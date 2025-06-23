Türkiye'de ABD Üssü Var mı? Türkiye'deki Amerika Üsleri Kaç Tane, Nerede?
İran - İsrail arasındaki gerginlik tırmanarak devam ediyor. Son olarak ABD'nin de İran'a saldırmasının ardından İran bu kez ABD için harekete geçti. İran, ABD’ye misillime olarak Katar’daki ve Irak’taki ABD havaüslerine saldırıda bulundu. ABD'nin dünya genelinde birçok üssü olduğunu biliniyor. Türkiye'de Amerika üssü olup olmadığı ise merak konusu oldu.
Peki Türkiye'de ABD üssü var mı, nerede? Amerika'nın Orta Doğu'daki üsleri nerede?
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Türkiye'de ABD Üssü Var mı?
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Türkiye'deki Amerika Üsleri Nerede, Kaç Tane?
ABD'nin Orta Doğu'da Kaç Tane Üssü Var, ABD'nin Üsleri Nerede?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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