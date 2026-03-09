Guardian Listeledi: Çocuklu Aileler İçin Avrupa’da Bütçe Dostu Doğa Rotaları
Kaynak: https://www.theguardian.com/travel/20...
Avrupa’da çocuklarla doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen aileler için bütçe dostu birçok rota bulunuyor. The Guardian’ın derlediği listede, uygun fiyatlı ve macera dolu doğa tatili seçenekleri öne çıkıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yunanistan’da deniz kanosuyla ada turu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fransa Alpleri’nde ücretsiz dağ kulübesi
Almanya’da Kara Orman’da doğa kampı
İspanya’da güneş tutulmasını izlemek
Slovenya’da bisiklet ve macera tatili
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Lüksemburg ve Almanya sınırında packrafting
İtalya’da “yavaş kamp” deneyimi
İsveç’te ıssız ada kaçamağı
Karadağ’da eski sınır karakolunda konaklama
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın