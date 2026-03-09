İngiltere’de Air Fryer Kullanan Evler Nisan’dan İtibaren Daha Az Fatura Ödeyecek

Ancak 1 Nisan’dan itibaren bu rakamın 24,67 peniye gerilemesi bekleniyor. Bu değişiklik, enerji faturalarında yıllık ortalama yaklaşık 117 sterlinlik bir düşüşe karşılık geliyor.

Karşılaştırma sitesi Go Compare’ın verilerine göre ortalama bir air fryer, saat başına yaklaşık 800 ila 2000 watt arasında elektrik tüketiyor. Mevcut tarifelerle bir air fryer’ı bir saat çalıştırmanın maliyeti yaklaşık 39 peniye denk geliyor. Cihazın her gün ortalama bir saat kullanılması halinde yıllık enerji maliyeti yaklaşık 141,50 sterline ulaşıyor.

Nisan ayında yürürlüğe girecek yeni fiyat tavanı sonrasında ise saatlik kullanım maliyetinin yaklaşık 35 peniye düşmesi bekleniyor. Bu da air fryer kullanan bir hanenin yıllık elektrik giderinin yaklaşık 126,06 sterline gerilemesi anlamına geliyor. Böylece yıllık maliyette yaklaşık 15,44 sterlinlik bir düşüş gerçekleşmiş olacak.

Uzmanlar, buna rağmen air fryer’ın geleneksel fırınlara kıyasla hala daha ekonomik olduğunu vurguluyor. Çünkü standart bir fırın ortalama 2000 ila 5000 watt arasında enerji tüketiyor. Bu da bir fırının saatlik çalışma maliyetinin yaklaşık 49 peniye kadar çıkabildiği anlamına geliyor.