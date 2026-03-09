Guardian Listeledi: Çocuklu Aileler İçin Avrupa’da Bütçe Dostu Doğa Rotaları

Ege’nin sakin koyları ve küçük adaları, deniz kanosu için Avrupa’daki en uygun bölgelerden biri olarak gösteriliyor. Lefkada’daki Nidri kasabasından başlayan üç günlük kano turları, ailelere adalar arasında kürek çekerek ilerleme fırsatı sunuyor.

Rota boyunca Skorpios adasının çevresinden geçiliyor ve Meganisi’ye doğru ilerleniyor. Gün içinde yüzme molaları veriliyor, küçük mağaralar keşfediliyor ve akşamları kamp alanlarında barbekü yapılıyor. Ortalama altı saatlik günlük etaplar sayesinde macera ve dinlenme dengeli şekilde ilerliyor.