Milli Futbolcu Ozan Kabak, Sakatlık Sürecinde Yaşadıklarını Paylaştı: "Kürk Mantolu Madonna Okudum"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.03.2026 - 18:02

Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim’da forma giyen 25 yaşındaki milli futbolcu Ozan Kabak, verdiği röportajda yaklaşık 500 gün süren sakatlık dönemini ve Liverpool’da geçirdiği süreci değerlendirdi. Sakatlığı dönem okuduğu kitapları da anlatan Ozan Kabak, Kürk Mantolu Madonna'ya ayrı parantez açtı.

Ozan, Liverpool dönemi için "şanssızdım" dedi.

Ozan Kabak, The Athletic’e verdiği röportajda sakatlık sürecine dair 'Yaşadıklarımdan sonra hiçbir plan yapmayacağım.' dedi. Bu sezon Hoffenheim formasıyla sahalara dönen milli savunmacı, 'Şu an harika oynuyorum ve bence önümde hala büyük başarılar var.' ifadelerini kullandı.

Şubat 2021’de savunma hattındaki sakatlıklar nedeniyle Liverpool’a kiralanan Ozan Kabak, İngiliz ekibinde yarım sezon forma giydi. Pandemi kısıtlamaları nedeniyle Anfield atmosferini yaşayamadığını belirten milli oyuncu, sezon sonunda Schalke’ye döndü. Ozan Kabak, Liverpool dönemi için ise 'Şanssızdım.' dedi.

"Kendimle gurur duyuyorum"

Ozan Kabak, Liverpool formasıyla çıktığı ilk maçlara da değinerek 'İlk maçımda Alisson'la aramızdaki uyumsuzluk sorun yaratmıştı ama Leipzig'e karşı oynadığım üç gün sonraki maçı harika bir performansla kazandık. Aslında kendimle gurur duyuyorum. Çünkü başarısız olsanız bile cesaret gösterip sahaya çıkmak kolay değil.' dedi.

Liverpool’daki dönemini 'Garip bir dönemdi. 20 yaşında, çok genç yaşta başka bir ülkeye transfer olan ve büyük baskı altında olan bir oyuncuydum ve Liverpool da pek iyi durumda değildi.” sözleriyle anlatan milli savunmacı, sakatlığı nedeniyle birlikte oynayamadığı idolü Virgil Van Dijk için ise 'Keşke onunla daha fazla zaman geçirebilseydim. Yine de onu tanıma fırsatı bulduğum için minnettarım.' ifadelerini kullandı.

"Kürk Mantolu Madonna" ilham vermiş.

Ozan Kabak, 'Rehabilitasyon sürecimde 20 ila 30 kitap okudum. En beğendiğim 'Kürk Mantolu Madonna' oldu. Bana ilham verdi ve daha açık görüşlü bir insan olmamı sağladı.' sözleriyle Sabahattin Ali’nin romanının kendisi üzerindeki etkisini anlattı.

Hoffenheim’da başarılı bir sezon geçiren milli savunmacı, sakatlık sürecine dair ise 'Aslında bu süreci yaşadığım için mutluyum; sakatlık yüzünden değil, bana minnettar olduğum pek çok şey kazandırdığı için. Artık olgun bir adam ve oyuncuyum, daha güçlü bir insanım.” dedi.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
