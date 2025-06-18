Türkiye'nin Kaç Tane Füzesi Var? İran-İsrail Savaşı Gölgesinde Merak Edilen Milli Füze Envanteri

Orta Doğu’da yükselen tansiyon, özellikle İran ile İsrail arasındaki karşılıklı saldırılar, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de güvenlik konusunu ön plana çıkardı. Türkiye'nin savunma alanındaki en stratejik kozlarından biri olan füze sistemleri, hem kara hem hava hem de deniz platformları üzerinden görev yapabiliyor. Üstelik bu sistemlerin çoğu tamamen yerli üretim.

Peki, Türkiye'nin kaç tane füzesi var, hangi füze ne kadar menzile sahip? Türkiye'nin balistik füzesi var mı? İşte detaylar...

Kaynak: AA