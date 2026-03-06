Cennetin Çocukları'nın Yeni Başrolünden Uzak Şehir'deki Meryem'e TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
6 Mart Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Düşük reytingler ve bölüm başı maliyetlerin yüksek olması nedeniyle yerli diziler final yapmaya devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cennetin Çocukları dizisinde son dönemde önemli değişiklikler yaşanıyor.
Son dönemin dikkat çeken yapımlarından biri olan Ben Leman dizisiyle ilgili merak edilen gelişme sonunda netlik kazandı.
Televizyon dünyasında yeni sezon için hazırlanan yapımlar şimdiden konuşulmaya başlandı.
Reytingleri altüst eden aşiret dizisi Uzak Şehir 2 sezondur gündemden düşmüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, TRT 1'de pazartesi akşamları yayınlanan Cennetin Çocukları dizisinden çıkarılmıştı.
Star TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Sevdiğim Sensin'in yeni bölümündeki sahur sahnesi sosyal medyada gündem oldu.
Cennetin Çocukları'nın eski başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu haftalardır gündemden düşmüyor.
Sevdiğim Sensin, güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle izleyicinin ilgisini çekmeye devam ediyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın