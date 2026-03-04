onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Manifest Fırtınası: İstanbul Konserlerine Online Bilet Kuyruğu Sosyal Medyada Gündem Oldu

Manifest Fırtınası: İstanbul Konserlerine Online Bilet Kuyruğu Sosyal Medyada Gündem Oldu

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
04.03.2026 - 19:08

Türkiye pop sahnesinin yükselen kız grubu Manifest, İstanbul konseriyle daha şimdiden gündem olmayı başardı. 15-16-17-18 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek konserlerin biletleri satışa çıkar çıkmaz online platformlarda uzun kuyruklar oluştu.

En son Tarkan'da gördüğümüz online bilet kuyruğu, sosyal medyada gündem oldu!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hiç beklemediğimiz bir anda hayatımıza giren ve o andan itibaren de fırtınalar estirmeye başlayan Manifest kızları, milyonların kalbini fethetmeyi başardı.

Hiç beklemediğimiz bir anda hayatımıza giren ve o andan itibaren de fırtınalar estirmeye başlayan Manifest kızları, milyonların kalbini fethetmeyi başardı.

Hem küçüklerin hem de yetişkin dinleyicilerin ilgisini çekmeyi başaran grup, kısa sürede Türkiye pop sahnesinin en dikkat çeken müzik olaylarından biri haline geldi. Sueda Uluca, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Zeynep Sude Oktay, Mina Solak ve Esin Bahat’tan oluşan Manifest’in hayran kitlesi her geçen gün düzenli olarak büyümeye devam ediyor!

Türkiye’de uzun zamandır eksikliği hissedilen pop kız grubu geleneğini yeniden canlandıran Manifest, Hepsi'den sonra ülkemizdeki ilk modern pop kız gruplarından biri olarak anılmaya başladı. Çıkış yaptıkları ilk andan itibaren yakaladıkları ivme ise bunun en büyük göstergelerinden biri oldu. Grubun ilk albümünde yer alan şarkılar kısa sürede milyonlarca dinlenmeye ulaşırken, parçalar dijital platformlarda “en çok dinlenenler” listelerinde haftalarca zirvede kaldı.

Özellikle “Zamansızdık”, “Aramızda”, “Yalan Değil”, “Sev Beni” ve “Manifest” gibi parçalar kısa sürede geniş kitlelerin diline dolanırken, şarkılar sosyal medyada da viral hale geldi. Klipleri milyonlarca izlenmeye ulaşan ve konser performanslarıyla da sık sık gündeme gelen Manifest üyeleri, pop müziğin yeni dönemine damga vurdu, yepyeni bir sayfa açtı ve pek de iddialı geldi! Oh ne de iyi geldi!

Manifest kızları peş peşe konser verirken yaşanan birkaç tatsız hadiseden sonra sahneye ara vermişlerdi.

Manifest kızları peş peşe konser verirken yaşanan birkaç tatsız hadiseden sonra sahneye ara vermişlerdi.

Önce İzmir'deki konserle sahneye döneceklerini açıklayan kızlar, 15-16-17-18 Mayıs için de İstanbul konserlerinin yolda olduğunu duyurmuştu. 

Manifest'in peş peşe dört gün Ülker Arena'da vereceği İstanbul konserleri bugün, saat 12.00'da satışa sunuldu!

Biletlerin satışa açılmasıyla birlikte online platformlarda kısa sürede yoğunluk oluştu. Adeta küçük bir izdiham yaşanırken, bilet almak isteyen birçok kişi sistemde sıraya girmek zorunda kaldı.

Türkiye’de online bilet satışlarında oluşan bu uzun kuyruk manzarasına en çok Megastar Tarkan’ın İstanbul konserlerinde tanıklık etmiştik.

Türkiye’de online bilet satışlarında oluşan bu uzun kuyruk manzarasına en çok Megastar Tarkan’ın İstanbul konserlerinde tanıklık etmiştik.

Yıllardır pop müziğin en büyük yıldızlarından biri olan Tarkan’ın konser biletleri satışa çıktığı anda oluşan o heyecan ve yoğunluk, pop dinleyicisinin hafızasında ayrı bir yere sahip. 

Manifest’in İstanbul konseri için yaşanan bu yoğun ilgi de tam olarak o atmosferi hatırlattı. Biletlerin satışa çıkar çıkmaz sıraya girmesi ve kısa sürede büyük talep görmesi, grubun ulaştığı popülerliğin ne kadar büyüdüğünü bir kez daha gösterdi.

twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın