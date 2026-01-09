Kur'an-ı Kerim Paylaşmıştı: Uyuşturucu Testi Pozitif Çıkan Şeyma Subaşı'dan Yeni Paylaşım!

Önce İngilizce yazdı, ardından Türkçe çevirisini yayınladı. Paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

'Treni kaçırırsın ve bir anda, sadece geç kalan insanların deneyimleyebildiği o altın saatin içinde durduğunu fark edersin.

Amaç deneyimlemek olduğunda, kalp kırıklığı bir başarısızlık değildir; bir kanıttır. Utanç mı? Bir geçit. Kafa karışıklığı mı? Bir müfredat.

Hiçbir şey boşa gitmez. Hiçbir şey anlamsız değildir.

Değerini düz çizgilerle ölçmeyi bırakırsın ve dolambaçlı yollardaki şiiri hissetmeye başlarsın. Her karmaşa bir veridir. Her sessizlik bir işarettir. Her kayıp bir tattır.

Hepsini tadarsın. Acı şeyler için dişler çıkarırsın.

Ve bir gün, belki, geriye baktığında hiçbir şeyi kaybetmediğini görürsün; sadece hikâyeler, dokular, yaşama dair parçalar biriktirmişsindir.'