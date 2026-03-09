onedio
Litvanya, 40 Bin İşçi Alacağını Açıkladı: 8 Bin Euro Maaş Verecekler

Hakan Karakoca
09.03.2026 - 18:47

Avrupa’da işçi alımında ön plana çıkan Litvanya, 2026 yılı için yabancı iş gücü planını duyurdu. Ülke, yıllık 40 bin kişilik istihdam hedefiyle hem nitelikli hem de niteliksiz işçileri kabul edecek.

Nitelikli işçiler için kota uygulanmazken, niteliksiz işçi alımı 40 bin kişiyle sınırlı tutuluyor.

5-8 Bin Euro aralığında maaş verecekler.

Özellikle uzmanlık gerektiren alanlardaki çalışanlara aylık 5 bin ila 8 bin Euro arasında maaş imkânı sağlanacak. IT gibi talep gören mesleklerde ücretler üst seviyede tutulacak.

Hangi şartlar aranıyor?

Litvanya’da çalışmak isteyenler için bazı temel şartlar bulunuyor. Bunlar arasında resmi iş teklifi veya iş sözleşmesi, geçerli pasaport, son 6 ay içinde alınmış adli sicil kaydı, diploma veya sertifika gibi eğitim belgeleri ve geçerli sağlık sigortası yer alıyor. Mavi Kart başvurusu yapacakların ise diplomalarının tanınması gerekiyor.

İşçiler için cazip bir nokta.

Litvanya, İngilizce yeterliliği konusunda diğer Avrupa ülkelerine göre daha esnek davranıyor. İş gücü açığı ve geniş işe alım fırsatları, ülkeyi çalışmak için daha cazip hale getiriyor. Böylece hem nitelikli hem de niteliksiz işçiler için iş bulma ve çalışma olanakları artacak.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
