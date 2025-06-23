Türkiye'de ABD Üssü Var mı? Türkiye'deki Amerika Üsleri Kaç Tane, Nerede?

İran - İsrail arasındaki gerginlik tırmanarak devam ediyor. Son olarak ABD'nin de İran'a saldırmasının ardından İran bu kez ABD için harekete geçti. İran, ABD’ye misillime olarak Katar’daki ve Irak’taki ABD havaüslerine saldırıda bulundu. ABD'nin dünya genelinde birçok üssü olduğunu biliniyor. Türkiye'de Amerika üssü olup olmadığı ise merak konusu oldu.

Peki Türkiye'de ABD üssü var mı, nerede? Amerika'nın Orta Doğu'daki üsleri nerede?