Hakkında Yakalama Kararı Verilen Şeyma Subaşı'dan Kur'an-ı Kerim Paylaşımı
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı’dan dikkat çeken bir paylaşım daha geldi. Yurt dışında olduğu için gözaltına alınamayan Subaşı, ilk açıklamasında “En kısa zamanda ülkeme döneceğim” demişti. Bu açıklamanın ardından sessizliğini sosyal medyada yaptığı yeni bir paylaşımla bozdu. Subaşı’nın Kur’an-ı Kerim ve tespih paylaştığı gönderi kısa sürede gündem oldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonu, magazin ve sosyal medya dünyasında büyük yankı uyandırmaya devam ediyor.
Gelişmelerin ardından sessizliğini bozan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada hakkındaki iddialara değinmişti.
Bu açıklama, kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Subaşı’ndan bu kez farklı bir paylaşım geldi.
