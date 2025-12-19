onedio
Kobra Murat: "Güllü'yü Atmak İçin Çatı Yapıldı!"

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
19.12.2025 - 11:53

Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili tartışmalar sürerken, Seda Sayan’ın programına konuk olan Kobra Murat’ın açıklamaları yeniden gündemi sarstı. Daha önce Güllü’nün kızı Tuğyan hakkında ağır iddialarda bulunan Kobra Murat, bu kez çok daha çarpıcı suçlamalar dile getirdi. Canlı yayında konuşan Murat, Tuğyan’ın annesini atmak için evin çatısını yaptırdığını öne sürdü. İddialar bununla da sınırlı kalmadı.

26 Eylül’de Yalova’nın Çınarcık ilçesinde evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün ölümü aylardır konuşuluyor.

Önce kaza olarak değerlendirilen olay, daha sonra cinayet şüphesiyle Cinayet Büro Amirliği’nin soruşturmasına taşınmıştı.

Olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu ise verdiği ifadede, Tuğyan’ın annesini ittiğini öne sürmüş, bu ifade dosyanın seyrini tamamen değiştirmişti. Ardından soruşturma kapsamında Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini kasten öldürdüğü iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız Gülter de savcılığa verdiği ifadede, ablasının ilişkisi nedeniyle annesini öldürmüş olabileceğini söyleyerek kamuoyunda kafa karışıklığı yaratmıştı.

Bu süreçte konuya dair açıklamalarıyla dikkat çeken isimlerden biri de Kobra Murat oldu.

Seda Sayan’ın programına konuk olan Kobra Murat, daha önce Tuğyan hakkında 'evladını bile öldürmek istemiş. bunların konuşmaları var' şeklindeki iddiasıyla şoke etmişti.

Bu kez ise yeni iddialar ortaya attı.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
