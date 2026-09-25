article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Taşacak Bu Deniz'in Esme'si Deniz Baysal ile Barış Yurtçu 10 Dakikalık Duruşmada Boşandı

Taşacak Bu Deniz'in Esme'si Deniz Baysal ile Barış Yurtçu 10 Dakikalık Duruşmada Boşandı

yerli dizi Boşanma Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.09.2026 - 18:31
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Taşacak Bu Deniz'in Esme'si Deniz Baysal ile Kolpa solisti Barış Yurtçu, 7 yıllık evliliklerini bugün mahkemede resmen noktaladı. İstanbul Adliyesi 8. Aile Mahkemesi'nde görülen ve yaklaşık 10 dakika süren duruşmada çift anlaşmalı olarak boşandı. Aylardır çekişmeli ilerleyen davanın tek celsede bitmesi dikkat çekti. Kulislerde ise anlaşmanın perde arkasında bir ödeme olduğu konuşuluyor.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Deniz Baysal ile Barış Yurtçu, İstanbul Adliyesi'nde yaklaşık 10 dakika süren duruşmanın ardından resmen boşandı.

Deniz Baysal ile Barış Yurtçu, İstanbul Adliyesi'nde yaklaşık 10 dakika süren duruşmanın ardından resmen boşandı.

Taşacak Bu Deniz'de Esme karakterine hayat veren Deniz Baysal ile Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu'nun boşanma davası bugün karara bağlandı. Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre çift, 25 Eylül Cuma sabahı İstanbul Adliyesi 8. Aile Mahkemesi'nde avukatlarıyla birlikte hakim karşısına çıktı. Yaklaşık 10 dakika süren duruşmada taraflar anlaşmalı boşanma yönündeki iradelerini ortaya koydu ve 7 yıllık evlilik tek celsede sona erdi.

Duruşma boyunca Baysal ile Yurtçu'nun birbirleriyle göz göze gelmemeye özen göstermesi de dikkat çekti. Böylece Temmuz ayından bu yana magazin gündeminin en çok konuşulan dosyalarından biri kapanmış oldu.

Temmuz ayında açılan dava, Yurtçu'nun anlaşmalı boşanmaya yanaşmadığı iddialarıyla çekişmeli bir sürece dönüşmüştü.

Temmuz ayında açılan dava, Yurtçu'nun anlaşmalı boşanmaya yanaşmadığı iddialarıyla çekişmeli bir sürece dönüşmüştü.

2016'da başlayan ilişkilerini 6 Eylül 2019'da Çeşme'de evlilikle taçlandıran çiftin ayrılık haberi bu yaz gündeme gelmişti.

İlk haberlere göre davayı açan taraf Deniz Baysal'dı ve oyuncu süreci anlaşmalı olarak kapatmak istiyordu. Ancak Barış Yurtçu'nun buna yanaşmadığı ve davanın çekişmeli bir sürece dönüştüğü öne sürülmüştü.

Ağustos ayında ise Yurtçu'nun cevap dilekçesinde Baysal'dan astronomik bir tutar ve çeşitli şartlar talep ettiği iddia edildi. Aynı günlerde gündeme gelen ihanet iddiasını Yurtçu, avukatı aracılığıyla reddetmişti.

Baysal'ın ablası ve yakın arkadaşlarının sosyal medyada Yurtçu'ya yönelik manidar paylaşımları da sürecin ne kadar gergin ilerlediğini gözler önüne sermişti. Çiftin evliliğinde son iki yıldır ciddi krizler yaşandığı da iddialar arasındaydı.

Kaçıranlar için detaylardan burada bahsetmiştik:

Kulislerde, anlaşmalı boşanmanın perde arkasında Deniz Baysal'ın yaptığı bir ödemenin olduğu konuşuluyor.

Kulislerde, anlaşmalı boşanmanın perde arkasında Deniz Baysal'ın yaptığı bir ödemenin olduğu konuşuluyor.

Aylardır uzlaşamayan çiftin bir anda anlaşmaya varması, akıllara 'Peki ne değişti?' sorusunu getirdi.

Kulislerden aktarılan bilgilere göre Baysal, Yurtçu'nun talep ettiği yüksek meblağın bir kısmını ödemeyi kabul etti. Üstelik ödemenin duruşmadan önce peşin olarak yapıldığı öne sürüldü. Ödenen tutara dair ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Dava dosyası hakkında daha önce gizlilik kararı alındığı da bilindiğinden, anlaşmanın ayrıntılarının kamuoyuyla paylaşılması beklenmiyor. Ne Deniz Baysal ne de Barış Yurtçu cephesinden bu iddialara yönelik bir açıklama geldi. 

Öte yandan Baysal'ın kısa süre önce Instagram hesabından Yurtçu ile fotoğraflarını kaldırması ve profilindeki 'Yurtçu' soyadını silmesi de takipçilerinin gözünden kaçmamıştı. Ünlü oyuncu, 2. sezon afişi geçtiğimiz günlerde yayınlanan Taşacak Bu Deniz ile ekranlarda izleyiciyle buluşmaya devam edecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Detaylar:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
4
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın