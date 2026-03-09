Türkiye’nin Fındık İhracatı 2 Ayda 388 Milyon Doları Aştı

Birliğin açıkladığı bilgilere göre, 1 Ocak–28 Şubat 2026 döneminde yurt dışına toplam 28 bin 900 ton fındık gönderildi. Bu ihracattan 388 milyon 695 bin dolar gelir elde edildi.

Geçen yılın aynı döneminde ise 51 bin 667 ton fındık ihracatı yapılmış ve karşılığında 421 milyon 559 bin dolar gelir sağlanmıştı.