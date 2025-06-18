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Dünya Diken Üstünde: 3. Dünya Savaşı Çıkar mı?

Dünya Diken Üstünde: 3. Dünya Savaşı Çıkar mı?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
18.06.2025 - 19:14

Dünya günlerdir devam eden İsrail-İran çatışması nedeniyle diken üstünde. İran’ın nükleer programını hedef alarak 13 Haziran gecesi Tahran’a saldırı başlatan İsrail’e füzelerle karşılık verildi. İsrail ve İran füze saldırılarını sürdürürken ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamaları da dünya tarafından endişeyle izleniyor. Ortadoğuda yaşananlar, ABD’nin tutumu tereddütle karşılanırken dünya savaşının yaşanıp yaşanmayacağı yanıt bekliyor. Uzmanlar “3. Dünya Savaşı çıkar mı?” sorusunu değerlendirdi.

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İsrail-İran’a neden saldırdı?

İsrail-İran’a neden saldırdı?

İsrail-İran savaşı 13 Haziran’dan bu yana devam ederken “İsrail İran’a neden saldırdı?” sorusunu beraberinde getirdi. İran’ın nükleer silahlanma konusunda attığı adımlar İsrail tarafından tehdit olarak görüldü. İran’ın nükleer tesislerinde nükleer silah yapımına yetecek düzeye gelmesinin ardından İsrail, bu adımlardan vazgeçmesi için İran’a hava saldırıları gerçekleştirdi. Saldırılarda kurmaylar ve nükleer bilimciler hedef alınarak öldürüldü. 

İran geri adım atmayarak saatler sonra İsrail’e füzelerle karşılık vermişti. Başta İran’ın lideri Hamaney olmak üzere üst düzey yetkililer İsrail durmadığı sürece saldırılara devam edeceğine yönelik açıklamalar yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump ise “İran nükleer bomba sahibi olamaz ve müzakere masasına geri dönmeyi umuyoruz. Göreceğiz. Liderlik kadrosunda geri dönmeyecek (ölen) birkaç kişi var” ifadelerini kullanmıştı.

Netanyahu, Hamaney ve Trump'tan açıklamalar.

Netanyahu, Hamaney ve Trump'tan açıklamalar.

Trump: 'Hamaney'e bol şanslar.'

İsrail-İran savaşında gözler ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına çevrildi. Son olarak 18 Haziran'da açıklama yapan Trump, 'ABD Başkanı Donald Trump, İran'a saldırıp saldırmayacağı sorusuna, 'Yapabilirim de yapmayabilirim de. Kimse ne yapacağımı bilmiyor' yanıtını verdi.

Trump'a 'İran'ın nükleer tesislerine saldırmaya yaklaşıyor musunuz?' sorusu yöneltildi. ABD Başkanı ise 'Bunu söyleyemem, değil mi? Bu soruyu cevaplayacağımı ciddi olarak düşünmüyorsunuz herhalde' dedi.

İran'ın kendisiyle müzakare etmek istediğini söyleyen Trump, şöyle konuştu:

'Koşulsuz teslimiyet, benim için her şeyin bittiği anlamına geliyor. İran şu anda tamamen savunmasız, hiç hava savunmaları yok. İranlılar bize ulaştılar, onlara 'artık çok geç' dedim. İranlılar Beyaz Saray'a gelmeyi bile teklif ettiler, bu cesurca ama onlar için kolay değil.'

Netanyahu ile konuştuğunu ve ona devam etmesini söylediğini vurgulayan Trump, teslim olmayacaklarını söyleyen İran lideri Hamaney için ise “Bol şanslar” sözlerini kullandı.

Netanyahu: 'İran yeniden büyük olabilir.'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise sık sık İranlılara ayaklanma çağrısı yapıyor. İran'ın nükleer programının yok edilmesi için yapılması gerekenlerin olduğunu söyleyen Netanyahu, 'İran yeniden büyük olabilir' diyerek rejimin uzun süre yaşamayacağını ifade etti. 

Hamaney: 'İran teslim olmayacak.'

İran lideri Ali Hamaney ise “İran teslim olmayacak. Atılacak her saldırı ciddi ve telafisi imkânsız sonuçlar doğurur” dedi.

ABD Başkanı Trump’ın tehditlerine dair konuşan Hamaney, “İran halkı tehdit diline boyun eğmez. Ne dayatılmış bir barışı ne de bir savaşı kabul ederiz” ifadelerini kullandı.

Hamaney’in resmi İngilizce X hesabından ise şu paylaşım yapıldı:

“Siyonist düşman büyük bir hata yaptı, ağır bir suç işledi ve cezalandırılması gerekiyor.”

3. Dünya Savaşı çıkacak mı? Uzmanlar değerlendirdi.

3. Dünya Savaşı çıkacak mı? Uzmanlar değerlendirdi.

Ortadoğuda yaşanan gerilimi dünya tedirginlikle izlerken 3. Dünya Savaşı riski korku salıyor. Peki 3. Dünya Savaşı çıkar mı? Uzmanların gündeminde şimdi bu soru var 👇🏻

Atom Mühendisi Tolga Yarman: "İnsanlığın yer yüzünden silinmesi demek."

Atom Mühendisi Tolga Yarman: "İnsanlığın yer yüzünden silinmesi demek."

Halk TV'de Halkın Haberi yayınına katılan Atom Mühendisi Prof. Dr. Tolga Yarman, isyan etti. 

'Üçüncü Dünya Savaşı demek insanlığın en az 1000 yıl yeryüzünden silinmesi demek. Herkesi uyarıyorum, bindiğiniz dalı kesiyorsunuz” diyen Yarman, şu ifadeleri kullandı.

“Bu vatan bu bölge bu dünya hepimizin. Bunun bilincine varmamız gerekiyor. Ötekilere ‘dur’ dememiz gerekiyor. Diyemezsek yarın neler olacağını düşünmek istemiyorum. Tüm dünya başkentlerine seslenmek istiyorum durdurun bu metaneti, gidecek başka yerimiz yok. Ne kadar haydut, şapşal, avanak enayilersiniz siz. Siz dünyayı yönetmiyorsunuz dünyayı batırıyorsunuz. 

Birilerinin size bunun söylemesi gerekiyor. Bilim insanlarının size bunu söylemesi gerek. Kendinize gelin beyler! Ayıkın artık. Savaşın eşliğinde dünya. İran, Çin hemen teslim olmayacaklar. Ne demişti Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Ya istiklal ya ölüm’ demişti. İnsan onuru için yaşar. Onurumuzu kaybediyorsak yaşamanın da anlamı kalıyor. Herkesi uyarıyorum, lütfen düşünün! Yapmayın, durun. Bindiğiniz dalı kesiyorsunuz. Kendinizle birlikte dünyayı batırıyorsunuz. Allah yardımcımız olsun. Dünyanın yardımcısı olsun.”

Kaynak

Atom Mühendisi Tolga Yarman'ın televizyonda isyan ettiği anlar şöyleydi 👇🏻

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"3. Dünya Savaşı değil ama bölgesel savaşa dönüşebilir."

"3. Dünya Savaşı değil ama bölgesel savaşa dönüşebilir."

Ekonomim’den Betül Meral Sarıiz’e konuşan emekli büyükelçi Mithat Rende ve siyaset bilimci Prof. Dr. İlter Turan, savaş senaryolarını değerlendirdi. Rende, ABD’nin devreye girebileceğini ancak 3. Dünya Savaşı ihtimalini görmediğini belirtti. İsrail’in uzun süredir bu saldırının hazırlığını yaptığını dile getiren Rende, “3. Dünya Savaşı değil ama bölgesel savaşa dönüşebilir” dedi.

Bölgesel savaşın ciddi ekonomik etkileri olabileceğini kaydeden Rende, “Petrol fiyatları ciddi şekilde yükselişe geçti. Bunun daha kötü senaryoda Hürmüz Boğazı’nın kapanması, İran’ın enerji hattının İsrail tarafından vurulması veya Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri gibi körfez ülkelerinin petrol alt yapısının İran tarafından vurulması ihtimali gibi çok ciddi ekonomik sonuçlara yol açabilir” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. İlter Turan: '3. Dünya Savaşı ihtimalini güçlü görmemek gerekiyor.'

Siyaset Bilimci Prof. Dr. İlter Turan da Rende ile aynı fikirde. Çatışmanın 3. Dünya Savaşı'na dönüşmesini beklemeyen Turan, İsrail'in saldırı girişimin dünyada onay bulmayacağını belirtti. Turan, İsrail’in saldırıları sonlandırmak zorunda kalacağına vurgu yaptı. Saldırıların bölgeyi olumsuz etkileyeceğini söyleyen Turan, “Hazırlıklı olmak lazım” dedi.

Kaynak

Öte yandan Trump ve Putin gerilimi de devam ediyor. Rusya ABD’yi 3. Dünya Savaşı tehlikesine karşı uyarmıştı.

Öte yandan Trump ve Putin gerilimi de devam ediyor. Rusya ABD’yi 3. Dünya Savaşı tehlikesine karşı uyarmıştı.

Öte yandan sadece ortadoğuda yaşanan gerilim değil Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında ipler tam anlamıyla koptu kopacak. Trump’ın ““Putin’in fark etmediği bir şey var; ben olmasaydım, Rusya’nın başına çok kötü şeyler gelirdi. Gerçekten kötü şeyler. Putin ateşle oynuyor” ifadelerine karşılık Rusya’dan 3. Dünya Savaşı uyarısı geldi. 

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev “Ben gerçekten kötü olan yalnızca bir şey biliyorum, o da 3. Dünya Savaşı. Umarım Trump bunu anlıyordur” sözleriyle ABD’ye bir mesaj verdi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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