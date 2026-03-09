onedio
article/comments
article/share
Haberler
Seyahat
Guardian Listeledi: Çocuklu Aileler İçin Avrupa’da Bütçe Dostu Doğa Rotaları

Guardian Listeledi: Çocuklu Aileler İçin Avrupa’da Bütçe Dostu Doğa Rotaları

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
09.03.2026 - 23:50

Avrupa’da çocuklarla doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen aileler için bütçe dostu birçok rota bulunuyor. The Guardian’ın derlediği listede, uygun fiyatlı ve macera dolu doğa tatili seçenekleri öne çıkıyor.

Kaynak: https://www.theguardian.com/travel/20...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yunanistan’da deniz kanosuyla ada turu

Yunanistan’da deniz kanosuyla ada turu

Ege’nin sakin koyları ve küçük adaları, deniz kanosu için Avrupa’daki en uygun bölgelerden biri olarak gösteriliyor. Lefkada’daki Nidri kasabasından başlayan üç günlük kano turları, ailelere adalar arasında kürek çekerek ilerleme fırsatı sunuyor.

Rota boyunca Skorpios adasının çevresinden geçiliyor ve Meganisi’ye doğru ilerleniyor. Gün içinde yüzme molaları veriliyor, küçük mağaralar keşfediliyor ve akşamları kamp alanlarında barbekü yapılıyor. Ortalama altı saatlik günlük etaplar sayesinde macera ve dinlenme dengeli şekilde ilerliyor.

Fransa Alpleri’nde ücretsiz dağ kulübesi

Fransa Alpleri’nde ücretsiz dağ kulübesi

Fransa’nın Savoie bölgesinde bulunan Cabane de Varlossière, Alpler’de ücretsiz konaklanabilen nadir dağ kulübelerinden biri. Eski bir çoban barınağının yenilenmesiyle oluşturulan bu küçük sığınak, yüksek kayalıklarla çevrili bir vadide yer alıyor.

Kulübede dört kişilik ranza ve odun sobası bulunuyor. Ancak ziyaretçilerin yatak takımı ve yiyeceklerini kendilerinin getirmesi gerekiyor. Saint-Martin-de-Belleville kasabasından başlayan yürüyüş yaklaşık iki saat sürüyor ve rota boyunca Alpler’in etkileyici manzaraları eşlik ediyor.

Almanya’da Kara Orman’da doğa kampı

Almanya’da Kara Orman’da doğa kampı

Almanya’nın ünlü Kara Orman bölgesinde uzun yıllar vahşi kamp yapmak yasaktı. Ancak 2017’de başlatılan Trekking Schwarzwald projesiyle doğaya zarar vermeden kamp yapılabilecek alanlar oluşturuldu.

Mayıs ile ekim ayları arasında rezervasyon yapılabilen 21 kamp alanı bulunuyor. Her alanda üç çadır kapasitesi, ateş çukuru ve kompost tuvalet gibi temel altyapılar yer alıyor. Bu sistem sayesinde ziyaretçiler kontrollü şekilde doğanın içinde kamp deneyimi yaşayabiliyor.

İspanya’da güneş tutulmasını izlemek

İspanya’da güneş tutulmasını izlemek

Doğa olaylarını izlemeyi seven aileler için İspanya’daki karanlık gökyüzü bölgeleri de önerilen rotalar arasında. Serranía de Cuenca ve Alto Tajo doğal parkları, geniş manzara noktaları ve karst kaya oluşumlarıyla gökyüzü gözlemi için uygun alanlar sunuyor.

Özellikle güneş tutulması dönemlerinde bölgedeki konaklama yerleri hızla doluyor. Dört kişilik konaklama fiyatlarının tutulma haftasında yaklaşık 1.050 eurodan başladığı belirtiliyor.

Slovenya’da bisiklet ve macera tatili

Slovenya’da bisiklet ve macera tatili

Slovenya’nın batısındaki Soča Vadisi, Avrupa’nın en popüler doğa sporları bölgelerinden biri. Ormanlar ve dağlarla çevrili bu bölgede rafting, kano, zipline ve yürüyüş gibi aktiviteler yapılabiliyor.

Bölgedeki bazı oteller özellikle bisiklet tutkunları için tasarlanmış durumda. Bisiklet kiralama, tamir atölyesi ve güvenli depolama alanları sunuluyor. Dört kişilik aileler için konaklama fiyatları gecelik yaklaşık 150 eurodan başlıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Lüksemburg ve Almanya sınırında packrafting

Lüksemburg ve Almanya sınırında packrafting

Packrafting, yürüyüş ve kürek sporunun birleştiği bir doğa aktivitesi. Lüksemburg ile Almanya sınırındaki iki günlük turlar, bu sporu denemek isteyen aileler için popüler seçeneklerden biri.

Rota Mëllerdall Jeoparkı’nda başlıyor. Katılımcılar orman ve kayalıklar arasında yürüyüş yaptıktan sonra şişme botlarla Sauer Nehri’nde kürek çekiyor. Gece kamp yapılıyor ve ertesi gün South Eifel Doğa Parkı’nda yürüyüşle tur tamamlanıyor.

İtalya’da “yavaş kamp” deneyimi

İtalya’da “yavaş kamp” deneyimi

Abruzzo bölgesindeki Rocca di Sotto kamp alanı, klasik kamp deneyiminden çekinen aileler için daha konforlu bir alternatif sunuyor. Zeytin ve meyve ağaçları arasında kurulu bu çiftlik kampında önceden hazırlanmış çadırlar ve küçük ahşap kulübeler bulunuyor.

Ziyaretçiler kampın sebze bahçesinde yetiştirilen ürünlerle yemek hazırlayabiliyor ve çevredeki dağlarda yürüyüş yapabiliyor. Dört kişilik aileler için kamp alanı gecelik yaklaşık 32 eurodan başlıyor.

İsveç’te ıssız ada kaçamağı

İsveç’te ıssız ada kaçamağı

Stockholm yakınındaki Nåttarö adası, şehirden uzaklaşmak isteyen aileler için sakin bir doğa rotası. Araç trafiğinin bulunmadığı ada, İsveç’in ilk deniz doğa rezervlerinden biri.

Stockholm’den trenle Nynäshamn’a gidildikten sonra feribotla adaya ulaşılabiliyor. Ziyaretçiler yürüyüş yapabiliyor, bisiklet kiralayabiliyor veya beyaz kumlu plajlarda yüzebiliyor. Dört kişilik ahşap kulübelerin gecelik fiyatı yaklaşık 84 sterlin.

Karadağ’da eski sınır karakolunda konaklama

Karadağ’da eski sınır karakolunda konaklama

Karadağ’daki Komovi Doğa Parkı’nda bulunan Hostel Mojan, eski bir askeri sınır karakolunun dönüştürülmesiyle oluşturulmuş bir dağ konukevi.

Tesiste tek kişilikten beş kişiliğe kadar farklı oda seçenekleri bulunuyor. Konuklara yerel prosciutto, bal ve mısır unundan yapılan kačamak gibi geleneksel yemekler sunuluyor. Bölge yürüyüş, bisiklet ve gölde yüzme gibi aktiviteler için de uygun.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın