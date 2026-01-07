onedio
Dünya 2026’ya Girdi, Onlar Hala 2018’i Yaşıyor! Takvimler Burada Başka Çalışıyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
07.01.2026 - 13:32

Takvimler 1 Ocak’ta değişti, dünya yeni yıla girdi. Fakat Doğu Afrika’da yer alan Etiyopya için durum farklı ilerledi. Resmî kayıtlara bakıldığında ülkede tarih hala 2018’i gösteriyor. Olayın arkasında ise oldukça eski ve köklü bir takvim sistemi yer alıyor. Detaylara girince tablo netleşiyor.

Kaynak

Etiyopya, Gregoryen yerine kendi takvimini kullanıyor

Dünya genelinde kabul gören Gregoryen takvim yerine Etiyopya’da Geʽez temelli geleneksel takvim esas alınıyor. Sistem, Mısır kökenli Kıpti takviminden türemiş durumda ve yüzyıllardır neredeyse hiç değişmeden uygulanıyor. Yıl hesabı, ay düzeni ve başlangıç tarihi tamamen farklı ilerliyor.

Takvim yapısı da alışılmış düzenin dışında. On iki ay otuzar günden oluşuyor, ardından Pagume adı verilen on üçüncü ay geliyor. Pagume beş gün sürüyor, artık yıllarda altı güne çıkıyor. 

Yeni yıl ise ocakta değil, eylül ayında başlıyor. Dolayısıyla dünya 2026’ya girerken Etiyopya kendi zaman çizelgesinde 2018’in son aylarını yaşamaya devam ediyor.

Yedi-sekiz yıllık farkın nedeni dini hesaplamalara dayanıyor

Ortaya çıkan tarih farkı rastlantı değil. Her şey İsa’nın doğum yılının nasıl hesaplandığıyla bağlantılı. Avrupa’da 16. yüzyılda resmileştirilen Gregoryen takvim, Dionysius Exiguus adlı rahibin hesaplamalarına dayanıyor. O sistemde İsa’nın doğumu '1. yıl' kabul ediliyor.

Etiyopya ve Kıpti geleneği ise daha eski İskenderiye merkezli hesaplamaları temel alıyor. Hesaplama yöntemi değişince doğum yılı birkaç yıl ileri kayıyor. 

Sonuç olarak takvimler arasında yedi ile sekiz yıl aralığında fark oluşuyor. Aradaki kopukluk teknik detaylardan kaynaklanıyor, gündelik yaşamla çelişen gizemli durum söz konusu değil.

Takvim farkı hayatı değil, sadece tarihi değiştiriyor

Geʽez takvimi sembolik kullanımla sınırlı kalmıyor. Mahkemeler, bankalar, okullar, devlet daireleri ve resmî evraklar tamamıyla o sisteme göre düzenleniyor. Günlük hayat kendi ritmiyle ilerliyor, saatler, mevsimler ve olaylar dünya ile aynı anda yaşanıyor.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
