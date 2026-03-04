onedio
Gazeteciler Adem Metan ile İlyas Efe Ünal İsrail’de Gözaltına Alındı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.03.2026 - 18:49 Son Güncelleme: 04.03.2026 - 18:59

Gazeteci Adem Metan, Ensonhaber Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal ile gittiği İsrail’de gözaltına alındıklarını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Metan, 4 saattir gözaltında olduklarını ve ne zaman serbest kalacaklarını bilmediğini belirtti.

İsrail’de dün yayın yapan CNN Türk ekibine polisler müdahale etmiş ve gazetecileri canlı yayında gözaltına almıştı.

CNN Türk ekibi serbest kalırken, iki Türk gazetecinin daha İsrail’de gözaltına alındığı ortaya çıktı. 

Adem Metan, Ensonhaber Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal ile birlikte İsrail’de gözaltında olduklarını açıkladı.

Adem Metan'ın paylaşımı

twitter.com

'İsrail’de, Ensonhaber Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal ile birlikte gözaltındayız. Yaklaşık dört saattir tutuluyoruz. Ne zaman serbest bırakılacağımız henüz belli değil.'

