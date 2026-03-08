MART
9 Mart 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.03.2026 - 18:10

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 9 Mart Pazartesi günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 9 Mart Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün seni biraz daha hızlı hareket etmeye itebilecek bir günün temposu var. Eğer günün yoğunluğu seni biraz daha fazla hareket etmeye zorluyorsa, vücudunun sana verdiği sinyalleri göz ardı etme. Onu dinlemeyi ihmal etme, çünkü o senin en önemli rehberin.

Öğle saatlerinde, belki biraz hızlı tempodan uzaklaşıp kısa bir yürüyüş yapmayı düşünebilirsin. Temiz hava almak, zihinsel yorgunluğunu hafifletebilir ve enerjini yeniden toplamana yardımcı olabilir. Üstelik doğanın kucağında geçireceğin birkaç dakika, günün geri kalanında seni bekleyen yoğunluğa karşı daha dirençli olmanı sağlayabilir. 

Günün sonunda ise belki biraz daha erken dinlenmeyi tercih edebilirsin. Kendine biraz zaman ayırıp ertesi gün için enerjini toparlamak önemli. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

