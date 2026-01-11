“Mert Demir Benim Kayıp Abim” İddiasına Ünlü Şarkıcı Bile Dayanamadı!

Özmen, ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı olduğunu iddia etmiş, hatta bunun için mahkemeye başvurmuştu. DNA testi talebi reddedilmişti ama konu hem Türkiye’de hem de yurt dışında günlerce konuşulmuştu. Sosyal medyada da bu olayın goygoyu yapılmadan durulur mu? Tabii ki hayır.

İşte tam da bu noktada bir içerik üreticisi, Necla Özmen olayından ilham alarak kendi çapında efsane bir mizah videosuna imza attı.