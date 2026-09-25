YouTube'a Taşınan Çok Güzel Hareketler'in Oyuncuları Güldür Güldür'le Aradaki Farkı Açıkladı
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Çok Güzel Hareketler 2'nin sevilen ikilisi Atakan Çelik ve Cemile Canyurt, izleyicilerin sık sık merak ettiği bir soruyu yanıtladı: Güldür Güldür Show ile aynı kitleye mi sesleniyorlar? İkilinin cevabı, iki programın seyircisi arasındaki farkı net şekilde ortaya koydu.
Kaynak: Bavela/YouTube
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Atakan Çelik ve Cemile Canyurt, iki programın aynı seyirciye seslenmediğini düşünüyor.
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İkiliye göre Çok Güzel Hareketler 2'nin izleyicisi 18-35 yaş aralığında, Güldür Güldür'ünki ise 40 yaş üstü.
Çok Güzel Hareketler 2'nin yeni sezonda YouTube'a taşınacağı açıklanmıştı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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