onedio
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Türkiye'nin Kaç Tane Füzesi Var? İran-İsrail Savaşı Gölgesinde Merak Edilen Milli Füze Envanteri

Türkiye'nin Kaç Tane Füzesi Var? İran-İsrail Savaşı Gölgesinde Merak Edilen Milli Füze Envanteri

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
18.06.2025 - 20:30

Orta Doğu’da yükselen tansiyon, özellikle İran ile İsrail arasındaki karşılıklı saldırılar, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de güvenlik konusunu ön plana çıkardı. Türkiye'nin savunma alanındaki en stratejik kozlarından biri olan füze sistemleri, hem kara hem hava hem de deniz platformları üzerinden görev yapabiliyor. Üstelik bu sistemlerin çoğu tamamen yerli üretim. 

Peki, Türkiye'nin kaç tane füzesi var, hangi füze ne kadar menzile sahip? Türkiye'nin balistik füzesi var mı? İşte detaylar...

Kaynak: AA

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte kara sistemlerinde kullanılan yerli füzeler:

İşte kara sistemlerinde kullanılan yerli füzeler:

Türkiye, kara sistemlerinde yerli üretimle elde ettiği füze çeşitliliği sayesinde kısa, orta ve uzun menzilli tehditlere karşı geniş bir ateş gücüne sahip. Bu füzeler farklı menzil aralıklarında, hem sabit hem de hareketli hedeflere karşı etkili şekilde kullanılıyor:

  • TAYFUN: 280+ km menzile sahip. Hipersonik hızlara ulaşabiliyor. Hava savunma sistemlerine yakalanmadan görev yapabiliyor. Gece-gündüz tüm hava koşullarında kullanılabiliyor.

  • BORA: 280 km menzil. Parçacık etkili tahrip başlığı taşıyor. Hedefleri arasında radar mevzileri, hava savunma sistemleri, toplanma bölgeleri, lojistik tesisler ve komuta merkezleri bulunuyor. Doğruluk değeri (CEP) 10 metre.

  • TRG-300 KAPLAN: Blok I konfigürasyonu 30-120 km, Blok II versiyonu ise 20-90 km menzile sahip. 300 mm çapında, 585-670 kg ağırlığında. Güdüm sistemi küresel konumlama destekli ataletsel navigasyon. Harp başlığı 105-190 kg.

  • TRG-230: 20-70 km menzilli. Sabit kara hedefleri, personel yığınağı ve radar mevzileri üzerinde yüksek hassasiyet sağlıyor. Lazer arayıcı başlıkla nokta vuruş kabiliyeti kazanabiliyor.

  • TRG-122: 18-30 km menzil. 122 mm çapında, 76 kg ağırlığında. Yaklaşmalı ve çarpma tapasıyla donatılmış. CEP değeri 15 metreye kadar düşebiliyor. 13 kg harp başlığına sahip.

  • TRG-107: Kısa menzilli, geniş alan baskısı sağlayan roket sistemi. Gece-gündüz ve tüm hava koşullarında kullanılabiliyor.

  • TRLG-230: Lazer güdümlü, 70 km menzilli topçu füzesi. Terminal safhada İHA tarafından işaretlenen hedefe yüksek hassasiyetle yöneliyor.

  • KARA ATMACA: 280 km menzile sahip seyir füzesi. Taktik kara araçlarından atılabiliyor. Sabit kara hedeflerine karşı stratejik vurucu güç sunuyor.

  • TRGK-300 Güdüm Kiti: TR-300 Kasırga Roketleri’ni güdümlü füzeye dönüştürüyor. Menzil 90 km’ye düşüyor ancak vurulabilirlik ve hassasiyet kazanılıyor.

  • ÇNRA Sistemleri: Çok namlulu roketatar sistemleriyle TR-107, TR-122, TR-300 gibi füzeler entegre şekilde kullanılabiliyor.

Deniz ve kıyı savunmasında kullanılan milli füzeler:

Deniz ve kıyı savunmasında kullanılan milli füzeler:

Türkiye’nin kıyı savunma ve deniz operasyonlarındaki füze kapasitesi, hem su üstü hem su altı tehditlere karşı geniş bir yelpazede görev yapacak şekilde yapılandırıldı.

  • ATMACA: 250 km menzilli gemisavar seyir füzesi. Su üstü gemilere karşı kara, gemi ve denizaltı platformlarından fırlatılabiliyor.

  • ÇAKIR: 100+ km menzilli yeni nesil seyir füzesi. Düşük radar izi ve çoklu platform uyumluluğuyla öne çıkıyor.

  • TEMREN: 8 km menzilli tanksavar füze. Seahawk helikopterlerine entegre edilerek deniz hedeflerine karşı kullanılıyor.

  • AKYA: 50+ km menzilli ağır sınıf torpido. Denizaltılardan atılarak hem su üstü gemileri hem de düşman denizaltılarını hedef alıyor.

  • ORKA: 15 km menzilli hafif sınıf torpido. Su üstü platformlar ve hava araçlarından atılabiliyor, aktif/pasif sonar başlığıyla yönlendiriliyor.

Hava savunmasında kullanılan yerli füzeler

Hava savunmasında kullanılan yerli füzeler

Türkiye’nin yerli hava savunma füzeleri; üsler, tesisler ve askeri birlikleri, modern hava tehditlerine karşı korumak amacıyla geliştirildi. Düşman uçakları, SİHA’lar, seyir füzeleri ve hatta balistik tehditlere karşı kısa ve uzun menzilli bu füzeler aktif görev yapıyor.

  • SİPER Ürün-1: 100 km menzilli uzun menzilli hava savunma füzesi. Hava soluyan hedefler ve seyir füzelerine karşı kullanılıyor.

  • SİPER Ürün-2: 150+ km menzilli gelişmiş varyant. Balistik füzelere karşı stratejik bölgelerde görev yapacak şekilde tasarlandı.

  • HİSAR-A+: 15 km menzilli kısa menzilli hava savunma füzesi. Helikopter, İHA ve seyir füzelerine karşı kullanılıyor.

  • HİSAR-O: 25 km menzilli orta menzilli hava savunma füzesi. Sabit ve döner kanatlı uçaklara karşı görev yapıyor.

  • SUNGUR: 8+ km menzilli omuzdan atılabilen hava savunma füzesi. Mobil araçlara da entegre edilebiliyor, gece-gündüz görev yapabiliyor.

  • LEVENT: Kısa menzilli deniz hava savunma füzesi. İHA, SİHA ve düşük radar izli hedeflere karşı deniz platformlarında kullanılıyor.

  • ALKA: 750–1500 metre menzilli lazer ve elektromanyetik füze sistemi. Dron ve mini hava araçlarını etkisiz hale getirmek için geliştirildi.

Türkiye’nin balistik füzesi var mı?

Türkiye’nin balistik füzesi var mı?

Orta Doğu’da yaşanan gelişmelerin ardından, “Türkiye’nin balistik füzesi var mı?” sorusu kamuoyunda sıkça gündeme geldi. Özellikle İran-İsrail çatışmaları sonrasında bu tür uzun menzilli ve yüksek etkili silah sistemlerinin önemi daha da arttı. Türkiye’nin envanterinde halihazırda iki aktif balistik füze sistemi bulunuyor: BORA ve TAYFUN. Her iki füze de Roketsan tarafından geliştirildi 

  • BORA: 280 km menzilli balistik füze. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin uzun süredir aktif olarak kullandığı bir sistem. Parçacık etkili harp başlığı ve yüksek doğruluk oranıyla, stratejik kara hedeflerine karşı etkili sonuç veriyor. Komuta kontrol merkezleri, radarlar, hava savunma sistemleri ve lojistik üsler, Bora’nın hedef listesinde yer alıyor.

  • TAYFUN: 561 km test menziline ulaşan kısa menzilli balistik füze. Türkiye’nin en uzun menzilli balistik füzesi olarak öne çıkan Tayfun, ilk kez 2022 yılında Rize-Artvin Havalimanı’ndan test atışıyla kamuoyuna duyuruldu. J600T sisteminden sonra geliştirilen yeni nesil füze, hipersonik hız kabiliyetiyle düşman hava savunmalarına karşı oldukça zor tespit edilebilir bir yapı sunuyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın