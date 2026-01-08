Kuryelerin Kabusu Şehir: Kaybolmamak Neredeyse İmkansız! Haritalar Bile Şaşırıyor
Çin’in güneybatısında yer alan Chongqing, son yıllarda sosyal medyada hızla yayılan videolar sayesinde küresel merak uyandırdı. Gökyüzüne uzanan yapılar, üst üste binen yollar ve katmanlı meydanlar şehir algısını tamamen değiştiriyor. Sokak seviyesinin kat numarası sürekli farklılaşıyor. Haritaların bile zorlandığı şehir düzeni günlük hayatı doğrudan etkiliyor.
Chongqing 8D şehir olarak anılıyor
Adres tarifleri çoğu zaman yatay mantıkla çalışmıyor
Dikey şehir planı tesadüf değil, zorunluluk
