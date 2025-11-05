onedio
Taşacak Bu Deniz'in Esme'si Deniz Baysal, Meğer O Dizinin Başrolü Olacakmış

Esra Demirci
05.11.2025 - 12:35

TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, yeni sezonun en çok konuşulan dizisi olmaya devam ediyor. Kısa sürede cuma günü reyting sonuçlarına damga vuran dizi öylesine sevildi ki Kızılcık Şerbeti'nin 4 sezonluk liderliğini elde etti. Dizinin başrolü Esme'yi canlandıran Deniz Baysal'ın performansı çok beğenilirken ünlü oyuncunun aslında yeni sezonun iddialı aşiret dizisinden başrol teklifi aldığı ortaya çıktı.

TRT 1'in cuma akşamlarına damga vuran dizisi Taşacak Bu Deniz hem reytingleri hem sosyal medyayı ele geçirmeye devam ediyor.

Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın başrollerde yer aldığı dizi dram ve komedi unsurlarını bir arada tutmasıyla çok sevilirken Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonunda reyting liderliğine veda etmesine neden oldu.

Yeni bölümü iple çekilen diziyi bir türlü dilimizden düşüremezken başrol Esme Furtuna'yı canlandıran Deniz Baysal'ın yaz döneminde Taşacak Bu Deniz'den önce iddialı aşiret dizisinden başrol teklifi aldığını öğrendik.

Taşacak Bu Deniz'in Esme'si Deniz Baysal, meğer Show TV'nin yeni aşiret dizisi Bereketli Topraklar'dan başrol teklifi almış.

Teklifi uzun süre değerlendiren Deniz Baysal'ın temmuz ayında bu teklifi reddettiğini duyuran Birsen Altuntaş, ardından bu rolün Gülsim Ali'ye teklif edildiğini açıklamış. 

Peki, sizce Deniz Baysal olmadan Taşacak Bu Deniz dizisi nasıl olurdu? Esme Furtuna'yı kim canlandırırdı?

