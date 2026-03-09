onedio
Partnerinizin Sizden Sessizce Uzaklaştığını Gösteren 5 İşaret

Partnerinizin Sizden Sessizce Uzaklaştığını Gösteren 5 İşaret

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
09.03.2026 - 18:55

Bir ilişkinin sona yaklaştığı her zaman açık sözlerle ifade edilmeyebilir. Uzmanlara göre bazı davranış değişiklikleri, partnerin duygusal olarak geri çekilmeye başladığını gösteren önemli sinyaller verebilir. Fiziksel mesafenin artması, ilgide azalma ve birlikte plan yapmaktan kaçınma bu işaretler arasında yer alıyor.

İlişkiler bazen bir anda değil, yavaş yavaş sona doğru ilerler.

İlişkiler bazen bir anda değil, yavaş yavaş sona doğru ilerler.

Uzmanlara göre birçok ayrılık, taraflardan birinin duygusal olarak geri çekilmeye başlamasıyla uzun süre önce işaretlerini vermeye başlar. İsviçre’deki Bern Üniversitesi’nde yapılan araştırmalar da, partnerin mutsuzluğunu gösteren bazı ince sinyallerin ayrılıktan yıllar önce ortaya çıkabileceğini gösteriyor.

İlişki terapisti Dr. Armani Zarroug, çiftlerin çoğu zaman bu işaretleri fark etmekte zorlandığını ancak bazı davranış değişikliklerinin ilişkinin sona yaklaştığını gösterebileceğini söylüyor.

İşte Dikkat Etmeniz Gereken 5 Belirti

İşte Dikkat Etmeniz Gereken 5 Belirti

1. Fiziksel temasın azalması

Bir ilişkinin zayıfladığını gösteren en belirgin işaretlerden biri fiziksel yakınlığın giderek azalmasıdır. Sarılma, el ele tutuşma ya da cinsel ilişki gibi temasların azalması, taraflardan birinin duygusal mesafe yaratmaya çalıştığını gösterebilir. Uzmanlara göre bazı durumlarda bu durum sadakatsizlik ihtimalinin de erken bir sinyali olabilir.

2. Size olan merakın kaybolması

Partnerinizin gününüzün nasıl geçtiğini sormaması, duygularınızla ilgilenmemesi ya da fikirlerinizi merak etmemesi de önemli bir işaret olabilir. Bu tür bir ilgisizlik zamanla kişinin kendini değersiz, yalnız ya da görmezden gelinmiş hissetmesine yol açabilir.

3. Birlikte plan yapmaktan kaçınma

Sürekli “işim çok yoğun”, “sonra konuşuruz” ya da “o zamana bakarız” gibi bahanelerle ortak planların ertelenmesi de ilişkide mesafe oluştuğunu gösterebilir. Uzmanlar, bu durumda açık bir iletişim kurmanın ve birlikte zaman geçirmeyi bilinçli şekilde planlamanın önemli olduğunu vurguluyor.

4. Küçük şeylere bile kolayca sinirlenme

İlişkilerde zaman zaman tartışmalar yaşanması normaldir. Ancak partneriniz daha önce önemsemediği küçük davranışlara bile sürekli tepki göstermeye başladıysa, bu durum duygusal olarak ilişkiden uzaklaştığının bir göstergesi olabilir. Sürekli gergin bir atmosferde yaşamak ise uzun vadede ciddi bir duygusal yük oluşturur.

5. Kötü davranışları sürekli mazur görmek

Bazı kişiler partnerlerinin olumsuz davranışlarını sürekli savunma veya görmezden gelme eğiliminde olabilir. Ancak uzmanlara göre bu durum sağlıksız bir döngü yaratabilir. Sürekli bahane üretmek, karşı tarafın saygısını azaltırken olumsuz davranışların devam etmesine de zemin hazırlayabilir.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
