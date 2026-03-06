İspanya'nın Ünlü TV Programında Türkçe Jest! "Yaşasın Kebap" Yazısı Ekrana Verildi

Sosyal medya İspanya ve Türkiye arasındaki etkileşimle adeta yıkılıyor. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in ABD’ye rest çekmesi ve “Savaşa hayır” mesajlarına Türk kullanıcılar tarafından destek mesajları yağınca İspanya-Türkiye dostluğu başladı. Türk televizyonlarında İspanyolca mesajlar verilirken İspanya’nın da geri kalmadığı görüldü. İspanya’nın ünlü TV programı El Intermido’da “Yaşasın kebap, ölüm hamburger” altyazısı ekrana verildi. Program sunucusu Isma Juarez, “Türk arkadaşlarımıza jest yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İspanya'nın ünlü televizyon programında "Yaşasın kebap, ölüm hamburger" yazısı ekrana verildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İspanyol ve Türk kullanıcılardan o anlara beğeni yağdı. Yapılan yorumlardan bazıları şöyle oldu👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın