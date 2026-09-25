Taşacak Bu Deniz'in Esme'si Deniz Baysal ile Barış Yurtçu 10 Dakikalık Duruşmada Boşandı
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Taşacak Bu Deniz'in Esme'si Deniz Baysal ile Kolpa solisti Barış Yurtçu, 7 yıllık evliliklerini bugün mahkemede resmen noktaladı. İstanbul Adliyesi 8. Aile Mahkemesi'nde görülen ve yaklaşık 10 dakika süren duruşmada çift anlaşmalı olarak boşandı. Aylardır çekişmeli ilerleyen davanın tek celsede bitmesi dikkat çekti. Kulislerde ise anlaşmanın perde arkasında bir ödeme olduğu konuşuluyor.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Deniz Baysal ile Barış Yurtçu, İstanbul Adliyesi'nde yaklaşık 10 dakika süren duruşmanın ardından resmen boşandı.
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Temmuz ayında açılan dava, Yurtçu'nun anlaşmalı boşanmaya yanaşmadığı iddialarıyla çekişmeli bir sürece dönüşmüştü.
Kulislerde, anlaşmalı boşanmanın perde arkasında Deniz Baysal'ın yaptığı bir ödemenin olduğu konuşuluyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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