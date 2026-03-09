onedio
Türkiye’nin Fındık İhracatı 2 Ayda 388 Milyon Doları Aştı

Metehan Bozkurt
09.03.2026 - 21:18

Türkiye’nin fındık ihracatına ilişkin yılın ilk iki ayına ait veriler açıklandı. Ocak-Şubat 2026 döneminde gerçekleştirilen satışlardan 388 milyon doların üzerinde gelir elde edildi. Ancak ihracat miktarının, geçen yılın aynı dönemine kıyasla daha düşük kaldığı görüldü.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 2026 yılının ilk iki ayına ilişkin fındık ihracatı verilerini paylaştı.

Birliğin açıkladığı bilgilere göre, 1 Ocak–28 Şubat 2026 döneminde yurt dışına toplam 28 bin 900 ton fındık gönderildi. Bu ihracattan 388 milyon 695 bin dolar gelir elde edildi.

Geçen yılın aynı döneminde ise 51 bin 667 ton fındık ihracatı yapılmış ve karşılığında 421 milyon 559 bin dolar gelir sağlanmıştı.

