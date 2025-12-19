Kobra Murat: "Güllü'yü Atmak İçin Çatı Yapıldı!"
Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili tartışmalar sürerken, Seda Sayan’ın programına konuk olan Kobra Murat’ın açıklamaları yeniden gündemi sarstı. Daha önce Güllü’nün kızı Tuğyan hakkında ağır iddialarda bulunan Kobra Murat, bu kez çok daha çarpıcı suçlamalar dile getirdi. Canlı yayında konuşan Murat, Tuğyan’ın annesini atmak için evin çatısını yaptırdığını öne sürdü. İddialar bununla da sınırlı kalmadı.
26 Eylül’de Yalova’nın Çınarcık ilçesinde evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün ölümü aylardır konuşuluyor.
Bu süreçte konuya dair açıklamalarıyla dikkat çeken isimlerden biri de Kobra Murat oldu.
Bu kez ise yeni iddialar ortaya attı.
