İspanya'nın Ünlü TV Programında Türkçe Jest! "Yaşasın Kebap" Yazısı Ekrana Verildi

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in ABD’ye rest çekerek “Savaşa hayır” ifadelerini kullanmasıyla sosyal medyada yeni dostluk doğdu: Türkiye-İspanya🇹🇷🇪🇸!

Türk ve İspanyol kullanıcılar dostluk, kardeşlik, sevgi mesajlarını karşılıklı olarak goygoya döndürürken ünlü televizyon kanalları da geri durmadı. Türkiye ve İspanya’da ünlü televizyon kanalları X’te süren iki ülkenin dostluğunu ekranlarına taşıdı.

İspanya’nın ünlü programı El Intermido’da Türkçe mesaj verildi. Program sunucusu Isma Juarez 'Türk arkadaşlarımıza bir jest yapmak istiyoruz. Burada görünmeye başlayacak cümleler size özel. Umarım beğenirsiniz” dedi.

O sırada ekranda altyazı olarak “Yaşasın kebap, ölüm hamburger” ifadeleri yer aldı.