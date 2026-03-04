onedio
İran Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na Çağrılarak Düşürülen Füze ile İlgili Tepkiler İletildi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.03.2026 - 19:06

Milli Savunma Bakanlığı, İran’dan ateşlenen ve Türk hava sahasına yönelen füzenin NATO’nun hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıklamıştı. Olayla ilgili İran Büyükelçisi’nin Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığı öğrenildi. NTV’de yer alan habere göre, İran Büyükelçisi’ne yaşanan olayla ilgili tepki ve endişeler iletildi.

Orta Doğu’da başlayan savaş tüm bölgeyi tedirgin etmeye devam ediyor.

Son olarak Milli Savunma Bakanlığı, Türk hava sahasına yönelen ve İran’dan ateşlenen füzenin Doğu Akdeniz’deki NATO hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıklamıştı. Düşürülen füzenin parçaları Hatay’ın Dörtyol ilçesine düştü.

NTV’de yer alan habere göre, yaşanan olayla ilgili İran’ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Hassan Habibullah Zadeh, Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

Bakanlığa çağrılan büyükelçiye yaşanan hadiseyle ilgili tepki ve endişeler iletildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan savaş diplomasisi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş devam ederken, Türkiye'nin bölgedeki gerilimi düşürmek için diplomatik çabaları devam ediyor.

Bakanlık kaynaklarından elde edilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır, Endonezya, Pakistan ve Kanada Dışişleri Bakanları ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, bölgedeki son gelişmeler ve mevcut güvenlik ortamı kapsamlı şekilde değerlendirildi.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
