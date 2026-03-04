Çocuklu Aileler İçin Dünyanın En İyi Şehirleri Listesine Türkiye’den de Bir İl Girdi

Avustralya merkezli Compare the Market, güvenlik, yeşil alan, yaşam maliyeti, doğum izni ve eğitim harcamaları dahil olmak üzere aile yaşamıyla bağlantılı dokuz ölçüt üzerinden değerlendirme yaptı.

Şirket, Avustralya’nın Brisbane kentini sıralamada en üste koyarken, Brisbane’i İngiltere’den Londra, Yeni Zelanda’dan Auckland takip etti.

Çocuklu aileler için en iyi 50 kent sıralamasında Türkiye’den ise sadece İstanbul yer aldı. Compare the Market araştırmasına göre İstanbul, çocuklu aileler için en iyi 45. şehir oldu.