Sevgili Aslan, bugün senin için işlerin hızla ilerlediği bir gün olacak. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte, bazı hızlı kararlar alman gerekebilir. Ama sakın endişelenme, çünkü bu hızlı kararlar seni bir adım öne çıkaracak. Unutma, cesaretin ve yeteneğinle her durumun üstesinden gelebilirsin.

Tam her şey yolunda derken, günün ikinci yarısında bir kez daha işlerin beklenmedik bir şekilde ilerlediğini görebilirsin. Yaratıcılığın ve yenilikçi fikirlerin ise bu ani değişimlerden seni koruyacaktır. Belki de önceliklerini de belirlemek ve net bir şekilde hareket etmek sana başarı getirebilir. İşte bu yüzden haftaya hızlı olduğu kadar dikkatli de başla deriz.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise tutkuların ön plana çıkıyor. Eğer bekarsan, sosyal çevrende bir anda ilgi odağı olabilirsin. Senin çekiciliğin ve karizman, herkesin dikkatini çekebilir. Kendine olan güvenin kadar yıldızların senin için parlaması da bugün dikkat çekmeni sağlayabilir. Tüm gözler üzerindeyken, bir karar vermek ise zor olabilir. Yani bu tutkulu halin seni aşktan aşka sürükleyebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…