Dünyanın En Hızlı Konuşulan Dilleri Açıklandı: Türkçe Kaçıncı Sırada?

Gökçe Cici
07.01.2026 - 14:19

Yabancı dil öğrenirken çoğu kişi ana dili konuşanların kelimeleri adeta art arda fırlattığını düşünür. Dinlerken yetişememe hissi oluşur. Sorunun kaynağı yalnızca pratik eksikliği olmayabilir. Dilbilim çalışmaları konuşma hızının dilden dile değişebildiğini gösteriyor. Hatta bazı diller rakiplerine açık fark atıyor. 

Peki hız tam olarak nasıl ölçülüyor?

Bir dilin hızlı kabul edilmesi için ölçüt yalnızca kelime sayısı değil

Konuşma hızı çoğu araştırmada saniyede söylenen hece sayısına göre ölçülüyor. Kelime uzunlukları diller arasında büyük farklar gösterdiği için kelime sayısı yanıltıcı kabul ediliyor. 

Hece temelli ölçüm ise daha dengeli sonuç veriyor. Lyon Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmalarda ana dili konuşan kişilerden doğal metinler okutuluyor ve konuşmalar yazılıma aktarılıyor.

2011 yılında yapılan araştırma yedi dili karşılaştırdı. Sonuçlar oldukça netti. Japonca saniyede ortalama 7.84 hece ile listenin zirvesine yerleşti. Hemen arkasından İspanyolca geldi. İngilizce, Almanca ve Mandarin ise daha yavaş grupta konumlandı. Yani algılanan hız, bilimsel ölçümlerle de desteklendi.

Hız arttıkça aktarılan bilgi miktarı azalabiliyor

2019 tarihli başka bir Lyon Üniversitesi çalışması yalnızca hızla yetinmedi. Aynı zamanda hece başına aktarılan bilgi miktarını da inceledi. Ortaya şaşırtıcı bir denge çıktı. Hızlı konuşulan diller genellikle daha az bilgi taşıyan hecelere sahip. Yavaş konuşulan diller ise her hecede daha fazla anlam yüklüyor.

Araştırmacılara göre tüm diller saniyede yaklaşık 39 bit bilgi aktarımı noktasında dengeleniyor. Japonca gibi diller anlam yoğunluğunu hızla telafi ederken İngilizce gibi diller daha yavaş ama daha yoğun ilerliyor. Yani hız farkı olsa da iletişim kapasitesi benzer kalıyor. Yine de tüm araştırmalar evrensel kabul görmüş sayılmıyor.

Son araştırmalara göre dünyanın en hızlı konuşulan dilleri

  • Japonca

  • İspanyolca

  • Fransızca

  • İtalyanca

  • Portekizce

  • Mandarin Çincesi

  • Korece

  • Vietnamca

  • Türkçe

  • Hintçe (Hindi)

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
