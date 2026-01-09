onedio
Kur'an-ı Kerim Paylaşmıştı: Uyuşturucu Testi Pozitif Çıkan Şeyma Subaşı'dan Yeni Paylaşım!

Kur'an-ı Kerim Paylaşmıştı: Uyuşturucu Testi Pozitif Çıkan Şeyma Subaşı'dan Yeni Paylaşım!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
09.01.2026 - 17:21

Uyuşturucu soruşturması kapsamında test sonucu pozitif çıkan Şeyma Subaşı’nın sosyal medya paylaşımı dikkat çekti. Daha önce Kur’an-ı Kerim paylaşımı yapan Subaşı, bu kez uzun ve imalı bir metinle ortaya çıktı.

İşte detaylar

Şeyma Subaşı bir süredir magazin gündeminin en hararetli başlıklarından biri.

Şeyma Subaşı bir süredir magazin gündeminin en hararetli başlıklarından biri.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturması, ünlü isimleri de kapsayınca ortalık iyice karışmıştı. Operasyon kapsamında birçok ünlü isim hakkında gözaltı ve yakalama kararı çıkarılmış, dosyada adı geçenlerden biri de sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı olmuştu.

Yapılan ilk açıklamada, Subaşı’nın yurt dışında olduğu ve bu nedenle hakkında yakalama kararı çıkarıldığı duyurulmuştu. Gelişmelerin ardından sessizliğini bozan Subaşı, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, “Şu anda yurt dışındayım. En kısa zamanda ülkeme döneceğim. Döndüğümde daha detaylı bir açıklama yapacağım” demişti. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra ise Kur’an-ı Kerim ve tespih paylaşımları gelmiş, bu hamle de sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Kaçıranlar için:

Geçtiğimiz günlerde de Şeyma Subaşı Türkiye'ye döndüğü anda havaalanında gözaltına alındı.

Geçtiğimiz günlerde de Şeyma Subaşı Türkiye’ye döndüğü anda havaalanında gözaltına alındı.

Ardından adli tıpta saç, idrar ve kan örnekleri verildi. Ve geçtiğimiz saatlerde beklenen sonuçlar geldi.

Gazeteci Burak Doğan’ın X hesabından paylaştığı bilgilere göre, Şeyma Subaşı’nın testlerinde kokain ve metabolitleri ile birlikte ketamin etken maddesi tespit edildi. Yani test sonucu pozitifti. Bu haberin yayılmasının hemen ardından gözler yine Şeyma Subaşı’nın sosyal medya hesabına çevrildi.

Ünlü fenomen bu kez uzun, felsefi ve imalı bir metin paylaştı.

Ünlü fenomen bu kez uzun, felsefi ve imalı bir metin paylaştı.

Önce İngilizce yazdı, ardından Türkçe çevirisini yayınladı. Paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

'Treni kaçırırsın ve bir anda, sadece geç kalan insanların deneyimleyebildiği o altın saatin içinde durduğunu fark edersin.

Amaç deneyimlemek olduğunda, kalp kırıklığı bir başarısızlık değildir; bir kanıttır. Utanç mı? Bir geçit. Kafa karışıklığı mı? Bir müfredat.

Hiçbir şey boşa gitmez. Hiçbir şey anlamsız değildir.

Değerini düz çizgilerle ölçmeyi bırakırsın ve dolambaçlı yollardaki şiiri hissetmeye başlarsın. Her karmaşa bir veridir. Her sessizlik bir işarettir. Her kayıp bir tattır.

Hepsini tadarsın. Acı şeyler için dişler çıkarırsın.

Ve bir gün, belki, geriye baktığında hiçbir şeyi kaybetmediğini görürsün; sadece hikâyeler, dokular, yaşama dair parçalar biriktirmişsindir.'

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
