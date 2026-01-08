Çölün Ortasında Kusursuz Şekilde Ayrılmış Kaya! Al Naslaa'nın Sırrı Ne?

Al Naslaa, yaklaşık 6 metre yüksekliğe ve 9 metre genişliğe sahip devasa kum taşı kütlelerinden meydana geliyor. Yapıyı asıl sıra dışı kılan detay, ortasından geçen neredeyse kalem inceliğindeki dümdüz yarık.

Yüzey pürüzsüzlüğü, doğal kırılmalarla pek bağdaştırılamıyor. Her iki blok da küçük kaya ayakları üzerinde duruyor ve sanki yerle temas etmiyormuş hissi yaratıyor.

Kum taşı katmanlı yapısı nedeniyle görece kırılgan kabul ediliyor. Uzmanlara göre kaya bütünlüğü geçmişte tek parça hâlindeydi. Zaman içinde yaşanan jeolojik süreçler, söz konusu ayrımı ortaya çıkardı. Ancak ayrım çizgisinin bu kadar düzgün olması, süreci daha da gizemli hale getiriyor.