Sadece 3 Kişinin Yaşadığı Ada Kapılarını Açtı: İş Arayanlar İçin Sıra Dışı Fırsat

Gökçe Cici
Gökçe Cici
09.01.2026 - 16:38

İrlanda Denizi’nde, Galler kıyılarına yakın konumlanan Bardsey Island son günlerde iş ilanlarıyla konuşuluyor. Adada yalnızca üç kalıcı sakin bulunuyor. '20.000 Aziz Adası' lakabıyla anılan yer, binlerce hacının son durağı kabul ediliyor. Avrupa’nın ilk karanlık gökyüzü sığınağı ünvanı da adaya ayrı cazibe katıyor.

"20.000 Aziz Adası" olarak bilinen kutsal yerin hikayesi

Bardsey Adası, yüzyıllardır manevi anlam yüklenen noktalardan sayılıyor. Rivayetlere göre ada, binlerce hacının ebedi istirahatgahı olarak görülüyor. Geceleri ışık kirliliğinden uzak gökyüzüyle tanınıyor; karanlık gökyüzü sığınağı statüsü sayesinde yıldız gözlemi meraklılarının ilgisini çekiyor.

Yaban hayatı da adanın ayırt edici özellikleri arasında yer alıyor. Foklar ve yunuslar çevrede sıkça gözlemleniyor. Engebeli araziler, sert rüzgarlar ve dramatik manzaralar, adayı hem zorlu hem de etkileyici kılıyor.

Ziyaretçi karşılamadan proje iletişimine uzanan roller

Ada yönetimi, kalıcı ve sezonluk görevler için ekip arayışında. Mart-Ekim dönemini kapsayan ziyaretçi asistanı pozisyonu, yaz aylarında tekneyle gelen günübirlik misafirleri karşılama görevini üstleniyor. Ziyaretçi evlerinin haftalık hazırlıkları ve karşılama süreçleri ekip çalışmasıyla yürütülüyor.

Ynys Enlli’nin yetkilisi Siân Stacey, çağrıyı şu sözlerle duyurdu:

'Enlli’de görev alacak, sezon boyunca adaya gelen ziyaretçileri karşılayacak ekip arkadaşı arıyoruz. Adaya gelen misafirlerin ev hazırlıklarına destek verecek, teknelerden inen günübirlik ziyaretçileri karşılayacak. Galler’in en özel adalarından sayılan Enlli’de yaşam deneyimi, ada topluluğunun parçası olma, vahşi yaşamı yakından izleme, dileyenler için sebze yetiştirme ya da Avrupa’nın ilk karanlık gökyüzü sığınağında gökyüzünü izleme fırsatı sunuyor.'

Açık pozisyonlar arasında proje sorumluluğu da bulunuyor

Ada içi ve ada dışı yürütülebilen görev, topluluklar ve farklı kitlelerle etkileşimi artırmayı hedefliyor. Uzun vadeli seçenek arayanlar içinse koruma çiftçiliği pozisyonu öne çıkıyor.

Görev kapsamında 200 koyun ile 20-30 Gal siyah sığırının bakımı üstleniliyor, arazi koruma çalışmaları destekleniyor. Başarılı adayın ailesiyle birlikte adaya taşınması ve beş yıla kadar yaşam kurması mümkün görünüyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
