Manifest Fırtınası: İstanbul Konserlerine Online Bilet Kuyruğu Sosyal Medyada Gündem Oldu
Türkiye pop sahnesinin yükselen kız grubu Manifest, İstanbul konseriyle daha şimdiden gündem olmayı başardı. 15-16-17-18 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek konserlerin biletleri satışa çıkar çıkmaz online platformlarda uzun kuyruklar oluştu.
En son Tarkan'da gördüğümüz online bilet kuyruğu, sosyal medyada gündem oldu!
Hiç beklemediğimiz bir anda hayatımıza giren ve o andan itibaren de fırtınalar estirmeye başlayan Manifest kızları, milyonların kalbini fethetmeyi başardı.
Manifest kızları peş peşe konser verirken yaşanan birkaç tatsız hadiseden sonra sahneye ara vermişlerdi.
Türkiye’de online bilet satışlarında oluşan bu uzun kuyruk manzarasına en çok Megastar Tarkan’ın İstanbul konserlerinde tanıklık etmiştik.
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
