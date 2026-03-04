Gazeteciler Adem Metan ile İlyas Efe Ünal İsrail’de Gözaltına Alındı
Gazeteci Adem Metan, Ensonhaber Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal ile gittiği İsrail’de gözaltına alındıklarını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Metan, 4 saattir gözaltında olduklarını ve ne zaman serbest kalacaklarını bilmediğini belirtti.
İsrail’de dün yayın yapan CNN Türk ekibine polisler müdahale etmiş ve gazetecileri canlı yayında gözaltına almıştı.
