Partnerinizin Sizden Sessizce Uzaklaştığını Gösteren 5 İşaret
Bir ilişkinin sona yaklaştığı her zaman açık sözlerle ifade edilmeyebilir. Uzmanlara göre bazı davranış değişiklikleri, partnerin duygusal olarak geri çekilmeye başladığını gösteren önemli sinyaller verebilir. Fiziksel mesafenin artması, ilgide azalma ve birlikte plan yapmaktan kaçınma bu işaretler arasında yer alıyor.
İlişkiler bazen bir anda değil, yavaş yavaş sona doğru ilerler.
İşte Dikkat Etmeniz Gereken 5 Belirti
