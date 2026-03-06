Bol Paça Pantolonlara "İspanyol Paça" Denildiğini Gören İspanyollar Şaşırdı

Özellikle 70'li yıllarda moda olan ve birkaç yılda bir bu trend olma halini tekrarlayan bol paçalı pantolonları bilmeyenimiz yoktur. Bu tip paça stili ülkemizde daha çok İspanyol paça olarak adlandırılır. Son günlerde İspanya ve Türkiye sosyal medya kullanıcıları arasında başlayan dostlukla iki taraf da birbirlerinin kültürlerinden ve dillerinden yeni şeyler öğrenmeye başladı. Ancak İspanyollar bu paça stiline kendi isimlerinin verildiğini yeni öğrendi.