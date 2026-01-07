Dünya 2026’ya Girdi, Onlar Hala 2018’i Yaşıyor! Takvimler Burada Başka Çalışıyor

Dünya genelinde kabul gören Gregoryen takvim yerine Etiyopya’da Geʽez temelli geleneksel takvim esas alınıyor. Sistem, Mısır kökenli Kıpti takviminden türemiş durumda ve yüzyıllardır neredeyse hiç değişmeden uygulanıyor. Yıl hesabı, ay düzeni ve başlangıç tarihi tamamen farklı ilerliyor.

Takvim yapısı da alışılmış düzenin dışında. On iki ay otuzar günden oluşuyor, ardından Pagume adı verilen on üçüncü ay geliyor. Pagume beş gün sürüyor, artık yıllarda altı güne çıkıyor.

Yeni yıl ise ocakta değil, eylül ayında başlıyor. Dolayısıyla dünya 2026’ya girerken Etiyopya kendi zaman çizelgesinde 2018’in son aylarını yaşamaya devam ediyor.