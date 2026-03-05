Sevgili Kova, bugün Venüs'ün Koç burcuna geçişiyle birlikte, her şey hareketleniyor ve hızlanıyor. Kendini bir anda önemli toplantıların yoğun gündemine, e-postaların ve mesajların hızlı akışına kapılmış bulabilirsin. Hatta belki de kısa mesafeli bir yolculuk da seni bekliyor. Cuma günü ise hızlı ve keskin kararlar almayı gerektirecek durumlarla karşı karşıya kalabilirsin. Zihnin keskin ve hızlı olacak ama biraz da sabırsızlık hissi olabilir, bu durumda sakin kalmanı öneririz.

Bugün üzerinde kafa yorduğun ve belki de bir türlü sonuca ulaşamadığın bir sözleşme ya da resmi bir evrak konusu da nihayet netlik kazanabilir. Venüs, seni açık, net ve direkt konuşmaya yönlendiriyor. Diplomasi yaparak vakit kaybetmek yerine, durumu netleştirmen sana her zaman daha çok kazandıracaktır. Tabii parlak fikirlerini ve kâr getireceğine emin olduğun projelerini de savunmaktan çekinme.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise mesajlaşmalar ve flörtöz diyaloglar hız kazanıyor. Çevrendekilerle kurduğun iletişimde oldukça etkileyicisin. Özellikle de bekarsan, beklemediğin bir telefon ya da sosyal medya mesajı kalbini ısıtabilir ve yeni bir heyecan başlatabilir. Belki de bu yeni heyecanın başlangıcı olacak mesaj, telefonunda seni bekliyordur. Peki ya sen, ona 'Günaydın' demeyi düşünmez misin? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…