Taşacak Bu Deniz'in Esme'si Deniz Baysal, Meğer O Dizinin Başrolü Olacakmış
TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, yeni sezonun en çok konuşulan dizisi olmaya devam ediyor. Kısa sürede cuma günü reyting sonuçlarına damga vuran dizi öylesine sevildi ki Kızılcık Şerbeti'nin 4 sezonluk liderliğini elde etti. Dizinin başrolü Esme'yi canlandıran Deniz Baysal'ın performansı çok beğenilirken ünlü oyuncunun aslında yeni sezonun iddialı aşiret dizisinden başrol teklifi aldığı ortaya çıktı.
TRT 1'in cuma akşamlarına damga vuran dizisi Taşacak Bu Deniz hem reytingleri hem sosyal medyayı ele geçirmeye devam ediyor.
Taşacak Bu Deniz'in Esme'si Deniz Baysal, meğer Show TV'nin yeni aşiret dizisi Bereketli Topraklar'dan başrol teklifi almış.
