İspanya Basınında Arda Güler Konusunda Ancelotti'ye Destek Veren Bir Yazı Yayınlandı

'Arda Güler'den bahsetmek istiyorum. Artık hepimiz Carlo Ancelotti'nin onu neden sevmediğini anlıyoruz ve bunun nedeni Türk oyuncunun ülkesindeki basında teknik direktörü eleştirmesi değildi.

Bu oyuncu taraftarlar için bir işkence. Bize teknik bir yem atıyor ve sonra hiçbir şey yapmıyor. Harika bir oyun sergiliyor ve sonra ortadan kayboluyor. Futbol tutkusu için umut veriyor, sonra da sizi hayal kırıklığına uğratıyor. Başlangıçta bunun gençliği ve uyum sağlayamaması nedeniyle olduğunu düşünüyordum ama hayır. Bu çocuk daha fazlasını yapamıyor. Küçük anlarda iyi bir futbolcu ama önemli anlarda asla.'