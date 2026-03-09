Sevgili Terazi, bugün iş hayatında ani kararlar ön plana çıkacak. Özellikle sabah saatlerinde, üzerinde çalıştığın projelerin beklediğinden daha hızlı ilerleyeceğini göreceksin. Bu durum karşısında esnek olman ve her türlü duruma hazırlıklı olman gerekiyor.

Zira Jüpiter'in Yengeç burcundaki ileri hareketi, bilinmeyenden güçlenmeni sağlıyor. Belirsizlikleri düzene sokmak ve yeni bir düzen kurmak sana güç verecektir. Yeter ki kararlı ol! Öte yandan, günün ikinci yarısında yeteneklerin ve çabalarınla fark edileceksin. Tüm gözleri üzerine çekmeni sağlayacak bu süreçte her adımda başarıya odaklan. Diplomatik ve dengeli adımlar atmayı da ihmal etme!

Peki ya aşk? Aşk hayatına geldiğimizde ise partnerinle paylaşımlarının heyecanlı ama aynı zamanda kontrollü olması gerektiğini unutmamalısın. Jüpiter'in Yengeç burcundaki enerjisi, ilişkide kıskançlıkları gündeme getirebilir. Her anını seninle geçirmesini isteyerek onu paylaşmakta zorlanabilirsin. İlginin merkezinde olma arzusu ise heyecanı, tartışmaya; eğlenceyi kavgaya dönüştürebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…