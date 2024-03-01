Marteniçka Nedir? Marteniçka Bilekliği Nasıl Yapılır, Ne Zaman Takılır?

Bazı bölgelerde bu bükülmüş kırmızı-beyaz sicime altın veya gümüş para bağlanırdı ve bu hastalıklardan korunmak için bir simge olarak kullanılırdı.

Eskiden kırmızı-beyaz yünden yapılan marteniçkalara püskül, top, insan gibi değişik şekiller verilebilmektedir.

Marteniçkaların tarihinde en önemli yere sahip olan şekiller ise 'Pijo ve Penda' adıyla bilinen kırmızı ve beyaz ipten yapılmış kuklalardır. Martenitsalarda kullanılan beyaz renk uzun ömrü, kırmızı renk ise sağlık ve gücü temsil eder.