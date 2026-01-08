Kuryelerin Kabusu Şehir: Kaybolmamak Neredeyse İmkansız! Haritalar Bile Şaşırıyor

Chongqing, Yangtze ve Jialing nehirlerinin kesiştiği noktada, dik yamaçlar ve derin vadiler üzerine kurulmuş devasa yerleşim alanı olarak öne çıkıyor. Gökdelenler yalnızca yukarı doğru değil, yamaçlara doğru da yayılıyor. Sokak, meydan ve yollar farklı yüksekliklerde kesişiyor. Aynı adres, farklı katlardan girilebilen yapılara ev sahipliği yapıyor.

Yerel halk arasında sıkça dile getirilen ifade durumu net biçimde özetliyor: Zemin kat, giriş yapılan cepheye göre 1’inci, 5’inci hatta 12’nci katta yer alabiliyor. Otuz katlı apartmanlarda birden fazla sokak seviyesi bulunuyor. Asansör, yürüyen merdiven ve köprüler şehir içi ulaşımın ayrılmaz parçası haline gelmiş durumda.