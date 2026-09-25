Taşacak Bu Deniz'in Esme'si Deniz Baysal ile Barış Yurtçu 10 Dakikalık Duruşmada Boşandı

2016'da başlayan ilişkilerini 6 Eylül 2019'da Çeşme'de evlilikle taçlandıran çiftin ayrılık haberi bu yaz gündeme gelmişti.

İlk haberlere göre davayı açan taraf Deniz Baysal'dı ve oyuncu süreci anlaşmalı olarak kapatmak istiyordu. Ancak Barış Yurtçu'nun buna yanaşmadığı ve davanın çekişmeli bir sürece dönüştüğü öne sürülmüştü.

Ağustos ayında ise Yurtçu'nun cevap dilekçesinde Baysal'dan astronomik bir tutar ve çeşitli şartlar talep ettiği iddia edildi. Aynı günlerde gündeme gelen ihanet iddiasını Yurtçu, avukatı aracılığıyla reddetmişti.

Baysal'ın ablası ve yakın arkadaşlarının sosyal medyada Yurtçu'ya yönelik manidar paylaşımları da sürecin ne kadar gergin ilerlediğini gözler önüne sermişti. Çiftin evliliğinde son iki yıldır ciddi krizler yaşandığı da iddialar arasındaydı.