8 Mart Pazar Koç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

8 Mart 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
07.03.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 8 Mart Pazar günü Koç ve yükselen Koç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 8 Mart Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Venüs ve Satürn, burcunda bir araya gelerek enerjik bir kavuşma gerçekleştiriyorlar. Bu kavuşma, bedeninde bir 'yük alma' hissi yaratabilir, sanki omuzlarına ekstra bir ağırlık binmiş gibi hissedebilirsin.

Özellikle boyun ve üst sırt bölgen, bu enerjiyi daha yoğun bir şekilde hissedebilir. Kasların daha sert bir tepki verebilir, sanki bir gerginlik hali varmış gibi. Gün içinde belki de farkında bile olmadan çeneni sıkıyor olabilirsin. Bu, dişlerinde, çenen ve baş çevresinde bir gerilim yaratır. Tam da bu yüzden kendini ve bedenini dinle, derin bir nefes al ve tüm kaslarını gevşet. Bu, gerilimi azaltmanın en etkili yolu olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Astroloji Editörü
