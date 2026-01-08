Avrupa Ülkesi Ancak Hala Keşfedilmedi! 2 Binden Fazla Adası Var: Doğayla İç İçe
Avrupa haritasında adı sık geçen ülkeler kadar bilinmeyen rotalar da bulunuyor. Estonya, kalabalık turizm merkezlerinden uzak yapısıyla öne çıkıyor. Ülke genelinde geniş orman alanları ve irili ufaklı adalar dikkat çekiyor. Kitlesel turizm baskısı hissedilmiyor. Doğayla iç içe, sakin ve zamansız hissiyat sunan alanlar ön plana çıkıyor.
2.000’den fazla ada, yoğun ormanlar ve korunmuş doğal alanlar!
Estonya’da günlük hayat hızlı akmıyor
Estonya adalarına ulaşım feribotlarla sağlanıyor
