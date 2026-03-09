onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İngiltere’de Air Fryer Kullanan Evler Nisan’dan İtibaren Daha Az Fatura Ödeyecek

İngiltere’de Air Fryer Kullanan Evler Nisan’dan İtibaren Daha Az Fatura Ödeyecek

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
09.03.2026 - 17:46

İngiltere’de Nisan ayında yürürlüğe girecek yeni enerji fiyat tavanı, elektrikli mutfak cihazlarının kullanım maliyetlerini de yeniden gündeme getirdi. Yapılan hesaplamalara göre air fryer kullanan bir hanenin yıllık elektrik gideri ortalama 126 sterlin civarında olacak. Buna rağmen cihazların, geleneksel fırınlara kıyasla hala daha düşük enerji tükettiği belirtiliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Son yıllarda hızlı pişirme, pratik kullanım ve düşük yağ tüketimi gibi avantajları nedeniyle popülerliği hızla artan air fryer cihazlarının enerji maliyeti yeniden gündeme geldi.

Son yıllarda hızlı pişirme, pratik kullanım ve düşük yağ tüketimi gibi avantajları nedeniyle popülerliği hızla artan air fryer cihazlarının enerji maliyeti yeniden gündeme geldi.

İngiltere’de enerji düzenleyicisi Ofgem’in Nisan ayından itibaren uygulayacağı yeni fiyat tavanı, elektrik birim fiyatında ortalama yüzde 6,6’lık bir düşüş anlamına geliyor.

Mevcut tarifede elektrik fiyatı kilovatsaat başına ortalama 27,69 peni seviyesinde bulunuyor.

Mevcut tarifede elektrik fiyatı kilovatsaat başına ortalama 27,69 peni seviyesinde bulunuyor.

Ancak 1 Nisan’dan itibaren bu rakamın 24,67 peniye gerilemesi bekleniyor. Bu değişiklik, enerji faturalarında yıllık ortalama yaklaşık 117 sterlinlik bir düşüşe karşılık geliyor.

Karşılaştırma sitesi Go Compare’ın verilerine göre ortalama bir air fryer, saat başına yaklaşık 800 ila 2000 watt arasında elektrik tüketiyor. Mevcut tarifelerle bir air fryer’ı bir saat çalıştırmanın maliyeti yaklaşık 39 peniye denk geliyor. Cihazın her gün ortalama bir saat kullanılması halinde yıllık enerji maliyeti yaklaşık 141,50 sterline ulaşıyor.

Nisan ayında yürürlüğe girecek yeni fiyat tavanı sonrasında ise saatlik kullanım maliyetinin yaklaşık 35 peniye düşmesi bekleniyor. Bu da air fryer kullanan bir hanenin yıllık elektrik giderinin yaklaşık 126,06 sterline gerilemesi anlamına geliyor. Böylece yıllık maliyette yaklaşık 15,44 sterlinlik bir düşüş gerçekleşmiş olacak.

Uzmanlar, buna rağmen air fryer’ın geleneksel fırınlara kıyasla hala daha ekonomik olduğunu vurguluyor. Çünkü standart bir fırın ortalama 2000 ila 5000 watt arasında enerji tüketiyor. Bu da bir fırının saatlik çalışma maliyetinin yaklaşık 49 peniye kadar çıkabildiği anlamına geliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın