Kuryelerin Kabusu Şehir: Kaybolmamak Neredeyse İmkansız! Haritalar Bile Şaşırıyor

Gökçe Cici
08.01.2026 - 12:26

Çin’in güneybatısında yer alan Chongqing, son yıllarda sosyal medyada hızla yayılan videolar sayesinde küresel merak uyandırdı. Gökyüzüne uzanan yapılar, üst üste binen yollar ve katmanlı meydanlar şehir algısını tamamen değiştiriyor. Sokak seviyesinin kat numarası sürekli farklılaşıyor. Haritaların bile zorlandığı şehir düzeni günlük hayatı doğrudan etkiliyor.

Kaynak 1, Kaynak 2

Chongqing 8D şehir olarak anılıyor

Chongqing, Yangtze ve Jialing nehirlerinin kesiştiği noktada, dik yamaçlar ve derin vadiler üzerine kurulmuş devasa yerleşim alanı olarak öne çıkıyor. Gökdelenler yalnızca yukarı doğru değil, yamaçlara doğru da yayılıyor. Sokak, meydan ve yollar farklı yüksekliklerde kesişiyor. Aynı adres, farklı katlardan girilebilen yapılara ev sahipliği yapıyor.

Yerel halk arasında sıkça dile getirilen ifade durumu net biçimde özetliyor: Zemin kat, giriş yapılan cepheye göre 1’inci, 5’inci hatta 12’nci katta yer alabiliyor. Otuz katlı apartmanlarda birden fazla sokak seviyesi bulunuyor. Asansör, yürüyen merdiven ve köprüler şehir içi ulaşımın ayrılmaz parçası haline gelmiş durumda.

Adres tarifleri çoğu zaman yatay mantıkla çalışmıyor

Aynı cadde adı, farklı yüksekliklerde tekrar edebiliyor. Harita uygulamaları, üst üste binen yollar ve katmanlı yapılar karşısında yetersiz kalabiliyor. Teslimat noktası haritada birkaç metre uzaklıkta görünse de gerçekte onlarca metre yukarıda ya da aşağıda yer alabiliyor.

Metro hatları da şehir düzeninin sıra dışı yapısını yansıtıyor. Chongqing Raylı Sistemi, yer yer binaların içinden geçiyor. Liziba İstasyonu, konut bloğunun tam ortasından geçen tren hattıyla küresel mimarlık literatürüne girmiş durumda. Kuryeler için her teslimat, kısa süreli yön bulma mücadelesine dönüşüyor.

Dikey şehir planı tesadüf değil, zorunluluk

Chongqing’in karmaşık yapısı plansızlıktan değil, coğrafi zorunluluktan kaynaklanıyor. Düz arazi neredeyse yok denecek kadar az. Şehir, yüzlerce metre yükselen tepeler ve derin nehir yatakları üzerinde gelişti. Yatay genişleme yerine dikey katmanlaşma tercih edildi.

Yollar alt seviyelerde nehir ve demiryolu hatlarıyla iç içe ilerliyor. Orta seviyelerde konutlar, ticari alanlar ve yaya meydanları bulunuyor. Üst katmanlarda ise parklar, okullar ve kamusal alanlar yer alıyor. 

Gökdelenler arasında uzanan köprüler ve teras parklar, şehir hayatını yukarı taşıyor. Chongqing, şehir planlamasında dikey yaşamın en uç örneklerinden biri olarak gösteriliyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
