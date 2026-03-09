Partnerinizin Sizden Sessizce Uzaklaştığını Gösteren 5 İşaret

1. Fiziksel temasın azalması

Bir ilişkinin zayıfladığını gösteren en belirgin işaretlerden biri fiziksel yakınlığın giderek azalmasıdır. Sarılma, el ele tutuşma ya da cinsel ilişki gibi temasların azalması, taraflardan birinin duygusal mesafe yaratmaya çalıştığını gösterebilir. Uzmanlara göre bazı durumlarda bu durum sadakatsizlik ihtimalinin de erken bir sinyali olabilir.

2. Size olan merakın kaybolması

Partnerinizin gününüzün nasıl geçtiğini sormaması, duygularınızla ilgilenmemesi ya da fikirlerinizi merak etmemesi de önemli bir işaret olabilir. Bu tür bir ilgisizlik zamanla kişinin kendini değersiz, yalnız ya da görmezden gelinmiş hissetmesine yol açabilir.

3. Birlikte plan yapmaktan kaçınma

Sürekli “işim çok yoğun”, “sonra konuşuruz” ya da “o zamana bakarız” gibi bahanelerle ortak planların ertelenmesi de ilişkide mesafe oluştuğunu gösterebilir. Uzmanlar, bu durumda açık bir iletişim kurmanın ve birlikte zaman geçirmeyi bilinçli şekilde planlamanın önemli olduğunu vurguluyor.

4. Küçük şeylere bile kolayca sinirlenme

İlişkilerde zaman zaman tartışmalar yaşanması normaldir. Ancak partneriniz daha önce önemsemediği küçük davranışlara bile sürekli tepki göstermeye başladıysa, bu durum duygusal olarak ilişkiden uzaklaştığının bir göstergesi olabilir. Sürekli gergin bir atmosferde yaşamak ise uzun vadede ciddi bir duygusal yük oluşturur.

5. Kötü davranışları sürekli mazur görmek

Bazı kişiler partnerlerinin olumsuz davranışlarını sürekli savunma veya görmezden gelme eğiliminde olabilir. Ancak uzmanlara göre bu durum sağlıksız bir döngü yaratabilir. Sürekli bahane üretmek, karşı tarafın saygısını azaltırken olumsuz davranışların devam etmesine de zemin hazırlayabilir.