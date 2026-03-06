Meteoroloji'den Hafta Sonu Uyarısı: 23 İlde Kar Bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 7-13 Mart hava durum haritasını paylaştı. Yapılan açıklamada 'Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normalleri altında, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor” denildi. 7 Mart Cumartesi günü haritasında ise 23 ilde kar beklendiği görüldü.
7-13 Mart 2026 hava tahmin haritası belli oldu.
Üç büyük ilde hava durumu nasıl olacak?
