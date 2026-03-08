MART
9 Mart Pazartesi Koç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Koç Burcu right-white
9 Mart 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.03.2026 - 18:16

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 9 Mart Pazartesi günü Koç ve yükselen Koç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 9 Mart Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün enerji seviyenin biraz dalgalanabilir, bu yüzden sabah saatlerinde biraz hareket etmeye ne dersin? Belki hızlı bir yürüyüş, belki de enerji dolu bir spor seansı... Kim bilir, belki de bu, zihnini toparlamana ve günün geri kalanına taze bir başlangıç yapmana yardımcı olabilir.

Günün ilerleyen saatlerinde ise biraz daha sakin bir tempo benimsemeye özen göster. Aceleci olmak ve kendini zorlamak, enerjini daha da düşürebilir. Kendine biraz zaman tanı, hızlı hareket etmen gereken bir durum yok. Ve akşam saatleri geldiğinde ise ekranlardan biraz uzaklaşmayı düşün. Bilgisayarın, televizyonun ya da telefonunun parlak ışığı, uyku düzenini bozabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

