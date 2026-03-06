onedio
İspanya'nın Ünlü TV Programında Türkçe Jest! "Yaşasın Kebap" Yazısı Ekrana Verildi

İspanya'nın Ünlü TV Programında Türkçe Jest! "Yaşasın Kebap" Yazısı Ekrana Verildi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.03.2026 - 22:12

İçerik Devam Ediyor

Sosyal medya İspanya ve Türkiye arasındaki etkileşimle adeta yıkılıyor. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in ABD’ye rest çekmesi ve “Savaşa hayır” mesajlarına Türk kullanıcılar tarafından destek mesajları yağınca İspanya-Türkiye dostluğu başladı. Türk televizyonlarında İspanyolca mesajlar verilirken İspanya’nın da geri kalmadığı görüldü. İspanya’nın ünlü TV programı El Intermido’da “Yaşasın kebap, ölüm hamburger” altyazısı ekrana verildi. Program sunucusu Isma Juarez, “Türk arkadaşlarımıza jest yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

İspanya'nın ünlü televizyon programında "Yaşasın kebap, ölüm hamburger" yazısı ekrana verildi.

İspanya'nın ünlü televizyon programında "Yaşasın kebap, ölüm hamburger" yazısı ekrana verildi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in ABD’ye rest çekerek “Savaşa hayır” ifadelerini kullanmasıyla sosyal medyada yeni dostluk doğdu: Türkiye-İspanya🇹🇷🇪🇸!

Türk ve İspanyol kullanıcılar dostluk, kardeşlik, sevgi mesajlarını karşılıklı olarak goygoya döndürürken ünlü televizyon kanalları da geri durmadı. Türkiye ve İspanya’da ünlü televizyon kanalları X’te süren iki ülkenin dostluğunu ekranlarına taşıdı.

İspanya’nın ünlü programı El Intermido’da Türkçe mesaj verildi. Program sunucusu Isma Juarez 'Türk arkadaşlarımıza bir jest yapmak istiyoruz. Burada görünmeye başlayacak cümleler size özel. Umarım beğenirsiniz” dedi. 

O sırada ekranda altyazı olarak “Yaşasın kebap, ölüm hamburger” ifadeleri yer aldı.

İspanyol ve Türk kullanıcılardan o anlara beğeni yağdı. Yapılan yorumlardan bazıları şöyle oldu👇🏻

İspanyol ve Türk kullanıcılardan o anlara beğeni yağdı. Yapılan yorumlardan bazıları şöyle oldu👇🏻
'Hamburgerleri boykot edin!! Yaptıkları her şey sağlıksız! İspanyol omleti, menemen ve kebap her zaman en iyisi!'

'Türk televizyonundan bize dair tekrar konuşan ve İspanyolca altyazılı bir fotoğraf gönderdiler: Biz dostuz! 🫠🙏'

'Bağları güçlendirmek, ne harika!'

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024'ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
