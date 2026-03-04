İran Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na Çağrılarak Düşürülen Füze ile İlgili Tepkiler İletildi
Milli Savunma Bakanlığı, İran’dan ateşlenen ve Türk hava sahasına yönelen füzenin NATO’nun hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıklamıştı. Olayla ilgili İran Büyükelçisi’nin Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığı öğrenildi. NTV’de yer alan habere göre, İran Büyükelçisi’ne yaşanan olayla ilgili tepki ve endişeler iletildi.
Orta Doğu’da başlayan savaş tüm bölgeyi tedirgin etmeye devam ediyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan savaş diplomasisi.
