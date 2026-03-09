Milli Futbolcu Ozan Kabak, Sakatlık Sürecinde Yaşadıklarını Paylaştı: "Kürk Mantolu Madonna Okudum"
Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim’da forma giyen 25 yaşındaki milli futbolcu Ozan Kabak, verdiği röportajda yaklaşık 500 gün süren sakatlık dönemini ve Liverpool’da geçirdiği süreci değerlendirdi. Sakatlığı dönem okuduğu kitapları da anlatan Ozan Kabak, Kürk Mantolu Madonna'ya ayrı parantez açtı.
Ozan, Liverpool dönemi için "şanssızdım" dedi.
"Kendimle gurur duyuyorum"
"Kürk Mantolu Madonna" ilham vermiş.
