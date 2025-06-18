Dünya Diken Üstünde: 3. Dünya Savaşı Çıkar mı?

Trump: 'Hamaney'e bol şanslar.'

İsrail-İran savaşında gözler ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına çevrildi. Son olarak 18 Haziran'da açıklama yapan Trump, 'ABD Başkanı Donald Trump, İran'a saldırıp saldırmayacağı sorusuna, 'Yapabilirim de yapmayabilirim de. Kimse ne yapacağımı bilmiyor' yanıtını verdi.

Trump'a 'İran'ın nükleer tesislerine saldırmaya yaklaşıyor musunuz?' sorusu yöneltildi. ABD Başkanı ise 'Bunu söyleyemem, değil mi? Bu soruyu cevaplayacağımı ciddi olarak düşünmüyorsunuz herhalde' dedi.

İran'ın kendisiyle müzakare etmek istediğini söyleyen Trump, şöyle konuştu:

'Koşulsuz teslimiyet, benim için her şeyin bittiği anlamına geliyor. İran şu anda tamamen savunmasız, hiç hava savunmaları yok. İranlılar bize ulaştılar, onlara 'artık çok geç' dedim. İranlılar Beyaz Saray'a gelmeyi bile teklif ettiler, bu cesurca ama onlar için kolay değil.'

Netanyahu ile konuştuğunu ve ona devam etmesini söylediğini vurgulayan Trump, teslim olmayacaklarını söyleyen İran lideri Hamaney için ise “Bol şanslar” sözlerini kullandı.

Netanyahu: 'İran yeniden büyük olabilir.'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise sık sık İranlılara ayaklanma çağrısı yapıyor. İran'ın nükleer programının yok edilmesi için yapılması gerekenlerin olduğunu söyleyen Netanyahu, 'İran yeniden büyük olabilir' diyerek rejimin uzun süre yaşamayacağını ifade etti.

Hamaney: 'İran teslim olmayacak.'

İran lideri Ali Hamaney ise “İran teslim olmayacak. Atılacak her saldırı ciddi ve telafisi imkânsız sonuçlar doğurur” dedi.

ABD Başkanı Trump’ın tehditlerine dair konuşan Hamaney, “İran halkı tehdit diline boyun eğmez. Ne dayatılmış bir barışı ne de bir savaşı kabul ederiz” ifadelerini kullandı.

Hamaney’in resmi İngilizce X hesabından ise şu paylaşım yapıldı:

“Siyonist düşman büyük bir hata yaptı, ağır bir suç işledi ve cezalandırılması gerekiyor.”