Milli Futbolcu Ozan Kabak, Sakatlık Sürecinde Yaşadıklarını Paylaştı: "Kürk Mantolu Madonna Okudum"

Ozan Kabak, Liverpool formasıyla çıktığı ilk maçlara da değinerek 'İlk maçımda Alisson'la aramızdaki uyumsuzluk sorun yaratmıştı ama Leipzig'e karşı oynadığım üç gün sonraki maçı harika bir performansla kazandık. Aslında kendimle gurur duyuyorum. Çünkü başarısız olsanız bile cesaret gösterip sahaya çıkmak kolay değil.' dedi.

Liverpool’daki dönemini 'Garip bir dönemdi. 20 yaşında, çok genç yaşta başka bir ülkeye transfer olan ve büyük baskı altında olan bir oyuncuydum ve Liverpool da pek iyi durumda değildi.” sözleriyle anlatan milli savunmacı, sakatlığı nedeniyle birlikte oynayamadığı idolü Virgil Van Dijk için ise 'Keşke onunla daha fazla zaman geçirebilseydim. Yine de onu tanıma fırsatı bulduğum için minnettarım.' ifadelerini kullandı.