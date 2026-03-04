Çocuklu Aileler İçin Dünyanın En İyi Şehirleri Listesine Türkiye’den de Bir İl Girdi
Avustralya merkezli Compare the Market, çeşitli kriterleri göz önünde bulundurarak çocuklu aileler için en iyi yaşamın olacağı şehirleri belirledi. Listenin zirvesinde Avustralya’nın Brisbane kenti yer alırken, en iyi 50 listesinde İstanbul kendine 45. sırada yer buldu.
Çocuklu ailelerin yaşamının en iyi olacağı 50 dünya kenti belli oldu.
Compare the Market’in hazırladığı çocuklu aileler için dünyanın en iyi 50 şehri şu şekilde:
