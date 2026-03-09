Türkiye’nin Fındık İhracatı 2 Ayda 388 Milyon Doları Aştı
Türkiye’nin fındık ihracatına ilişkin yılın ilk iki ayına ait veriler açıklandı. Ocak-Şubat 2026 döneminde gerçekleştirilen satışlardan 388 milyon doların üzerinde gelir elde edildi. Ancak ihracat miktarının, geçen yılın aynı dönemine kıyasla daha düşük kaldığı görüldü.
Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 2026 yılının ilk iki ayına ilişkin fındık ihracatı verilerini paylaştı.
