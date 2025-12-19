onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Hakkında Yakalama Kararı Verilen Şeyma Subaşı'dan Kur'an-ı Kerim Paylaşımı

Hakkında Yakalama Kararı Verilen Şeyma Subaşı'dan Kur'an-ı Kerim Paylaşımı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
19.12.2025 - 13:54

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı’dan dikkat çeken bir paylaşım daha geldi. Yurt dışında olduğu için gözaltına alınamayan Subaşı, ilk açıklamasında “En kısa zamanda ülkeme döneceğim” demişti. Bu açıklamanın ardından sessizliğini sosyal medyada yaptığı yeni bir paylaşımla bozdu. Subaşı’nın Kur’an-ı Kerim ve tespih paylaştığı gönderi kısa sürede gündem oldu. 

İşte detaylar…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonu, magazin ve sosyal medya dünyasında büyük yankı uyandırmaya devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonu, magazin ve sosyal medya dünyasında büyük yankı uyandırmaya devam ediyor.

Operasyon kapsamında birçok ünlü isim hakkında gözaltı ve yakalama kararları çıkarılırken, adı dosyada geçen isimlerden biri de sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı oldu.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Subaşı’nın yurt dışında bulunduğu için hakkında yakalama kararı çıkarıldığı belirtilmişti.

Gelişmelerin ardından sessizliğini bozan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada hakkındaki iddialara değinmişti.

Gelişmelerin ardından sessizliğini bozan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada hakkındaki iddialara değinmişti.

Subaşı paylaşımında, “Hakkımda çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yapma gereği duyuyorum. Şu anda yurt dışındayım. En kısa zamanda ülkeme döneceğim. Döndüğüm zaman daha detaylı bir açıklama yapacağım' ifadelerini kullanmıştı.

Kaçıranlar için:

Bu açıklama, kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Subaşı’ndan bu kez farklı bir paylaşım geldi.

Bu açıklama, kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Subaşı’ndan bu kez farklı bir paylaşım geldi.

Ünlü fenomen, sosyal medya hesabından Kur’an-ı Kerim ve tespih fotoğrafı paylaştı. Paylaşımda Kur’an-ı Kerim sayfalarının ve tespihin yer aldığı görülürken, Subaşı gönderisine “Oh” ve “El Hafız” notlarını düştü. Bu paylaşım, kısa sürede sosyal medyada dikkat çekti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
41
10
4
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın