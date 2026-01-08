onedio
Avrupa Ülkesi Ancak Hala Keşfedilmedi! 2 Binden Fazla Adası Var: Doğayla İç İçe

Gökçe Cici
08.01.2026 - 15:00

Avrupa haritasında adı sık geçen ülkeler kadar bilinmeyen rotalar da bulunuyor. Estonya, kalabalık turizm merkezlerinden uzak yapısıyla öne çıkıyor. Ülke genelinde geniş orman alanları ve irili ufaklı adalar dikkat çekiyor. Kitlesel turizm baskısı hissedilmiyor. Doğayla iç içe, sakin ve zamansız hissiyat sunan alanlar ön plana çıkıyor.

2.000’den fazla ada, yoğun ormanlar ve korunmuş doğal alanlar!

Estonya yüzölçümünün yarısından fazlası ormanlar ve turbalık alanlarla kaplı durumda. Baltık Denizi boyunca uzanan 2.000’den fazla ada, ülkenin doğal zenginliğini belirleyen ana unsurlar arasında yer alıyor. Adaların önemli kısmında yoğun yapılaşma görülmüyor. Sessizlik, geniş boşluk hissi ve doğallık ön planda tutuluyor.

Başkent Tallinn açıklarında yer alan Naissaar, terk edilmiş Sovyet askeri yapılarıyla biliniyor. Kış döneminde neredeyse tamamen boş kalan ada, vahşi ve yarı unutulmuş atmosfer sunuyor. 

Hiiumaa ise deniz fenerleri, geniş sahilleri ve yoğun orman dokusuyla tanınıyor. Bisiklet rotaları, kuş gözlem alanları ve sessiz koylar adanın karakterini belirliyor.

İnsanlar zamanlarını hobiler, doğa yürüyüşleri ve açık alan aktiviteleriyle geçiriyor. Sauna kültürü gündelik yaşamın doğal parçası olarak görülüyor. Kuzey Avrupa estetiğiyle benzerlik gösteren sade tasarım anlayışı yaygın şekilde hissediliyor.

Tallinn’in tarihi merkezi, Orta Çağ’dan kalan mimari dokusunu büyük ölçüde koruyor. Arnavut kaldırımlı sokaklar, surlar ve kuleler şehir siluetini oluşturuyor. Alman ve Sovyet dönemlerinden kalan izler, mimari detaylarda açık şekilde görülebiliyor. 1991 sonrası kazanılan bağımsızlık, şehir kimliğinde sessiz fakat güçlü şekilde hissediliyor.

Feribotlar geniş, modern ve düzenli yapılarıyla öne çıkıyor. Açık ve kapalı seyir alanları, kafe bölümleri ve seyir güverteleri yolculuğu konforlu hale getiriyor. Hiiumaa ve Saaremaa, ülkenin en büyük adaları olarak öne çıkıyor.

Ülkenin en dikkat çeken noktalarından biri Rummu Quarry olarak biliniyor. Sovyet döneminde kireçtaşı ocağı ve cezaevi çalışma alanı olarak kullanılan alan, terk edilmesinin ardından sular altında kalmış durumda. Turkuaz renkli suyun altında kalan yapılar ve makineler, bölgeyi görsel açıdan çarpıcı hale getiriyor. Yüzme, dalış ve yürüyüş rotalarıyla ziyaret ediliyor.

