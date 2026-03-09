İngiltere’de Air Fryer Kullanan Evler Nisan’dan İtibaren Daha Az Fatura Ödeyecek
İngiltere’de Nisan ayında yürürlüğe girecek yeni enerji fiyat tavanı, elektrikli mutfak cihazlarının kullanım maliyetlerini de yeniden gündeme getirdi. Yapılan hesaplamalara göre air fryer kullanan bir hanenin yıllık elektrik gideri ortalama 126 sterlin civarında olacak. Buna rağmen cihazların, geleneksel fırınlara kıyasla hala daha düşük enerji tükettiği belirtiliyor.
Son yıllarda hızlı pişirme, pratik kullanım ve düşük yağ tüketimi gibi avantajları nedeniyle popülerliği hızla artan air fryer cihazlarının enerji maliyeti yeniden gündeme geldi.
Mevcut tarifede elektrik fiyatı kilovatsaat başına ortalama 27,69 peni seviyesinde bulunuyor.
