YouTube'a Taşınan Çok Güzel Hareketler'in Oyuncuları Güldür Güldür'le Aradaki Farkı Açıkladı

Farkı ayrıntılı olarak anlatan oyuncu, Güldür Güldür seyircisinin yaş olarak kendilerinden daha yukarıda olduğunu söyledi: 'Güldür'ün kitlesi biraz daha yaş olarak bizden yukarıdadır. Biz daha genç...'

Sunucunun 'O Y-Z kesişimi değil mi?' sorusunu da onaylayan oyuncu, kendi izleyici kitlelerini rakamla tarif etti: 'Evet, Y-Z kesişimi. Bence 18-35. Güldür Güldür bizim hitap ettiğimiz genç kitleye hitap etmiyordur. İşte biz de onların hitap ettiği işte 40+ o kitleye pek hitap etmiyoruz. Böyle bir şeyimiz var.'

Yani ikiliye göre iki program birbirinin rakibi değil; her biri kendi yaş grubuna sesleniyor. Bu açıklama, iki programı sık sık kıyaslayan izleyicilerin de gözünden kaçmadı.