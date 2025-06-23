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Türkiye'de ABD Üssü Var mı? Türkiye'deki Amerika Üsleri Kaç Tane, Nerede?

Türkiye'de ABD Üssü Var mı? Türkiye'deki Amerika Üsleri Kaç Tane, Nerede?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
23.06.2025 - 20:35

İran - İsrail arasındaki gerginlik tırmanarak devam ediyor. Son olarak ABD'nin de İran'a saldırmasının ardından İran bu kez ABD için harekete geçti. İran, ABD’ye misillime olarak Katar’daki ve Irak’taki ABD havaüslerine saldırıda bulundu. ABD'nin dünya genelinde birçok üssü olduğunu biliniyor. Türkiye'de Amerika üssü olup olmadığı ise merak konusu oldu.

Peki Türkiye'de ABD üssü var mı, nerede? Amerika'nın Orta Doğu'daki üsleri nerede?

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Türkiye'de ABD Üssü Var mı?

Türkiye'de ABD Üssü Var mı?

Türkiye, NATO'nun önemli bir üyesidir. Bu nedenle Türkiye ve ABD arasında işbirlikleri yıllardır devam eder. İran'da yaşanan son olayların ardından ise ABD'nin havaüslerinin Türkiye'de olup olmadığı da merak konusu oldu.

Türkiye'de resmi olarak ABD'nin üssü yoktur. Resmi kayıtlarda ABD'ye ait bağımsız bir üs sayısı net olarak belirtilmemiştir. 'Adana'da bulunan İncirlik üssü ABD'ye mi ait?' sorusu zaman zaman gündeme gelse de bu üssün statüsü farklıdır.

Türkiye'deki Amerika Üsleri Nerede, Kaç Tane?

Türkiye'deki Amerika Üsleri Nerede, Kaç Tane?

Türkiye'de bilinen bir ABD üssü yoktur. Fakat ülkemizde yer alan bazı üslerin, NATO kapsamında zaman zaman ABD tarafından kullanıldığı bilinir. 👇🏻 

İncirlik Hava Üssü Nerede, Kime Ait?

İncirlik Hava Üssü Adana'da bulunur. İncirlik, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne aittir ve ABD ile ortak kullanımdadır. 1955’ten bu yana ABD tarafından NATO anlaşmaları çerçevesinde kullanılır. 

İncirlik'te hava operasyonları, lojistik destek, gözetleme ve insani yardım operasyonları düzenlenir.

Kürecik Radar Üssü Nerede, Kime Ait?

Kürecik Üssü Malatya'da bulunur. 2012 yılında NATO füze savunma sistemi kapsamında aktif hale getirilmiştir ve ABD personeli görev yapar. Erken uyarı ve füze savunma radar izleme faaliyetleri gerçekleştirilir.

NATO Kara Kuvvetleri Komutanlığı (LANDCOM) Nerede, Kime Ait?

NATO Kara Kuvvetleri Komutanlığı İzmir'dedir. Türkiye’deki NATO üssüdür. ABD dahil müttefik ülkelerden subaylar görev alır.

ABD'nin Orta Doğu'da Kaç Tane Üssü Var, ABD'nin Üsleri Nerede?

ABD'nin Orta Doğu'da Kaç Tane Üssü Var, ABD'nin Üsleri Nerede?

ABD'nin Orta Doğu'da yaklaşık 25 ila 30 arasında askeri üssü olduğu tahmin ediliyor. Bunlardan bazılarının büyük, kalıcı üsler olduğu, bazılarının ise daha küçük, geçici veya ileri konuşlanma noktaları olduğu tahmin ediliyor.

ABD’nin Orta Doğu’daki başlıca üsleri ve konumları ise şöyledir:

Katar:

  • El Udeyd Hava Üssü (Al Udeid Air Base) – Doha yakınlarında

  • ABD’nin Orta Doğu’daki en büyük üssü. CENTCOM’un (Merkez Komutanlığı) ileri karargahı burada.

Kuveyt:

  • Camp Arifjan – Askeri personelin çoğu burada konuşlanır.

  • Ali Al Salem Hava Üssü – Hava operasyonları için kullanılır.

  • Camp Buehring – Suriye ve Irak’a geçici konuşlanmalar için kilit önemde.

Bahreyn:

  • 5. Filo Deniz Üssü (NSA Bahrain) – ABD Deniz Kuvvetleri’nin Körfez’deki ana üssü. İran Körfezi’nde deniz denetimi açısından kritik bir rol oynar.

Suudi Arabistan:

  • Prens Sultan Hava Üssü (Prince Sultan Air Base) – Riyad’a yakın. 2019’dan sonra İran gerilimiyle birlikte tekrar yoğun kullanılan üslerden biri.

Umman:

  • Thumrait ve Masirah Hava Üsleri – ABD hava kuvvetleri geçici konuşlanmalarda kullanır. Umman, ABD’ye liman ve hava sahası erişimi sağlar.

BAE:

  • Al Dhafra Hava Üssü – Abu Dabi yakınlarında. İHA operasyonları ve istihbarat görevlerinde kullanılır.

Irak:

  • Ayn el-Esed Hava Üssü – En büyük üslerden biri.

  • Erbil Hava Üssü – Kürt bölgesinde ABD varlığının merkezidir.

  • Taji, Balad ve diğer küçük üsler – Özellikle IŞİD'le mücadelede kullanılmıştır.

Suriye:

  • Haseke ve Deyrizor çevresi – ABD’nin PKK/YPG destekli güçlerle ortak kullandığı üs ve kontrol noktaları. Sayıları net değil ama 10’dan fazla noktada askeri varlık bulunuyor.

Ürdün:

  • Muwaffaq Salti Hava Üssü (Azraq) – ABD hava operasyonlarında kullanır. Ayrıca özel kuvvetler için eğitim üsleri vardır.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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