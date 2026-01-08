Avrupa Ülkesi Ancak Hala Keşfedilmedi! 2 Binden Fazla Adası Var: Doğayla İç İçe

Feribotlar geniş, modern ve düzenli yapılarıyla öne çıkıyor. Açık ve kapalı seyir alanları, kafe bölümleri ve seyir güverteleri yolculuğu konforlu hale getiriyor. Hiiumaa ve Saaremaa, ülkenin en büyük adaları olarak öne çıkıyor.

Ülkenin en dikkat çeken noktalarından biri Rummu Quarry olarak biliniyor. Sovyet döneminde kireçtaşı ocağı ve cezaevi çalışma alanı olarak kullanılan alan, terk edilmesinin ardından sular altında kalmış durumda. Turkuaz renkli suyun altında kalan yapılar ve makineler, bölgeyi görsel açıdan çarpıcı hale getiriyor. Yüzme, dalış ve yürüyüş rotalarıyla ziyaret ediliyor.