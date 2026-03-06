onedio
Bol Paça Pantolonlara "İspanyol Paça" Denildiğini Gören İspanyollar Şaşırdı

Oğuzhan Kaya
06.03.2026 - 12:51

Özellikle 70'li yıllarda moda olan ve birkaç yılda bir bu trend olma halini tekrarlayan bol paçalı pantolonları bilmeyenimiz yoktur. Bu tip paça stili ülkemizde daha çok İspanyol paça olarak adlandırılır. Son günlerde İspanya ve Türkiye sosyal medya kullanıcıları arasında başlayan dostlukla iki taraf da birbirlerinin kültürlerinden ve dillerinden yeni şeyler öğrenmeye başladı. Ancak İspanyollar bu paça stiline kendi isimlerinin verildiğini yeni öğrendi.

İspanyol ve Türk kullanıcıların karşılıklı sevgi gösterileri malumunuz.

İspanya'nın uluslararası meselelerde gösterdiği tavır Türk kullanıcıların takdirini topladı ve İspanya'yı öven paylaşımlar sosyal medyayı adeta ele geçirdi. İspanyollar da bize aynı muhabbetle yanıt verdi. Hatta 'Kel İspanyol kalmayacak' sloganı İspanya'daki TV kanallarında bile olumlu anlamda karşılık buldu. Tabii bu dostluğun nişanesi olarak pek çok kişi İspanyol paça diye tabir edilen bol paçalı pantolonlarla akıma katıldı.

Bir kullanıcı da desteğini İspanyol paça bir kotla verdi.

Ancak o da ne?

İspanyollar bu paça tipinin kendi isimleriyle adlandırılmasına 'Durun, Türkiye'de bunlara İspanyol pantolonu mu deniyor?' paylaşımıyla tepki verdi. İspanya'da bu tabir yerine farklı bir kelime kullanıyor.

Peki İspanyollar "İspanyol paça" için hangi kelimeleri kullanıyor?

İspanyollar bu paça tipine (özellikle klasik genişleyen, 70'ler tarzı olanına) genellikle 'pantalones de campana' diyor. Yani 'çan paça pantolon' ya da 'acampanados' (çan şeklinde/acampanado) olarak geçiyor.Bazı durumlarda da aşırı geniş paçalı olanlara 'pantalones pata de elefante' (fil ayağı paça) deniyor, bu da Türkiye'deki 'İspanyol paça'nın tam karşılığı gibi kullanılıyor.

