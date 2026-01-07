Dünyanın En Hızlı Konuşulan Dilleri Açıklandı: Türkçe Kaçıncı Sırada?

2019 tarihli başka bir Lyon Üniversitesi çalışması yalnızca hızla yetinmedi. Aynı zamanda hece başına aktarılan bilgi miktarını da inceledi. Ortaya şaşırtıcı bir denge çıktı. Hızlı konuşulan diller genellikle daha az bilgi taşıyan hecelere sahip. Yavaş konuşulan diller ise her hecede daha fazla anlam yüklüyor.

Araştırmacılara göre tüm diller saniyede yaklaşık 39 bit bilgi aktarımı noktasında dengeleniyor. Japonca gibi diller anlam yoğunluğunu hızla telafi ederken İngilizce gibi diller daha yavaş ama daha yoğun ilerliyor. Yani hız farkı olsa da iletişim kapasitesi benzer kalıyor. Yine de tüm araştırmalar evrensel kabul görmüş sayılmıyor.