Dünya Diken Üstünde: 3. Dünya Savaşı Çıkar mı?
Dünya günlerdir devam eden İsrail-İran çatışması nedeniyle diken üstünde. İran’ın nükleer programını hedef alarak 13 Haziran gecesi Tahran’a saldırı başlatan İsrail’e füzelerle karşılık verildi. İsrail ve İran füze saldırılarını sürdürürken ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamaları da dünya tarafından endişeyle izleniyor. Ortadoğuda yaşananlar, ABD’nin tutumu tereddütle karşılanırken dünya savaşının yaşanıp yaşanmayacağı yanıt bekliyor. Uzmanlar “3. Dünya Savaşı çıkar mı?” sorusunu değerlendirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İsrail-İran’a neden saldırdı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Netanyahu, Hamaney ve Trump'tan açıklamalar.
3. Dünya Savaşı çıkacak mı? Uzmanlar değerlendirdi.
Atom Mühendisi Tolga Yarman: "İnsanlığın yer yüzünden silinmesi demek."
Atom Mühendisi Tolga Yarman'ın televizyonda isyan ettiği anlar şöyleydi 👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"3. Dünya Savaşı değil ama bölgesel savaşa dönüşebilir."
Öte yandan Trump ve Putin gerilimi de devam ediyor. Rusya ABD’yi 3. Dünya Savaşı tehlikesine karşı uyarmıştı.
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın