Manifest Fırtınası: İstanbul Konserlerine Online Bilet Kuyruğu Sosyal Medyada Gündem Oldu

Hem küçüklerin hem de yetişkin dinleyicilerin ilgisini çekmeyi başaran grup, kısa sürede Türkiye pop sahnesinin en dikkat çeken müzik olaylarından biri haline geldi. Sueda Uluca, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Zeynep Sude Oktay, Mina Solak ve Esin Bahat’tan oluşan Manifest’in hayran kitlesi her geçen gün düzenli olarak büyümeye devam ediyor!

Türkiye’de uzun zamandır eksikliği hissedilen pop kız grubu geleneğini yeniden canlandıran Manifest, Hepsi'den sonra ülkemizdeki ilk modern pop kız gruplarından biri olarak anılmaya başladı. Çıkış yaptıkları ilk andan itibaren yakaladıkları ivme ise bunun en büyük göstergelerinden biri oldu. Grubun ilk albümünde yer alan şarkılar kısa sürede milyonlarca dinlenmeye ulaşırken, parçalar dijital platformlarda “en çok dinlenenler” listelerinde haftalarca zirvede kaldı.

Özellikle “Zamansızdık”, “Aramızda”, “Yalan Değil”, “Sev Beni” ve “Manifest” gibi parçalar kısa sürede geniş kitlelerin diline dolanırken, şarkılar sosyal medyada da viral hale geldi. Klipleri milyonlarca izlenmeye ulaşan ve konser performanslarıyla da sık sık gündeme gelen Manifest üyeleri, pop müziğin yeni dönemine damga vurdu, yepyeni bir sayfa açtı ve pek de iddialı geldi! Oh ne de iyi geldi!