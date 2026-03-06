onedio
İspanya Basınında Arda Güler Konusunda Ancelotti'ye Destek Veren Bir Yazı Yayınlandı

İspanya Basınında Arda Güler Konusunda Ancelotti'ye Destek Veren Bir Yazı Yayınlandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.03.2026 - 19:37

LaLiga’da son iki haftada aldığı yenilgilerle şampiyonluk yarışında Barcelona’nın 4 puan gerisine düşen Real Madrid’de Arda Güler’in adı gündemden düşmüyor. İlk 11’de forma giyip giymemesi, sahadaki performansı ve her hareketi İspanyol basınında geniş yer buluyor. Bu kez Arda Güler, hakkında yazılan bir köşe yazısıyla yeniden tartışma konusu oldu.

Kaynak - Ajansspor

Tüm sorumluluğu Arda Güler'e yüklediler.

Tüm sorumluluğu Arda Güler'e yüklediler.

AS gazetesinden Frederic Hermel, Arda Güler hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Hermel, yazısında milli futbolcuyu adeta günah keçisi olarak gösterdi.

'Artık hepimiz Carlo Ancelotti'nin onu neden sevmediğini anlıyoruz. Birazdan yapacağım şeyden hiç hoşlanmıyorum. Çünkü beni böyle yetiştirmediler ve yarım asırlık hayatım boyunca her zaman olayların olumlu tarafına bakmaya çalıştım. Ancak, gerçekçi bir Real Madrid taraftarı olarak, pazartesi günü Getafe ile oynadığımız utanç verici maçtan bu yana öfkemi kontrol edemiyorum.'

"Bu kulüpte oynamaması gereken tek futbocu"

"Bu kulüpte oynamaması gereken tek futbocu"

'Fransız biyolog, etolog ve psikolog Henri Laborit’nin meşhur çalışmaları, insanın acı veren bir durum karşısında başka birine saldırarak rahatlayabildiğini ortaya koyuyor. Bir günah keçisi arayacağım. Kolay olduğunu kabul ediyorum. Bu yüzden Real Madrid forması giyen, benim üzücü ve öfkeli görüşüme göre bu kulüpte oynamaması gereken tek bir futbolcuyu seçeceğim.'

"Küçük anlarda iyi bir futbolcu ama önemli anlarda asla"

"Küçük anlarda iyi bir futbolcu ama önemli anlarda asla"

'Arda Güler'den bahsetmek istiyorum. Artık hepimiz Carlo Ancelotti'nin onu neden sevmediğini anlıyoruz ve bunun nedeni Türk oyuncunun ülkesindeki basında teknik direktörü eleştirmesi değildi.

Bu oyuncu taraftarlar için bir işkence. Bize teknik bir yem atıyor ve sonra hiçbir şey yapmıyor. Harika bir oyun sergiliyor ve sonra ortadan kayboluyor. Futbol tutkusu için umut veriyor, sonra da sizi hayal kırıklığına uğratıyor. Başlangıçta bunun gençliği ve uyum sağlayamaması nedeniyle olduğunu düşünüyordum ama hayır. Bu çocuk daha fazlasını yapamıyor. Küçük anlarda iyi bir futbolcu ama önemli anlarda asla.'

