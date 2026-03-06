onedio
Cennetin Çocukları'nın Yeni Başrolünden Uzak Şehir'deki Meryem'e TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

TRT yerli dizi Uzak Şehir
Esra Demirci
Esra Demirci
06.03.2026 - 23:38

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

6 Mart Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

Düşük reytingler ve bölüm başı maliyetlerin yüksek olması nedeniyle yerli diziler final yapmaya devam ediyor.

NOW'da yayınlanan Sahtekarlar dizisi düşük reytinglerin ardından final kararından kaçamadı. Final bölümü çekilen Sahtekarlar'ın bu hafta ekranlara veda etmesi beklenirken Sahtekarlar'ın final bölümünün ertelendiği ortaya çıktı.

Detaylar:

Cennetin Çocukları dizisinde son dönemde önemli değişiklikler yaşanıyor.

TRT1 ekranlarında yayınlanan Cennetin Çocukları dizisi için başrol teklif edilen Alperen Duymaz’dan sürpriz bir karar geldi. Ünlü oyuncunun projede yer almayacağı ortaya çıktı. Tarafların zamanlama sorunu nedeniyle anlaşarak yollarını ayırdığı öğrenildi.

Detaylar:

Son dönemin dikkat çeken yapımlarından biri olan Ben Leman dizisiyle ilgili merak edilen gelişme sonunda netlik kazandı.

Erken final yaptıktan sonra dijital platformda devam etmesi için kampanyalar başlatılan Ben Leman dizisiyle ilgili beklenen açıklama geldi. Dizinin yönetmeni Semih Bağcı, projeyle ilgili son durumu paylaştı. Sosyal medyada yapılan çağrılara rağmen dizinin geri dönmeyeceğini duyurdu. Bağcı, izleyicilere teşekkür ederek vedanın artık kesinleştiğini belirtti.

Detaylar:

Televizyon dünyasında yeni sezon için hazırlanan yapımlar şimdiden konuşulmaya başlandı.

Yeni sezonun merak edilen yapımlarından Çirkin dizisi sosyal medyada gündem oldu. Dizinin başrollerini paylaşan Çağlar Ertuğrul ile Derya Pınar Ak arasındaki yaş farkı dikkat çekti. 38 yaşındaki Ertuğrul ile 22 yaşındaki Ak’ın dizide iki çocukluk arkadaşını canlandıracakları iddia edilince ortalık karıştı.

Detaylar:

Reytingleri altüst eden aşiret dizisi Uzak Şehir 2 sezondur gündemden düşmüyor.

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in yeni bölümleri gündemden düşmüyor. Boran'ın geri gelmesiyle beraber Cihan ve Alya aşkı tehlikeye girerken Birsen Altuntaş daha büyük bir tehlikeyi açıkladı. Altuntaş'ın haberine göre Cihan'ın büyük aşkı Meryem karakteri için oyuncu arayışı başladı.

Detaylar:

Oyuncu İsmail Hacıoğlu, TRT 1'de pazartesi akşamları yayınlanan Cennetin Çocukları dizisinden çıkarılmıştı.

TRT 1'in sevilen dizisi Cennetin Çocukları'nda bir süredir başrol krizi yaşanıyor. İsmail Hacıoğlu'nun yasaklı madde kullandığını itiraf etmesinin ardından TRT, oyuncuyu diziden çıkarırken yerine gelen ismin Alperen Duymaz olduğu açıklanmıştı. Ünlü oyuncu zamanlama nedeniyle diziden ayrılırken Cennetin Çocukları'nın yeni başrolü sonunda belli oldu.

Detaylar:

Star TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Sevdiğim Sensin'in yeni bölümündeki sahur sahnesi sosyal medyada gündem oldu.

Ramazanın gelmesiyle yerli dizilerde iftar ve sahur sahneleri yer almaya başladı. Geçtiğimiz haftalarda TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'deki sahur sahnesi tartışma yaratırken dün akşam (5 Mart) yeni bölümü yayınlanan Sevdiğim Sensin dizisindeki sahur sahnesi gündem oldu. Dicle karakterinin ezan okunur okunmaz su içmeyi bırakması akıllara Taşacak Bu Deniz'i getirdi.

Detaylar:

Cennetin Çocukları'nın eski başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu haftalardır gündemden düşmüyor.

Oyuncu İsmail Hacıoğlu, yasaklı madde kullandığını açıklamasının ardından TRT'deki Cennetin Çocukları dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı. Diziden çıkarılmasının ardından İsmail Hacıoğlu'dan herhangi bir paylaşım gelmezken ünlü oyuncu haftalar sonra görüntülendi.

Detaylar:

Sevdiğim Sensin, güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle izleyicinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaştığı, son dönemin dikkat çeken yapımlarından Sevdiğim Sensin dizisi yalnızca hikayesiyle değil sosyal medyada gündem olan sahneleriyle de konuşulmaya devam ediyor. Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda dizideki yürüyen merdiven sahnesi sosyal medyada uzun süre konuşulmuş, izleyiciler arasında tartışma yaratmıştı. Bu kez ise dizinin son bölümlerinde yer alan robot süpürge sahnesi dikkat çekti.

Detaylar:

