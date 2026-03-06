Meteoroloji'den Hafta Sonu Uyarısı: 23 İlde Kar Bekleniyor

Meteoroloji, 7-13 Mart hava tahmin haritasını paylaştı. Haftalık hava tahminine göre hava sıcaklıkları doğu kesimlerde mevsim normalleri altında seyredecek. İç ve batı bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. 7 Mart Cumartesi günü ülkenin büyük bir bölümünde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte özellikle Doğu Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.

Bolu başta olmak üzere Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. 23 ilde kar ve karla karışık yağmurun etkili olması beklenirken, vatandaşların ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli olması istendi.

Kar yağacak kentler şöyle:

Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak, Tunceli, Bingöl, Artvin, Bayburt, Gümüşhane, Tokat, Amasya, Bolu, Kastamonu ve Karabük çevreleri, Sivas ve Yozgat'ın yüksek kesimleri.