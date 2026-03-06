onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Meteoroloji'den Hafta Sonu Uyarısı: 23 İlde Kar Bekleniyor

Meteoroloji'den Hafta Sonu Uyarısı: 23 İlde Kar Bekleniyor

hava durumu
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.03.2026 - 23:48

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 7-13 Mart hava durum haritasını paylaştı. Yapılan açıklamada 'Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normalleri altında, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor” denildi. 7 Mart Cumartesi günü haritasında ise 23 ilde kar beklendiği görüldü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

7-13 Mart 2026 hava tahmin haritası belli oldu.

7-13 Mart 2026 hava tahmin haritası belli oldu.

Meteoroloji, 7-13 Mart hava tahmin haritasını paylaştı. Haftalık hava tahminine göre hava sıcaklıkları doğu kesimlerde mevsim normalleri altında seyredecek. İç ve batı bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. 7 Mart Cumartesi günü ülkenin büyük bir bölümünde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte özellikle Doğu Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.

Bolu başta olmak üzere Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. 23 ilde kar ve karla karışık yağmurun etkili olması beklenirken, vatandaşların ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli olması istendi.

Kar yağacak kentler şöyle:

Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak, Tunceli, Bingöl, Artvin, Bayburt, Gümüşhane, Tokat, Amasya, Bolu, Kastamonu ve Karabük çevreleri, Sivas ve Yozgat'ın yüksek kesimleri.

Üç büyük ilde hava durumu nasıl olacak?

Üç büyük ilde hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji'den yapılan uyarıda Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçları için çığ tehlikesine dikkat çekildi. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde görülecek buzlanma ve don olayı bekliyor. 

İstanbul, Ankara ve İzmir'de bu hafta sonu yağış beklenmiyor. Tahminlere İstanbul ve Ankara'da parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Özellikle sabah saatlerinde pus ve sis etkili olması bekleniyor. İzmir’de ise az bulutlu ve güneşli bir hava İzmirlileri karşılayacak ancak sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği belirtiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın