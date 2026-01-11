onedio
"Mert Demir Benim Kayıp Abim" İddiasına Ünlü Şarkıcı Bile Dayanamadı!

“Mert Demir Benim Kayıp Abim” İddiasına Ünlü Şarkıcı Bile Dayanamadı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
11.01.2026 - 09:59

Necla Özmen’in “Trump’ın kızıyım” iddiası sosyal medyada gündem olmuşken, bu kez bir genç, Mert Demir'in kardeşi olduğunu iddia ederek ortalığı karıştırdı. Eğlence amaçlı çekilen video kısa sürede viral oldu. Genç, ünlü şarkıcının yıllar önce evden kaçan abisi olduğunu iddia edip “abilik davası açıyorum” dedi. Asıl bomba ise Mert Demir’in bu paylaşıma kayıtsız kalmayıp cevap vermesi oldu.

Gelin birlikte bakalım 👇

Son günlerde sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden biri, Ankara'da yaşayan Necla Özmen olmuştu.

Son günlerde sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden biri, Ankara’da yaşayan Necla Özmen olmuştu.

Özmen, ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı olduğunu iddia etmiş, hatta bunun için mahkemeye başvurmuştu. DNA testi talebi reddedilmişti ama konu hem Türkiye’de hem de yurt dışında günlerce konuşulmuştu. Sosyal medyada da bu olayın goygoyu yapılmadan durulur mu? Tabii ki hayır.

İşte tam da bu noktada bir içerik üreticisi, Necla Özmen olayından ilham alarak kendi çapında efsane bir mizah videosuna imza attı.

Genç, kamerayı açtı ve hedefine şarkıcı Mert Demir’i koydu.

Video kısa sürede sosyal medyada yayılırken, Mert Demir de videoyu görmezden gelemedi.

Video kısa sürede sosyal medyada yayılırken, Mert Demir de videoyu görmezden gelemedi.

“Canım kardeşim, neredeydin sen yıllardır?” yorumunda bulunarak olaya dahil oldu. Genç de “Abicim yıllardır hasretini çektim, bitsin artık bu ayrılık!” diye karşılık verdi. Bu eğlenceli diyalog kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
DiyorumBen

Bu acıklı hikaye beni derinden üzdü tek merak ettiğim şey basın açıklaması denilmiş ama basın nerede? Mertte serenayla tekrar birlikte olmak için cevap vermi... Devamını Gör