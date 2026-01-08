Çölün Ortasında Kusursuz Şekilde Ayrılmış Kaya! Al Naslaa'nın Sırrı Ne?
Suudi Arabistan’ın kuzeybatısındaki Tayma Vahası’nda yer alan Al Naslaa Kayası, gören herkeste aynı soruyu uyandırıyor. Ortasından cetvelle çizilmiş gibi ayrılmış iki dev kaya bloğu, çölün ortasında adeta havada duruyor. Kesik çizgi o kadar düzgün ki lazerle kesilmiş izlenimi veriyor. Uzun yıllardır tartışılan yapı, teknoloji ya da insan müdahalesi iddialarıyla anılsa da bilimsel açıklamalar farklı noktalara işaret ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Al Naslaa Kayası, iki simetrik kum taşı bloğundan oluşuyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Jeologlar ayrımın doğal süreçlerle oluştuğunu düşünüyor
Yapı yalnızca jeolojik değil, tarihsel açıdan da dikkat çekiyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın