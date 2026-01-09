Sadece 3 Kişinin Yaşadığı Ada Kapılarını Açtı: İş Arayanlar İçin Sıra Dışı Fırsat

Ada yönetimi, kalıcı ve sezonluk görevler için ekip arayışında. Mart-Ekim dönemini kapsayan ziyaretçi asistanı pozisyonu, yaz aylarında tekneyle gelen günübirlik misafirleri karşılama görevini üstleniyor. Ziyaretçi evlerinin haftalık hazırlıkları ve karşılama süreçleri ekip çalışmasıyla yürütülüyor.

Ynys Enlli’nin yetkilisi Siân Stacey, çağrıyı şu sözlerle duyurdu:

'Enlli’de görev alacak, sezon boyunca adaya gelen ziyaretçileri karşılayacak ekip arkadaşı arıyoruz. Adaya gelen misafirlerin ev hazırlıklarına destek verecek, teknelerden inen günübirlik ziyaretçileri karşılayacak. Galler’in en özel adalarından sayılan Enlli’de yaşam deneyimi, ada topluluğunun parçası olma, vahşi yaşamı yakından izleme, dileyenler için sebze yetiştirme ya da Avrupa’nın ilk karanlık gökyüzü sığınağında gökyüzünü izleme fırsatı sunuyor.'