür Güldür Show ile aynı kitleye mi sesleniyorlar? İkilinin cevabı, iki programın seyircisi arasındaki farkı net şekilde ortaya koydu.

Kaynak: Bavela/YouTube

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Atakan Çelik ve Cemile Canyurt, iki programın aynı seyirciye seslenmediğini düşünüyor.

Atakan Çelik ve Cemile Canyurt, iki programın aynı seyirciye seslenmediğini düşünüyor.

YouTube kanalı Bavela'ya konuk olan ikiliye sohbetin bir noktasında 'Güldür Güldür'le kitleleriniz aynı mı sizce?' sorusu yöneltildi. İkili tereddüt etmeden 'Bence değil' yanıtını verdi.

Yıllardır Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür Show ile Yılmaz Erdoğan'ın genel sanat yönetmenliğini üstlendiği Çok Güzel Hareketler 2, aynı türde iş yaptıkları için sık sık kıyaslanıyor. Ancak ikiliye göre bu iki program, sanıldığının aksine aynı izleyiciyle buluşmuyor.

İkiliye göre Çok Güzel Hareketler 2'nin izleyicisi 18-35 yaş aralığında, Güldür Güldür'ünki ise 40 yaş üstü.

İkiliye göre Çok Güzel Hareketler 2'nin izleyicisi 18-35 yaş aralığında, Güldür Güldür'ünki ise 40 yaş üstü.

Farkı ayrıntılı olarak anlatan oyuncu, Güldür Güldür seyircisinin yaş olarak kendilerinden daha yukarıda olduğunu söyledi: 'Güldür'ün kitlesi biraz daha yaş olarak bizden yukarıdadır. Biz daha genç...'

Sunucunun 'O Y-Z kesişimi değil mi?' sorusunu da onaylayan oyuncu, kendi izleyici kitlelerini rakamla tarif etti: 'Evet, Y-Z kesişimi. Bence 18-35. Güldür Güldür bizim hitap ettiğimiz genç kitleye hitap etmiyordur. İşte biz de onların hitap ettiği işte 40+ o kitleye pek hitap etmiyoruz. Böyle bir şeyimiz var.'

Yani ikiliye göre iki program birbirinin rakibi değil; her biri kendi yaş grubuna sesleniyor. Bu açıklama, iki programı sık sık kıyaslayan izleyicilerin de gözünden kaçmadı.

Çok Güzel Hareketler 2'nin yeni sezonda YouTube'a taşınacağı açıklanmıştı.

Çok Güzel Hareketler 2'nin yeni sezonda YouTube'a taşınacağı açıklanmıştı.

Genç izleyici vurgusu, programın yeni sezon planıyla birlikte düşünüldüğünde daha da dikkat çekici hale geliyor. Ekipten Hilmi Deler, kısa süre önce verdiği röportajda Çok Güzel Hareketler 2'nin sona ermediğini, ancak yeni sezonda televizyon yerine YouTube üzerinden izleyiciyle buluşacağını söylemişti.

Aynı Bavela sohbetinde Atakan Çelik, duyduğu cümleleri tersten söyleyebildiği yeteneğiyle de izleyenleri şaşırtmıştı. İkili, kadroya numerolojiye göre seçildiklerini anlattıkları açıklamalarıyla da gündem olmuştu.

Buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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