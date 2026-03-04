onedio
Çocuklu Aileler İçin Dünyanın En İyi Şehirleri Listesine Türkiye’den de Bir İl Girdi

İsmail Kahraman
04.03.2026 - 20:13

Avustralya merkezli Compare the Market, çeşitli kriterleri göz önünde bulundurarak çocuklu aileler için en iyi yaşamın olacağı şehirleri belirledi. Listenin zirvesinde Avustralya’nın Brisbane kenti yer alırken, en iyi 50 listesinde İstanbul kendine 45. sırada yer buldu.

Çocuklu ailelerin yaşamının en iyi olacağı 50 dünya kenti belli oldu.

Avustralya merkezli Compare the Market, güvenlik, yeşil alan, yaşam maliyeti, doğum izni ve eğitim harcamaları dahil olmak üzere aile yaşamıyla bağlantılı dokuz ölçüt üzerinden değerlendirme yaptı.

Şirket, Avustralya’nın Brisbane kentini sıralamada en üste koyarken, Brisbane’i İngiltere’den Londra, Yeni Zelanda’dan Auckland takip etti.

Çocuklu aileler için en iyi 50 kent sıralamasında Türkiye’den ise sadece İstanbul yer aldı. Compare the Market araştırmasına göre İstanbul, çocuklu aileler için en iyi 45. şehir oldu.

Compare the Market’in hazırladığı çocuklu aileler için dünyanın en iyi 50 şehri şu şekilde:

