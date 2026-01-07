Psikolojiye Göre Gece İnsanı Olmak Ne Anlama Geliyor?

Zeka ve kronotip ilişkisi üzerine yapılan çalışmalarda dikkat çeken sonuçlar bulunuyor. İngiliz basınında yer alan araştırmalara göre, gece insanlarının ortalama IQ seviyeleri sabahçı gruplara kıyasla daha yüksek ölçülebiliyor. Evrimsel psikoloji yaklaşımı, alışılmış ritimlerin dışına çıkan bireylerin problem çözme ve soyut düşünme alanlarında daha esnek olduğunu savunuyor.

Tarihsel örnekler de bu tabloyu destekliyor. Charles Darwin ve Winston Churchill, gece saatlerinde çalışan ve üretkenliği bu zaman diliminde artan isimler arasında gösteriliyor. Psikoloji literatürü, zihinsel dağınıklığın arttığı geç saatlerin yaratıcı sıçramalar için uygun ortam sunduğunu belirtiyor.