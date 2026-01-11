onedio
Pınar Altuğ, Kendisinden Para İsteyen Takipçisini İfşa Etti Sosyal Medya İkiye Bölündü!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
11.01.2026 - 13:42

Sosyal medyada ünlülere gelen yardım mesajlarına bir yenisi daha eklendi. Pınar Altuğ, kendisinden 450 bin TL isteyen bir takipçisinin mesajını ifşa edince ortalık karıştı. “Bu kadar rahat böyle bir miktar istemek? Bence sayı saymayı bilmiyor” diyerek sitem eden Altuğ’un paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü.

İşte detaylar 👇

“Çocuklar Duymasın” dizisiyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, son dönemde sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimlerden biri.

Hem eşi Yağmur Atacan’la çektiği videolarla hem de takipçilerine verdiği cevaplarla sık sık gündeme geliyor. Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde bir kullanıcının “Bu kadını hiç sevemedim. Erkeklerle yarışır çapkınlığı var” yorumuna sessiz kalmamış, eleştiriye “Meraktan mı takiptesiniz?” sözleriyle karşılık vermişti.

Bu kez ise sadece cevap vermekle kalmadı, kendisine mesaj atan bir takipçisini de ifşa etti.

Altuğ’a sosyal medya üzerinden ulaşan bir kişi, kendisini dört çocuk babası olarak tanıtarak dolandırıldığını ve yaklaşık 450 bin TL zarara uğradığını iddia etti.

Gaziantep’te yaşadığını söyleyen bu kişi, dokuz aylık inşaat parasının elinden alındığını, maddi olarak çok zor durumda olduğunu anlatarak Altuğ’dan yardım istedi.

İstenen miktar ise Pınar Altuğ’u resmen şaşkına çevirdi. Ünlü isim, gelen mesaja “Zor durumu elbet anlarım ama birinden bu kadar rahat böyle bir miktar istemek? Bence sayı saymayı bilmiyor” sözleriyle tepki gösterdi.

Paylaşım kısa sürede gündem olurken, sosyal medya yine ikiye bölündü. Kimi kullanıcılar Altuğ’u haklı bulurken, kimileri ise mesajı ifşa etmesini eleştirdi.

